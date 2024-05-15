Утренний бухгалтер № 5636. Налоговики не примут уведомление по ЕНП с неверным ОКТМО

ФНС напомнила в письме, что уведомление по ЕНП с неверным кодом ОКТМО не пройдет проверку по контрольным соотношениям, его придется уточнить.
Утренний бухгалтер
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Разборы законов
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Разбираем, что означает КПП в реквизитах компании, как расшифровывается и что значит каждая цифра кода. Также рассмотрим, кому присваивают КПП и в каких документах его указывают.
— Может ли директор отвечать за охрану труда в организации. Мини-курс
Из мини-курса узнаете, в каких случаях директора можно назначить ответственным за охрану труда и какие условия важно соблюсти.
— Как подать заявление на упрощенную ликвидацию МСП электронным способом
С 1 июля 2023 года действует норма об упрощенной ликвидации ООО по заявлению собственника. Разберем по шагам, как подать электронное заявление через сервис ФНС и что для этого нужно.
— Увольнение с отработкой: что такое, как правильно оформить, образец заявления
Увольнение с отработкой — это не нормативное, а обиходное выражение. Корректнее говорить об увольнении по собственному желанию или расторжении трудового договора по инициативе работника. Но важнее не термины, а правильное оформление.
— Кто подлежит постановке на воинский учет. Мини-курс
В мини-курсе рассказываем, кто обязан вести воинский учет, на какие категории делятся подлежащие воинскому учету граждане и какие документы проверить, при приеме военнообязанного сотрудника на работу.
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Резюме
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2091 от 09.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3309 от 18.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/3674 от 19.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/18445 от 01.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5170 от 24.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5310 от 24.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/43570 от 25.05.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/3762 от 19.01.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/24930 от 20.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При импорте товаров из стран ЕАЭС через агентов вычет по НДС применяет принципал
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Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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