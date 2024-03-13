«Утренний бухгалтер» № 5596. Какие справки можно получить про ЕНС и ЕНП: таблица

Смотрите список справок по ЕНС. которые можно заказать в налоговой, в нашей таблице.

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Процедуру упрощенного исключения из ЕГРЮЛ можно остановить, для этого надо подать заявление, новую форму ФНС скоро утвердит.

Мнение эксперта о письме Митнтруда: от сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе.

Из состава ЕНП выведут страховые взносы на дополнительное соцобеспечение.

Новый проект Минфина: в НК пропишут право ИП уменьшать доходы на расходы при расчете взносов 1%.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.

ИП на УСН должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020.

💥 Совет от редакции: Минтруд установил лимит на работу с самозанятыми. Нужно срочно подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие свои показатели работы с СМЗ. Приходите на вебинар 20 марта в 11:00 мск, узнаете, какие шаги вам нужно предпринять. Записаться.

🔥Почему стоит перейти на ЭПД уже сегодня?

Использование электронных перевозочных документов позволяет сторонам сэкономить время и деньги при передаче данных и обеспечить их сохранность — ЭПД нельзя уничтожить или испортить.

Цифровые документы проще контролировать — информация о движении сразу отражается в системе, а любые документы для проверки есть в базе ГИС ЭПД.

Подробнее о том, кому подойдут ЭПД, как использовать их функционал и быстрее перейти на цифровую систему, рассказали эксперты компании «Айтиком».

Читать статью