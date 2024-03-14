Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5597. Прогрессивный налог — это справедливо. Проект поправок в НК уже в разработке

13 марта 2024 года президент дал большое интервью журналистам: будет прогрессивная шкала налогообложения.

Путин: прогрессивный налог никого не спугнет, так как налоговая система устоялась.

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Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Увеличат порог минимального долга для банкротства юридических лиц.

Власти готовят запрет на сдачу квартир, в том числе посуточно, без счетчиков.

ФНС: в персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников.

Компании, которые получают по внешнеэкономическим контрактам больше 50% выручки в рублях, освободят от продажи валюты в России.

Организации, которые не ведут деятельность, избавят от ежеквартальных деклараций.

ФНС: ИП сам решает, когда ему уменьшать налог на взносы 1% с дохода свыше 300 000 рублей – в 2023 или в 2024 году.

💥 Совет от редакции: как аргументировать пользу КЭДО перед директором и сотрудниками, узнаете на бесплатном вебинаре 28 марта в 11:00 мск. Записаться.

🔥Недобросовестные контрагенты создают вам проблемы? 

По статистике 80% налоговых споров в судах связано с применением ст. 54.1 НК, в частности с такой причиной, как недобросовестность контрагентов. Большинство из них разрешается в пользу бюджета. При этом штрафы достигают 40% от суммы налоговых доначислений. 

 Что делать добросовестному налогоплательщику?  Выстроить надежную систему контроля!  

20 марта на бесплатном вебинаре эксперты ДРТ расскажут, как это сделать — регистрируйтесь и подключайтесь!

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Разборы законов

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ

Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?

Лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022. Мини-курс

Правила учета НМА, формирования активов и применения нового ФСБУ 14/2022 разъясняем в сегодняшнем мини-курсе.

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Новости

1 Уточнят норму про освобождение от НДФЛ выплат при увольнении

2 💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников

3 Общепит с обособками для льготы по НДС должен ориентироваться на зарплату в регионе, где сдает РСВ

4 Утвердят срок для заявления на освобождение от фиксированных взносов

5 Бизнес просит отменить уголовную ответственность за картельные сговоры

6 Минсельхоз хочет ввести временное эмбарго на экспорт сахара

7 На годовой налог по УСН не надо сдавать ЕНП-уведомление

8 В каких компаниях может не быть графика отпусков

9 Евросоюз снял санкции с сооснователя «Яндекса» и вице-президента компании «Система»

10 Как оплачивать сотруднику военные сборы

11 Презервативы и другие медицинские изделия замаркируют

12 Часть взносов 1% за 2023 год ИП на УСН может учесть в 2024 году: пример

13 📄Нулевые компании избавят от ежеквартальных деклараций + мнение эксперта

14 Суд признал винновыми в хищении экс-руководителей банка «Легион»

15 Сальдо счета 68 отражают в активе и пассиве баланса

16 Путин: в стране сохранится дефицит кадров

17 🔧Власти могут разрешить ремонт иностранной техники без оригинальных запчастей. Комментарий эксперта

18 Когда объект учета подпадает под ФСБУ 25/2018

19 Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения

20 В реестре отечественного ПО теперь будут системы для автоматизации бизнес-процессов

21 Экспортеров с выручкой в рублях освободят от обязательной продажи валюты

22 Готовят запрет на сдачу квартир, в т. ч. посуточно, без счётчиков

23 🎉Вы этого ждали! Уже завтра бухгалтеры встретятся с экспертами на конференции «Клерка»

24 Игроманам запретят делать ставки с помощью кредитных карт

25 Госучреждения уже на внутреннем ЭДО, бизнесу тоже готовиться?

26 Порог минимального долга для банкротства юрлиц увеличат

27 🌷 Как в 2024 году учитывать фиксированные взносы и считать налог по УСН, работая с маркетплейсами: разъяснения экспертов

28 ЦБ и Генпрокуратура хотят запретить рекламу компаний, которые обещают избавить клиентов от долгов

29 Искусственный интеллект выдаст 70% кредитов клиентам Сбера

30 Что грозит бухгалтеру за ошибки в учете

31 Песков: богатые должны платить больше налогов, а бедные — меньше

32 Верховный суд принял сторону клиента банка, который заработал на курсовом сборе

Мероприятия

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»

Дата проведения: 14 марта, четверг

Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024

Дата проведения: 14 марта, четверг

Онлайн-конгресс: налог на прибыль, НДС, страховые взносы — обзор изменений

Дата проведения: 14 марта, четверг

Все изменения в налоговом законодательстве - 2024: ЕНС, ЕФС-1, НДФЛ, РСВ

Дата проведения: 14 марта, четверг

Автоматизация управленческой отчетности в подсистеме бюджетирования "1C:ERP"

Дата проведения: 14 марта, четверг

Электронный документооборот: ключевой винтик на производстве

Дата проведения: 14 марта, четверг

Новые требования к отчетности за 1 квартал и 2023 год. Ответы на требования по годовой отчетности

Дата проведения: 14 марта, четверг

Новое в кадрах, зарплате и премиях - 2024

Дата проведения: 14 марта, четверг

Топ претензий ФНС в 2024 году по налогам, схемам и зарплате

Дата проведения: 14 марта, четверг

Как разработать финансовую модель для бизнеса

Дата проведения: 15 марта, пятница

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5596. Какие справки можно получить про ЕНС и ЕНП: таблица

ФНС привела перечень справок, которые может получить налогоплательщик по ЕНС. Собрали все справки в таблицу.

🔒 Ведение казначейского счета: начало работы, требования к предоставляемым подтверждающим документам

Казначейский счет — это специальный 71 счет, который открывается для учета бюджетных средств в рамках казначейского сопровождения.

🔒 Доходы на УСН при работе с маркетплейсами. Мини-курс

В мини-курсе разберем, как определять и учитывать доходы на УСН при работе с маркетплейсами.

Что ждет самозанятых и бизнес, который с ними работает, в связи с новыми межведомственными комиссиями. Мнения экспертов

Поговорили с экспертами о том, стоит ли бизнесу опасаться ужесточения правил работы с самозанятыми, каковы перспективы режима НПД и как избежать лишних рисков.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

КУБ дня. Про ИП и кредит

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

Ольга Крюкова, ведущий специалист: «Технология UniBind компании PELEMAN — умная система переплета документов в офисе

Более 40% россиян назвали стимулом к работе хорошую техническую оснащенность офиса. Автоматизация рутинных процессов экономит ресурсы, повышает производительность труда.

Блоги компаний

Ошибки в ЕФС-1: как исправлять в 2024 году

Как зарегистрировать изменения в составе участников ООО

💥Уже завтра! IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»: годовая и квартальная отчетность, изменения-2024, ФСБУ и воинский учет. Смотрите онлайн

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Резюме

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Документы

Девятый арбитражный апелляционный суд: Постановление № 09АП-55774/2021 от 06.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-5193/20 от 06.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-2013/2021 от 23.03.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-5414/21 от 24.08.2021

Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-10835/21 от 18.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На какой стадии лучше заявлять расчет действительных налоговых обязательств (налоговую реконструкцию)

Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/50929 от 20.07.2018

ФНС РФ: Письмо № БС-16-11/69@ от 06.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают весь срок владения

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 304-ЭС23-2129(3) от 06.10.2023

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 307-ЭС22-27054 от 26.06.2023

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС23-24042 от 26.02.2024

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НДФЛ

👵 Чтобы не платить НДФЛ за подаренную прабабушкой квартиру, надо идти в суд

Бабушка и внук – это близкие родственники, прабабушка и правнук – нет. Поэтому если прабабушка подарит вам квартиру, придется платить НДФЛ. Но можно и не платить.

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18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
happy@

В России предлагается увеличить НДФЛ. Предлагается изменить ставки НДФЛ в зависимости от величины дохода

Традиционно и в советское время, и в постсоветский период ставка подоходного налога была прогрессивной: размер ставки повышался с ростом дохода. Повышенная ставка применялась не ко всему доходу, а только к сумме, превышающей какой-то уровень.

