Утренний бухгалтер № 5637. Власти не будут менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами

Силуанов заявил, что менять существующую систему уплаты НДФЛ у налогового агента нецелесообразно.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС: пользователи электронных подписей могут бесплатно получить нужное программное обеспечение.
Обсуждения: в платежки ЖКХ хотят снова включить страховку жилья.
Минфин: заказчик удерживает НДФЛ с выплат исполнителям по договорам ГПХ и предоставляет им стандартный вычет.
Чиновники поменяли позицию: восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика.
Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах, узнаете из статьи.
Решение суда: компенсация водителям за разъездную работу уменьшает налог по УСН.
💥Совет от редакции: научитесь отвечать на требования ФНС, а также разберитесь, что и в какие сроки предоставлять и какие требования являются незаконными на вебинаре 16 мая в 11:00 мск. Записаться.
👨💻 Как наладить работу с разными системами ЭДО?
Часто бухгалтеры вынуждены работать с разными системами ЭДО. Например, «Диадок» и «СБИС». Как не заблудиться в документах, легко находить нужную информацию и не нарушить правила хранения электронной документации узнаете на бесплатном вебинаре 21 мая в 11:00 по мск.
На вебинаре подробно разберем:
✔️ Для чего нужно хранить документы.
✔️ Общие отличия систем ЭДО и систем архивного хранения.
✔️ Как сделать документооборот более эффективным и организованным
Разборы законов
— Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.
— Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.
— Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Что такое КПП в реквизитах организации в 2024 году: расшифровка
Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.
— Может ли директор отвечать за охрану труда в организации. Мини-курс
Из мини-курса узнаете, в каких случаях директора можно назначить ответственным за охрану труда и какие условия важно соблюсти.
☀️Жаркие скидки в любую погоду! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей
Если погода не поднимает вам настроение, то пусть порадуют скидки на «Клерке»!
Покупайте практические курсы по зарплате, бухгалтерии маркетплейса, финансовому моделированию, ФСБУ, ВЭД и УСН за 4 290 рублей!
Смотрите все скидки в нашем каталоге курсов.
Новости
1 Путин: выручка МТК должна вырасти в 7 раз
2 В состав ВТБ вошел крупный негосударственный пенсионный фонд
3 Какие новые рынки будут сформированы в ближайшие годы: список
4 Сохранят упрощенные условия для переезда в «русские офшоры»
5 Кошельки Ozon начали использовать в нелегальных операциях
6 🔥 Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей
7 Как вести ВЭД без таможенных штрафов и валютных рисков? Узнайте на вебинаре уже завтра!
8 Суд: компенсация водителям за разъездную работу уменьшает налог по УСН
9 Роструд: для записи в трудовую книжку о совместительстве после увольнения с основной работы есть особенности
10 Отдельной отчетности в РФ по филиалу за рубежом нет. А налоги есть
11 Заказчик удерживает НДФЛ с выплат исполнителям по договорам ГПХ и предоставляет им стандартный вычет
12 📉 Малый бизнес стал реже получать господдержку. «В хорошей деловой среде поддержка не нужна», считает бизнес-практик
13 Правительство готовит отдельный закон для маркетплейсов
14 🔥 Бесплатно разместите вакансию или получите доступ к базе резюме на «Клерке»
15 Начал действовать регламент для комиссий по нелегальной занятости
16 ЦБ уточнит нормы о цифровом рубле
17 👈👉 Минфин: восстанавливать НДС с аванса надо без оглядки на вычет у поставщика
18 Подготовьтесь к применению нового ФСБУ 4/2023 вместе с экспертом!
