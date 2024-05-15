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Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5637. Власти не будут менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами

Сотрудники не смогут выбирать, в какой бюджет уйдет НДФЛ с их дохода.

Силуанов заявил, что менять существующую систему уплаты НДФЛ у налогового агента нецелесообразно.

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Утренний бухгалтер

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Чиновники поменяли позицию: восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика.

Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах, узнаете из статьи.

Решение суда: компенсация водителям за разъездную работу уменьшает налог по УСН.

💥Совет от редакции: научитесь отвечать на требования ФНС, а также разберитесь, что и в какие сроки предоставлять и какие требования являются незаконными на вебинаре 16 мая в 11:00 мск. Записаться.

👨‍💻 Как наладить работу с разными системами ЭДО? 

Часто бухгалтеры вынуждены работать с разными системами ЭДО. Например, «Диадок» и «СБИС». Как не заблудиться в документах, легко находить нужную информацию и не нарушить правила хранения электронной документации узнаете на бесплатном вебинаре 21 мая в 11:00 по мск.

На вебинаре подробно разберем:

✔️ Для чего нужно хранить документы.

✔️ Общие отличия систем ЭДО и систем архивного хранения.

✔️ Как сделать документооборот более эффективным и организованным

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Документы

Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-757/2020 от 10.01.2020

Вологодский областной суд: Апелляционное определение № 33-583/2014 от 05.02.2014

Роструд: Письмо № 520-6-1 от 02.03.2011

Центральный банк РФ: Письмо № 56-27/733 от 02.04.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/30960 от 04.04.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 56-27/907 от 10.04.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 44-14/1125 от 11.04.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 46-13-1/888 от 12.04.2024

Центральный банк РФ: Письмо № 23-20/385 от 12.04.2024

Роструд: Письмо № ПГ/06713-6-1 от 18.04.2024

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