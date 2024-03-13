«Утренний бухгалтер» № 5596. Какие справки можно получить про ЕНС и ЕНП: таблица

Смотрите список справок по ЕНС. которые можно заказать в налоговой, в нашей таблице.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Процедуру упрощенного исключения из ЕГРЮЛ можно остановить, для этого надо подать заявление, новую форму ФНС скоро утвердит.
Мнение эксперта о письме Митнтруда: от сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе.
Из состава ЕНП выведут страховые взносы на дополнительное соцобеспечение.
Новый проект Минфина: в НК пропишут право ИП уменьшать доходы на расходы при расчете взносов 1%.
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект с масштабными поправками в НК.
ИП на УСН должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020.
💥 Совет от редакции: Минтруд установил лимит на работу с самозанятыми. Нужно срочно подготовиться к мониторингу Минтруда и привести в соответствие свои показатели работы с СМЗ. Приходите на вебинар 20 марта в 11:00 мск, узнаете, какие шаги вам нужно предпринять. Записаться.
🔥Почему стоит перейти на ЭПД уже сегодня?
Использование электронных перевозочных документов позволяет сторонам сэкономить время и деньги при передаче данных и обеспечить их сохранность — ЭПД нельзя уничтожить или испортить.
Цифровые документы проще контролировать — информация о движении сразу отражается в системе, а любые документы для проверки есть в базе ГИС ЭПД.
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Разборы законов
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Как теперь платить фиксированные взносы, как уменьшать на них налог, нужно ли уведомление и заявление о зачете?
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в феврале 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений февраля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022. Мини-курс
Правила учета НМА, формирования активов и применения нового ФСБУ 14/2022 разъясняем в сегодняшнем мини-курсе.
— Алименты в 2024 году: кому положены и как платить
Разбираем основные вопросы, которые касаются алиментов: кому, в каком случае и в каком размере их могут назначить, как рассчитать сумму алиментов.
— Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
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Новости
1 Роспотребнадзор открыл горячую линию
2 Если не сдать 3-НДФЛ, налоговики проведут камералку без неё
3 ❗ Изменят бланк для упрощенного исключения компании из ЕГРЮЛ
4 Акционеры МКПАО «Яндекс» решили разместить ценные бумаги на Мосбирже
5 Альфа-Банк запустил первые вертикальные карты с прозрачным логотипом
6 Уже год сведения ЕГРН можно получать через нотариуса
7 Минфин определился с новой налоговой политикой
8 Роскомнадзор: в сеть утекли персональные данные клиентов микрофинансовой организации
9 Теперь можно одновременно получать и больничные, и пособие по уходу за ребенком
10 Малые технологические компании получат льготные кредиты под 3%
11 Сельхозпроизводителям с госучастием упростят доступ к госзакупкам
12 Пока 6-НДФЛ за 1 квартал можно сдавать по рекомендованной форме, с апреля – по утвержденной
13 Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС + мнение практика
14 Какие справки может заказать бухгалтер про ЕНС и ЕНП: перечень от ФНС
15 Товары без маркировки будут перерабатывать, а не уничтожать
16 Упрощенцы должны учитывать основные средства по ФСБУ 6/2020. Предприниматели в том числе
17 💻Смотрите выступления экспертов на конференции «Клерка» из любой точки мира!