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Москва — лидер в Европе по цене каршеринга. Но это относительно

Оказалось, что в Москве самый низкий ценник на каршеринг среди 35 европейских столиц.

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Экономика России

Минфин хочет в 100 раз нарастить поступления в бюджет от приватизации

Глава Минфина хочет в этом году получить не меньше 100 млрд рублей от приватизации имущества компаний.

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Налоги, взносы, пошлины

ФНС: должников по налогам среди компаний стало в 2,5 раза меньше

Должники в 2023 году выплатили 1,7 трлн рублей по налоговым долгам.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Утилизационный сбор

Таможня требует заплатить утильсбор за купленные у посредников иномарки

ФТС требует от автовладельцев заплатить утилизационный сбор по коммерческим ставкам — так, словно автомобили по параллельному импорту ввезли дилеры.

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Пользователи интернета

В личном кабинете ФНС можно посмотреть зарубежные счета

Физлицам нужно ежегодно представлять отчет о движении денег по зарубежным счетам. Документ можно сформировать в личном кабинете на сайте налоговой. Там появился раздел с известными ФНС зарубежными счетами.

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Бесплатно с Ведение бизнеса

Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки. Мини-курс

Настало время готовиться к выплате дивидендов за 2023 год: узнайте, какие документы необходимо подготовить, какие налоги учесть и важные сроки для своевременных выплат.

Как выплатить дивиденды за 2023 год: документы, налоги, сроки. Мини-курс
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BNPL выходит в офлайн.

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Брокер «Тинькофф» создаёт платформу для привлечения инвестиций в российский бизнес

На ней перспективные компании, которые пока не готовы к IPO, смогут привлекать капитал от квалифицированных инвесторов уже начиная со второго квартала.

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Банкротство физических лиц

Станет проще стать банкротом без суда

Чтобы заявители не получали ошибочные отказы во внесудебном банкротстве и не собирали справки о своем финансовом положении, депутаты предложили наладить электронное взаимодействие между ведомствами.

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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Декларация по УСН

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
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Теперь «Яндекс-такси» будут дольше ждать те, кто часто отменял поездки

Приложение Яндекс Go теперь будет считать сколько поездок пользователь отменил. Если часто отказываться от заказа, машину придется ждать дольше.

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Что такое фабрика идей на предприятии и как она работает

Сотрудники, искренне «болеющие» за свое дело, есть в каждой компании. Важной частью их мотивации является возможность предложить свою идею, быть услышанным и увидеть, как инициатива реализуется. Это не только способствует самореализации, но также помогает общему успеху организации.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Обзоры для бухгалтера

Как перестать отвечать на вечерние звонки и сообщения по ночам: бухгалтеры устанавливают личные границы. «Ночной бухгалтер» №1641

Не секрет, что часто руководители или клиенты нарушают покой бухгалтера в нерабочее время — просят сделать платеж, выставить счет, срочно-вчера посчитать что-то (ведь у тебя программа и она все делает сама одним нажатием кнопки). Как установить границы и не позволять работе преследовать вас в неурочное время?

Как перестать отвечать на вечерние звонки и сообщения по ночам: бухгалтеры устанавливают личные границы. «Ночной бухгалтер» №1641
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Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: Яндекс создаст сервис для знакомств, показали новый кроссовер Xcite, а в Москве поймали фейкового следователя

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

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Кредитование

Искусственный интеллект выдаст 70% кредитов клиентам Сбера

Сотрудники Сбербанка будут полагаться на мнение искусственного интеллекта в решении о выдаче кредитов компаниям.

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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтерский учет

91 счет бухгалтерского учета: как с ним работать

Для чего нужен 91 счет бухгалтерского учета? Какие операции и проводки отражать по счету 91? Какие субсчета к нему открываются? Отвечаем на вопросы и приводим примеры проводок.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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