«Утренний бухгалтер» № 5597. Прогрессивный налог — это справедливо. Проект поправок в НК уже в разработке

Путин: прогрессивный налог никого не спугнет, так как налоговая система устоялась.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Увеличат порог минимального долга для банкротства юридических лиц.
Власти готовят запрет на сдачу квартир, в том числе посуточно, без счетчиков.
ФНС: в персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников.
Компании, которые получают по внешнеэкономическим контрактам больше 50% выручки в рублях, освободят от продажи валюты в России.
Организации, которые не ведут деятельность, избавят от ежеквартальных деклараций.
ФНС: ИП сам решает, когда ему уменьшать налог на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей – в 2023 или в 2024 году.
💥 Совет от редакции: как аргументировать пользу КЭДО перед директором и сотрудниками, узнаете на бесплатном вебинаре 28 марта в 11:00 мск. Записаться.
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По статистике 80% налоговых споров в судах связано с применением ст. 54.1 НК, в частности с такой причиной, как недобросовестность контрагентов. Большинство из них разрешается в пользу бюджета. При этом штрафы достигают 40% от суммы налоговых доначислений.
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Разборы законов
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс
В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.
— Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
— Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
— Лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022. Мини-курс
Правила учета НМА, формирования активов и применения нового ФСБУ 14/2022 разъясняем в сегодняшнем мини-курсе.
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Новости
1 Уточнят норму про освобождение от НДФЛ выплат при увольнении
2 💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников
3 Общепит с обособками для льготы по НДС должен ориентироваться на зарплату в регионе, где сдает РСВ
4 Утвердят срок для заявления на освобождение от фиксированных взносов
5 Бизнес просит отменить уголовную ответственность за картельные сговоры
6 Минсельхоз хочет ввести временное эмбарго на экспорт сахара
7 На годовой налог по УСН не надо сдавать ЕНП-уведомление
8 В каких компаниях может не быть графика отпусков
9 Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» и вице-президента компании «Система»
10 Как оплачивать сотруднику военные сборы
11 Презервативы и другие медицинские изделия замаркируют
12 Часть взносов 1% за 2023 год ИП на УСН может учесть в 2024 году: пример
13 📄Нулевые компании избавят от ежеквартальных деклараций + мнение эксперта
14 Суд признал винновыми в хищении экс-руководителей банка «Легион»
15 Сальдо счета 68 отражают в активе и пассиве баланса
16 Путин: в стране сохранится дефицит кадров
17 🔧Власти могут разрешить ремонт иностранной техники без оригинальных запчастей. Комментарий эксперта
18 Когда объект учета подпадает под ФСБУ 25/2018
19 Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения
20 В реестре отечественного ПО теперь будут системы для автоматизации бизнес-процессов
21 Экспортеров с выручкой в рублях освободят от обязательной продажи валюты
22 Готовят запрет на сдачу квартир, в т. ч. посуточно, без счётчиков
23 🎉Вы этого ждали! Уже завтра бухгалтеры встретятся с экспертами на конференции «Клерка»
24 Игроманам запретят делать ставки с помощью кредитных карт
25 Госучреждения уже на внутреннем ЭДО, бизнесу тоже готовиться?
26 Порог минимального долга для банкротства юрлиц увеличат
27 🌷 Как в 2024 году учитывать фиксированные взносы и считать налог по УСН, работая с маркетплейсами: разъяснения экспертов
28 ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу компаний, которые обещают избавить клиентов от долгов
29 Искусственный интеллект выдаст 70% кредитов клиентам Сбера
30 Что грозит бухгалтеру за ошибки в учете
31 Песков: богатые должны платить больше налогов, а бедные — меньше
32 Верховный суд принял сторону клиента банка, который заработал на курсовом сборе
Мероприятия
IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 14 марта, четверг
Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024
Дата проведения: 14 марта, четверг
Онлайн-конгресс: налог на прибыль, НДС, страховые взносы — обзор изменений
Дата проведения: 14 марта, четверг
Все изменения в налоговом законодательстве - 2024: ЕНС, ЕФС-1, НДФЛ, РСВ
Дата проведения: 14 марта, четверг
Автоматизация управленческой отчетности в подсистеме бюджетирования "1C:ERP"
Дата проведения: 14 марта, четверг
Электронный документооборот: ключевой винтик на производстве
Дата проведения: 14 марта, четверг
Новые требования к отчетности за 1 квартал и 2023 год. Ответы на требования по годовой отчетности
Дата проведения: 14 марта, четверг
Новое в кадрах, зарплате и премиях - 2024
Дата проведения: 14 марта, четверг
Топ претензий ФНС в 2024 году по налогам, схемам и зарплате
Дата проведения: 14 марта, четверг
Как разработать финансовую модель для бизнеса
Дата проведения: 15 марта, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5596. Какие справки можно получить про ЕНС и ЕНП: таблица
ФНС привела перечень справок, которые может получить налогоплательщик по ЕНС. Собрали все справки в таблицу.
🔒 Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам
Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.
🔒 Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс
В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.
— Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов
Поговорили с экспертами о том, стоит ли бизнесу опасаться ужесточения правил работы с самозанятыми, каковы перспективы режима НПД и как избежать лишних рисков.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.
— Ольга Крюкова, ведущий специалист: «Технология UniBind компании PELEMAN — умная система переплета документов в офисе
Более 40% россиян назвали стимулом к работе хорошую техническую оснащенность офиса. Автоматизация рутинных процессов экономит ресурсы, повышает производительность труда.
Блоги компаний
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Вакансии
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Резюме
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Документы
Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-55774/2021 от 06.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-5193/20 от 06.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-2013/2021 от 23.03.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-5414/21 от 24.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-10835/21 от 18.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/50929 от 20.07.2018
ФНС РФ: Письмо № БС-16-11/69@ от 06.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 304-ЭС23-2129(3) от 06.10.2023
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 307-ЭС22-27054 от 26.06.2023
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-24042 от 26.02.2024
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Утренний бухгалтер
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