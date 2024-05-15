Утренний бухгалтер № 5636. Налоговики не примут уведомление по ЕНП с неверным ОКТМО

ФНС напомнила в письме, что уведомление по ЕНП с неверным кодом ОКТМО не пройдет проверку по контрольным соотношениям, его придется уточнить.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

До 15 мая включительно организации и ИП с сотрудниками должны уплатить страховые взносы в СФР на травматизм за апрель.

Роструд разъяснил, как внести запись о совместительстве после увольнения с основной работы в трудовую книжку.

Переквалификация отношений из гражданских в трудовые: как избежать рисков, массово работая с самозанятыми, разобрали здесь.

С 2024 года вычет на обучение предоставляется на основании справки об оплате образовательных услуг: пользователи обсуждают новшество.

Как крупному бизнесу избежать налоговых проверок, узнаете здесь.

Профсоюзы будут добиваться освобождения от НДФЛ прожиточного минимума и МРОТ.