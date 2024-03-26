«Утренний бухгалтер» № 5604. Утвержден новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность»

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Факт продажи есть — значит продавец обязан выдать покупателю чек. Неважно, воспользовался клиент рассрочкой или кредитом, вносил частичную оплату или нет. От этих условий зависит только количество чеков и реквизиты в них.

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Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию.