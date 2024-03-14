«Утренний бухгалтер» № 5597. Прогрессивный налог — это справедливо. Проект поправок в НК уже в разработке

Путин: прогрессивный налог никого не спугнет, так как налоговая система устоялась.

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Увеличат порог минимального долга для банкротства юридических лиц.

Власти готовят запрет на сдачу квартир, в том числе посуточно, без счетчиков.

ФНС: в персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников.

Компании, которые получают по внешнеэкономическим контрактам больше 50% выручки в рублях, освободят от продажи валюты в России.

Организации, которые не ведут деятельность, избавят от ежеквартальных деклараций.

ФНС: ИП сам решает, когда ему уменьшать налог на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей – в 2023 или в 2024 году.

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