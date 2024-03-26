«Утренний бухгалтер» № 5604. Утвержден новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

Опубликован приказ Минфина об утверждении нового ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки во 2-м полугодии.
Эксперт: дорогому ноутбуку ликвидационную стоимость нужно ставить нулевую.
Исследование: больше половины сотрудников хотят от работодателей бесплатного обучения, ДМС и гибкого графика.
Как компании не потерять деньги и репутацию из-за документов, узнаете здесь.
СФР: в подразделе 1.2 формы ЕФС-1 нужно указывать весь период работы сотрудника.
Как организовать грузоперевозки, чтобы не срывались сроки доставки, узнаете здесь.
Подготовили таблицу с крайними сроками по отчетам и налогам, взносам на конец марта 2024 года.
Минфин: если сдать уточненку на уменьшение налога, после камеральной проверки деньги вернутся на сальдо ЕНС. Но только если эта уточненка – за последние 3 года.
💥 Совет от редакции: за бардак в кадровых документах, которые некогда привести в порядок, приходится отвечать в суде, если нажалуется работник или нагрянет проверка. Что грозит компании и как избежать рисков, узнаете на бесплатном вебинаре 28 марта в 11:00 мск. Записаться.
🔥С 1 марта 2024 года в России действуют новые правила проверки договоров с самозанятыми
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года
Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.
— Входит ли учеба в общий трудовой стаж: что говорит закон
По действующему законодательству, нет. Если же человек проходил обучение в период до 2002 года — да, так как в то время действовал другой закон. Но есть нюансы.
— Как оформить чек при продаже товара в кредит или рассрочку
Факт продажи есть — значит продавец обязан выдать покупателю чек. Неважно, воспользовался клиент рассрочкой или кредитом, вносил частичную оплату или нет. От этих условий зависит только количество чеков и реквизиты в них.
— По каким договорам аренды не нужно применять ФСБУ 25/2018. Мини-курс
Расскажем в мини-курсе по каким договорам аренды необходимости применять ФСБУ 25/2018 нет и проговорим по каким правилам они учитываются.
— Декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец
Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.
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Новости
1 💻Практик: рано радоваться эксперименту с сервисом ФНС «Старт бизнеса онлайн» с 12-ю банками
2 Деньги на ИИС-3 будут застрахованы на сумму аналогично вкладам
3 Путин разрешил выплаты по российским ценным бумагам инвесторам с иностранным участием
4 У банка «Стрела» отозвали лицензию
5 Минтруд и ФНС начали борьбу со скрытыми сотрудниками. Что делать работодателям
6 Инвесторам хотят дать прямой доступ на биржу
7 Выплаты вкладчикам банка «Стрела» начнутся с 5 апреля
8 Когда уменьшение по уточненке не проведут на ЕНС
9 По календарю бухгалтера на март впереди 2 важнейших отчетных даты
10 Глава РСПП: кто больше инвестирует — у того и должно быть больше налоговых вычетов
11 Директор принес коробку с документами 2020 и 2021 года. Бухгалтер в шоке, что с ними делать
12 Как налоговики понимают, что работодатель платит зарплату в конвертах
13 Дорогому ноутбуку ликвидационную стоимость нужно ставить нулевую
14 Производителей продуктов заставят отправлять на экспертизу свои стандарты и технические условия
15 💻У Wildberries появился свой сервис для кредитования селлеров. И это тренд, говорит эксперт
16 Завершилось следствие по делу блогера Блиновской
17 В подразделе 1.2 формы ЕФС-1 нужно указывать весь период работы сотрудника
18 🙅Налоговики перестанут проводить сверки. Эксперт: это «достаточно амбициозно»
19 Блогеры должны напрячься: информационные услуги начнут маркировать
20 ⚡️Центробанк сохранил ключевую ставку 16%
21 Ушел к врачу и не вернулся: выговор можно оспорить
22 Бюджет получил 470 млрд рублей от маркировки товаров
23 Больше половины сотрудников хотят от работодателей бесплатного обучения, ДМС и гибкого графика
24 Высокие ставки не помеха: банки поднимают лимиты по кредитным картам
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26 Малый бизнес просит снизить штрафы за утечки персональных данных
27 АКОРТ: порог беспошлинной торговли нужно снизить с 1000 до 200 евро
28 Мошенники продают на черном рынке не меньше 5 компаний в день
29 В 2023 году в России было 664 меры поддержки бизнеса
30 🔥 Утвердили новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»
31 Маркетплейсы Ozon и Wildberries в ближайшее время откроются в ДНР и ЛНР
32 Набиуллина: ЦБ сможет приступить к снижению ключевой ставки во 2-м полугодии
33 ⚡️Итоги дня: Chanel все, у Playstation сбой, население Земли сокращается, самец кукушки — кукун
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Дата проведения: 26 марта, вторник
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Дата проведения: 27 марта, среда
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Дата проведения: 28 марта, четверг
Статьи
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🔒 Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в марте 2024 года
Одно уведомление в марте бухгалтеры уже сдали по сроку 04.03.2024. До 25 марта надо сдать еще одно.
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Ремонт квартиры всегда хочется отложить: трата денег, времени, нервов. Куча вопросов: делать своими руками, нанимать рабочих или обращаться в компанию? Как сделать ремонт максимально быстро и дешево? Как не разочароваться в результате? Чтобы вопросов стало меньше, мы изучили рынок и составили список надежных ремонтных компаний в Санкт-Петербурге.
— Что делать, если директор принес документы за прошлые годы, в коробке, много? Выводим бухгалтера из шока. 🤦♀️«Ночной бухгалтер» № 1648
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Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3728@ от 16.03.2023
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Решение № А56-122617/2022 от 19.05.2023
Арбитражный суд Республики Крым: Решение № А83-14979/2021 от 28.09.2021
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3729@ от 16.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/22134 от 16.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/22077 от 16.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 27-02-11/22088 от 16.03.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/61614 от 22.09.2017
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС24-502 от 08.02.2024
Арбитражный суд Республики Татарстан: Решение № А65-31075/2021 от 25.02.2022
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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