18 ФАС возбудила дело против авиакомпании S7
19 🔥 Готовы новые поправки в НК по налогам: мнение эксперта
20 На годовой налог по УСН не надо сдавать ЕНП-уведомление
21 Маркировка молочной продукции стала очень на руку бюджету: больше 57 млрд рублей
22 ❗ В НК пропишут право ИП уменьшать доходы на расходы при расчете взносов 1%. Но не для всех
23 Рекламодатели потратили 900 млн рублей на продвижение своих товаров и услуг в запрещенной соцсети
24 Налоговики могут проверять деятельность IT-компаний до того, как они получили аккредитацию
25 ФНС утвердила форматы реестров по нулевой ставке НДС
26 Какие страховые взносы выведут из ЕНП
27 Минтруд: от сотрудников можно требовать ежедневные отчеты о работе. Что думает эксперт
28 Предупреждение: работодателей вызовут на комиссию за работу с самозанятыми
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30 Идем на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Как нас найти
31 В России новый вид страхования — от БПЛА и дронов
32 Бухгалтеры жалуются, что не могут получить доступ к сервису 1С Первый Бит
33 ЦБ больше не будет требовать разрешение на оплату долей, вкладов и паев в имуществе иностранцев
34 🧨Осталось 2 дня до бухгалтерской конференции «Клерка»! Участвовать можно онлайн
35 Ипотеку могут выплачивать только семьи с доходом больше 100 000 рублей
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37 Курс евро на Мосбирже превысил 100 рублей
38 💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников
39 ФНС: должников по налогам среди компаний стало в 2,5 раза меньше
🔥Уже завтра! Смотрите выступления экспертов на конференции «Клерка» из любой точки мира
Ждем всех бухгалтеров страны на топовом событии 2024 года — конференции «Клерка», уже завтра, 14 марта.
Разберемся с годовой отчетностью и изменениями в налогах 2024 года, научим, как работать с новшествами, которые в работу кадровиков и бухгалтеров внес Конституционный суд, расскажем, что затевает ФНС по части проверок.
Мы подготовили онлайн-билет для тех, кто занят, но горит желанием узнать о том, как теперь работать бухгалтерам, кадровикам и предпринимателям. Присоединяйтесь!
Мероприятия
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Изменения в применении МЧД в 2024 году
Дата проведения: 13 марта, среда
IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка»
Дата проведения: 14 марта, четверг
Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате – 2024
Дата проведения: 14 марта, четверг
Онлайн-конгресс: налог на прибыль, НДС, страховые взносы — обзор изменений
Дата проведения: 14 марта, четверг
Все изменения в налоговом законодательстве - 2024: ЕНС, ЕФС-1, НДФЛ, РСВ
Дата проведения: 14 марта, четверг
Автоматизация управленческой отчетности в подсистеме бюджетирования "1C:ERP"
Дата проведения: 14 марта, четверг
Электронный документооборот: ключевой винтик на производстве
Дата проведения: 14 марта, четверг
Новые требования к отчетности за 1 квартал и 2023 год. Ответы на требования по годовой отчетности
Дата проведения: 14 марта, четверг
Новое в кадрах, зарплате и премиях - 2024
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Для соблюдения правил кассовой дисциплины Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У определено понятие лимита остатка наличных денег в кассе, а также порядок его расчета.
— Перевод денег с карты директора на карту работника зарплатой не считается
Заработная плата устанавливается в трудовом договоре и должна перечисляться работнику с расчетного счета компании или выдаваться из кассы наличными с оформлением расходно-кассовых документов. Переводы денег между работниками компании друг другу не могут считаться заработной платой.
— Справка о графике работы: зачем нужна, как оформить
Зачастую граждане обращаются к своим работодателям с просьбой выдать документы, связанные с их работой. Среди них — копии приказа о приеме на работу или увольнении, о переводе на другую должность, выписки из трудовой книжки или справки о заработке. Реже встречаются запросы о предоставлении документа, подтверждающего график работы сотрудника. В статье рассмотрим ситуации, когда может понадобиться подобная справка, а также приведем образец данного документа.
🔒 Ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ
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Резюме
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/16764@ от 19.12.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💥 В персонифицированных сведениях можно не указывать ИНН сотрудников
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/106156 от 27.12.2021
Генеральная прокуратура России: Указание № 140/20 от 11.03.2022
Правительство РФ: Постановление № 2371 от 22.12.2022
Правительство РФ: Постановление № 1909 от 02.11.2021
Правительство РФ: Постановление № 278 от 07.03.2024
Правительство РФ: Постановление № 274 от 07.03.2024
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ: Определение № 5-КГПР20-165-К2 от 05.04.2021
Правительство РФ: Постановление № 280 от 07.03.2024
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Утренний бухгалтер
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