Утренний бухгалтер № 5637. Власти не будут менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами

— Утренний бухгалтер № 5636. Налоговики не примут уведомление по ЕНП с неверным ОКТМО

Если сдать уведомление с неактуальным кодом, налоговики направят уведомление об уточнении.

— На что способен архив первичных документов, когда работает в связке с искусственным интеллектом

Работа с первичкой — то еще приключение, которое отнимает много времени. Сначала бухгалтеру нужно обработать документы и занести их в систему, при этом важно ничего не упустить и не потерять. А после отправить на хранение, да так, чтобы не отхватить штраф и вовремя предоставить весь пакет документов по требованию ФНС. Почему электронный архив в связке с искусственным интеллектом станет вашим помощником не только в обработке документов, но и в подготовке к проверкам ФНС? Давайте разбираться.

🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года

Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

— Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды

Что такое должная коммерческая осмотрительность и ее значение, правовые последствия в налоговых проверках. Что требует налоговый орган и как относятся суды. Кто и когда должен доказывать её проявление, налоговый орган, доказывая обоснованность начисленной недоимки или сам налогоплательщик в суде?

— Тренды в управленческом учете: какие показатели помогают бизнесу развиваться

Тренды в управленческом учете играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Современные технологии и методы анализа данных позволяют компаниям эффективно управлять своими финансами, ресурсами и производственными процессами. Рассмотрим, какие показатели в управленческом учете являются наиболее важными для бизнеса и помогают ему развиваться в текущих реалиях.

— Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет

Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.

— Можно ли оформить пособие по уходу за ребенком без отпуска?

Законодательство РФ дает молодым мамам большие гарантии. В их числе: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком – с сохранением рабочего места и пособия. Более того, можно выйти из отпуска по уходу – на полный или неполный день – и сохранить право на пособие. Но нередко в процесс «вмешиваются» дополнительные факторы, которые надо учесть, чтобы правильно оформить и отпуск, и пособие.

🔒 Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс

В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.

— Цифра дня. Про мотивацию

Самым эффективным способом мотивации сотрудников работодатели считают регулярный пересмотр зарплаты.

🔒 Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры

При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.