19 Оператора карт «Мир» привлекут к борьбе с отмыванием
20 🏢 В платежки ЖКХ хотят снова включить страховку жилья. Им мало платы за капремонт? — возмущаются наши подписчики в ВК
21 Работать на пенсии планирует 29% россиян
22 Банки просят отменить страховые взносы по длинным вкладам
23 В 2023 году закрыли 14 финансовых пирамид
24 Пользователи электронных подписей могут бесплатно получить нужное программное обеспечение
25 Силуанов: налоговые лазейки будут ликвидированы
26 Производители парфюмерии и косметики будут отчитываться о содержании спирта в продукции
27 ❗❗❗ Менять правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами не будут
28 Минэкономразвития будет обучать население работе с нейросетями
29 Россияне заняли первое место по числу посещений криптобиржи Bybit
30 По договорам ИСЖ стало больше шансов остаться в минусе
31 Над чем будет работать Минтруд ближайшие 6 лет: программа
32 💡 Большинство компаний из электронной коммерции пользуются искусственным интеллектом. Но не все технологии приживутся, говорит эксперт
33 В 2025 году бюджетникам будут платить по-новому. Минтруд запустит пилотный проект
34 Госдума готовит закон о маркировке контента от нейросетей
Мероприятия
Контроль над бизнесом при владении несколькими партнерами. Как избежать корпоративных конфликтов
Дата проведения: 15 мая, среда
Новый ФСБУ 4/2023: готовимся к применению
Дата проведения: 15 мая, среда
ВЭД:особенности учета и налогообложения в 2024 году
Дата проведения: 15 мая, среда
Как отвечать на требования ИФНС
Дата проведения: 16 мая, четверг
Финмодель бизнеса: как составить и что учесть
Дата проведения: 16 мая, четверг
Карьера бухгалтера: резюме, поиск работы, собеседование
Дата проведения: 20 мая, понедельник
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5636. Налоговики не примут уведомление по ЕНП с неверным ОКТМО
Если сдать уведомление с неактуальным кодом, налоговики направят уведомление об уточнении.
— На что способен архив первичных документов, когда работает в связке с искусственным интеллектом
Работа с первичкой — то еще приключение, которое отнимает много времени. Сначала бухгалтеру нужно обработать документы и занести их в систему, при этом важно ничего не упустить и не потерять. А после отправить на хранение, да так, чтобы не отхватить штраф и вовремя предоставить весь пакет документов по требованию ФНС. Почему электронный архив в связке с искусственным интеллектом станет вашим помощником не только в обработке документов, но и в подготовке к проверкам ФНС? Давайте разбираться.
🔒 Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в апреле 2024 года
Подготовили для вас обзор разъяснений апреля по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
— Должная коммерческая осмотрительность — излишняя формальность или необходимость для применения налоговой льготы или выгоды
Что такое должная коммерческая осмотрительность и ее значение, правовые последствия в налоговых проверках. Что требует налоговый орган и как относятся суды. Кто и когда должен доказывать её проявление, налоговый орган, доказывая обоснованность начисленной недоимки или сам налогоплательщик в суде?
— Тренды в управленческом учете: какие показатели помогают бизнесу развиваться
Тренды в управленческом учете играют ключевую роль в успешном развитии бизнеса. Современные технологии и методы анализа данных позволяют компаниям эффективно управлять своими финансами, ресурсами и производственными процессами. Рассмотрим, какие показатели в управленческом учете являются наиболее важными для бизнеса и помогают ему развиваться в текущих реалиях.
— Финансисты нового времени: когда важнее лидерство, а не учет
Основа профессии финансиста — учет и отчетность. Важно уметь анализировать, проверять данные на соответствие законодательству, планировать и оценивать эффективность бизнеса. Такие требования были вчера, есть сегодня и будут завтра, однако только этого уже недостаточно. Чего ждут от современного специалиста — разбираемся в статье.
— Можно ли оформить пособие по уходу за ребенком без отпуска?
Законодательство РФ дает молодым мамам большие гарантии. В их числе: отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком – с сохранением рабочего места и пособия. Более того, можно выйти из отпуска по уходу – на полный или неполный день – и сохранить право на пособие. Но нередко в процесс «вмешиваются» дополнительные факторы, которые надо учесть, чтобы правильно оформить и отпуск, и пособие.
🔒 Какие расходы на УСН нельзя принять. Мини-курс
В мини-курсе приводим перечень расходов, которые нельзя учесть в составе налоговой базы по УСН и рассказываем, какие расходы принять на учет можно и при каких условиях.
Самым эффективным способом мотивации сотрудников работодатели считают регулярный пересмотр зарплаты.
