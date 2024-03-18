«Утренний бухгалтер» № 5599. У бизнеса начались проблемы с уменьшением налога на взносы за работников в декларации по УСН

Упрощенцы стали получать от налоговиков требования о неправомерном уменьшении налога на страховые взносы в декларации за 2023 год.
Утренний бухгалтер
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С 2024 года на НДФЛ надо сдавать два уведомления в месяц. Если в 2023 году было 13 кодов периода для таких уведомлений, то в 2024 год их 24. Сохраняйте в закладки сроки подачи и коды.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/2480@ от 04.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Матпомощь любым студентам не облагается НДФЛ
: Федеральный закон № 530-ФЗ от 30.12.2020
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-5792/2023 от 11.12.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/4467 от 22.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/4391 от 22.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/4389 от 22.01.2024
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Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/4763 от 23.01.2024
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