«Утренний бухгалтер» № 5599. У бизнеса начались проблемы с уменьшением налога на взносы за работников в декларации по УСН

Упрощенцы стали получать от налоговиков требования о неправомерном уменьшении налога на страховые взносы в декларации за 2023 год.

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Поправки в НК: правительство разрешит не сдавать нулевую отчетность, необлагаемую сумму по налогу с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год отдельно, а многодетным будут предоставлять льготы без заявлений.

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Как отпуск по уходу за ребенком отражать в ЕФС-1: таблица.

С 2024 года на НДФЛ надо сдавать два уведомления в месяц. Если в 2023 году было 13 кодов периода для таких уведомлений, то в 2024 год их 24. Сохраняйте в закладки сроки подачи и коды.

Роструд: у сотрудников на 0,1 ставке предпраздничный день сокращается до нуля.

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