🔒 Дополнительное соглашение к трудовому договору: как его правильно оформить — примеры
При приеме на работу все существенные условия, на которых человек будет трудиться, указывают в трудовом договоре. В процессе работы может возникнуть необходимость их изменить. Разберем, какие условия можно скорректировать, как корректно оформить дополнительное соглашение к трудовому договору.
Блоги компаний
Субсидиарная ответственность директора
Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг
☀️ Новая акция — «Жаркие скидки в любую погоду»! Самые горячие онлайн-курсы «Клерка» за 4 290 рублей
Готовим пояснения для налоговой инспекции по отчётной кампании
Как в 2024 году налоговики вычисляют зарплаты в конвертах
«Первички бывает много». Как безболезненно справиться с ней. Реальный опыт 1С:РПД
Фискальный накопитель: функции, виды, срок службы
ФНС не приняла электронный отчет: как разобраться в кодах ошибок и исправить их
📖 ⚡Новые коллекции курсов для бухгалтера. Изучите тему от А до Я!
Обязательная маркировка для товаров на маркетплейсах: инструкция для селлеров
Где взять деньги на развитие бизнеса: 3 стратегии финансирования
Код ОКВЭД при регистрации ООО и ИП
Как работодателю законно отказаться от обучения по охране труда
Выпуск КЭП с использованием ЕБС: что это такое, как получить, и зачем нужно
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
— Финансовый менеджер Зарплата до 130000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата не указана, Москва, Полный день
— Бухгалтер Зарплата от 70000 ₽, Москва, Полный день
— Финансист делопроизводитель Зарплата от 30000 до 40000 ₽, , Полный день
— Заместитель главного бухгалтера Зарплата до 150000 ₽, Москва, Полный день
— Помощник юриста Зарплата от 20000 ₽, Санкт-Петербург, Полный день
— Главный бухгалтер Зарплата от 100000 до 100000 ₽, Москва, Полный день
— Бухгалтер в единственном числе с функцией кадровика Зарплата от 50000 до 50000 ₽, , Полный день
— Бухгалтер по расчету НДС Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
Моя обновлённая стратегия по портфелю дивидендных акций
💥Обзор новостей: история не станет обязательным ЕГЭ, интернет делает людей счастливее, мошенники воруют Telegram-аккаунты
Почему предпринимателю важно заниматься своим финансовым мышлением?
О предоставлении сведений о транспорте в военкомат
Как правильно толковать светящиеся секции у светофора. Вспоминаем ПДД
Срочная информация для HR: найти бухгалтера бесплатно, доступ к базе резюме бесплатно
Субъектам МСП приготовиться. В РФ увеличат доходы сотрудников малого и среднего бизнеса
Какие риски подстерегают ИП или самозанятого при подмене трудовых отношений?
Как бухгалтеру уйти в «аут». Как стартовать, где искать клиентов, на чем зарабатывать
Как доказывается добросовестность при выборе подрядчика в стройке
Кто такие призоловы и как с ними бороться? Как расправляться с халявщиками
Выгорание: почему все выгорают и что с этим делать
ЭДО. Сравнение: 1С-ЭДО, Контур Диадок, СБИС. Что лучше для бухгалтеров?
Документы
Московский городской суд: Апелляционное определение № 33-757/2020 от 10.01.2020
Вологодский областной суд: Апелляционное определение № 33-583/2014 от 05.02.2014
Роструд: Письмо № 520-6-1 от 02.03.2011
Центральный банк РФ: Письмо № 56-27/733 от 02.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/30960 от 04.04.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 56-27/907 от 10.04.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 44-14/1125 от 11.04.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 46-13-1/888 от 12.04.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 23-20/385 от 12.04.2024
Последние темы форума
— Требование включить в доходы УСН проданные участки физлица
— Расчет налога на прибыль Справка
— Трудоустройство и налоги иностранного граж
— Пропущен срок списания безнадежной кредиторки и дебиторки
— Документальное оформление отгрузки товара клиенту напрямую со склада поставщика и учет транспортных расходов
— Неустойка клиенту за просрочку поставки не деньгами, а товаром
— Сертификат соответствия на продукцию сроком на 3 года
— Декларация прибыль полугодие 2020 , требование ИФНС
— Оформление документов для перевозки
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию