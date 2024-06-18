₽ Заказать рекламу
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5660. Прогрессивный НДФЛ и НДС для упрощенцев: поправки в НК одобрены Комитетом Госдумы

Рассмотрение этого законопроекта запланировано на 20 июня.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в 1-ом чтении законопроект с масштабными поправками в НК.

РАССЫЛКА452 194 читателя

Утренний бухгалтер

Главное за день про то, что поможет вам в работе

Роструд: работодатель не вправе тестировать водителя на знание ПДД.

Увеличение лимитов и ставок НПД? Счетная палата оценит режим для самозанятых.

Кто вы: бухгалтер в найме или предприниматель-аутсорсер? Давайте узнаем, кого больше. Пройдите опрос.

Обсуждают бухгалтеры: «Разве 5% или 7% без права на вычет – это НДС?»

Таблица для бухгалтера: ставки НДФЛ от 13% до 22% будут действовать для пяти налоговых баз.

Минфин: по разовым сделкам тоже надо применять онлайн-кассы.

📚Как сэкономить бумагу и рабочее время отдела кадров

Устали искать потерянные документы, опасаться штрафов и тонуть под тоннами чеков, квитанций, приказов и служебных записок? 

Выберете правильную систему кадрового ЭДО с помощью бесплатного чек-листа от команды экспертов EasyDocs. Чек-лист составлен на основе запросов клиентов.

Получить чек-лист

Разборы законов

Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф

По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?

Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025

С 2025 года будут действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ и две двухступенчатые.

Смена наименования ООО в 2024 году: пошаговая инструкция. Мини-курс

Наименование является основным средством индивидуализации юридического лица, характеризует сферу деятельности. А проще говоря: «как вы яхту назовете так она и поплывет». В мини-курсе пошагово рассказываем, как сменить наименование ООО в 2024 году.

По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025

Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.

Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО

Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.

❗Онлайн-курсы по 3 690 рублей — выбирайте и учитесь!

Время больших скидок в «Клерке»! В каталоге вы найдете программы по десяткам направлений — обратите внимание, что скидки добрались и до самых популярных курсов «Клерка».

Начните изучать особенности ВЭД, учета на маркетплейсах, правила работы на УСН, управленческий учет всего за 3 690 рублей. Сделайте первый шаг к карьере бухгалтера — купите курс по бухгалтерии с нуля и приступайте к обучению сегодня!

Успейте воспользоваться суперпредложением!

Смотреть каталог скидок

Новости

1 У Мосбиржи, НКЦ и НРД есть два месяца на завершение ряда операций

2 Банки станут объяснять причины долгой блокировки счетов

3 С 12 июня действуют новые правила клиринга: закон

4 У Автоградбанка отозвали лицензию

5 Как уплатить налоги за третье лицо

6 При выплате дивидендов недвижимостью есть важный нюанс с восстановлением НДС

7 Компания на УСН платит агентский НДС за аренду госимущества

8 Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты клиентам «Автоградбанка» до 1 июля

9 Во время ПМЭФ рестораны Санкт-Петербурга увеличили продажи на 31%

10 💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

11 Ставки НДФЛ от 13% до 22% будут действовать для пяти налоговых баз

12 Доходы членов КФХ 5 лет не облагаются НДФЛ. Но надо доказать, что КФХ существует

13 Для перехода на ПСН надо подать заявление за 10 дней до начала патента

14 НДС по перечисленному авансу надо сначала взять на вычет, а потом восстановить

15 Россияне вложили почти 2 трлн рублей в негосударственные пенсионные фонды

16 Поправки в НК могут отнять у инвесторов льготные условия

17 Экспертные разборы за неделю: учет убытков при УСН, выход из ООО, новый формат счета-фактуры, новые ставки по НДФЛ с 2025 года

18 Опровержение Минпромторга: он не прекращал выдавать субсидии радиоэлектронным предприятиям

19 Не забудьте до 15 июля уплатить НДФЛ с доходов за 2023 год

20 Из-за нехватки контейнеров российские импортеры не могут получить товары из Китая

21 Размер страхового возмещения по долгосрочным вкладам увеличат в два раза

22 Бухгалтеры считают, что НДС на УСН – это просто скрытое увеличение налога

23 Санкции против Мосбиржи не повлияют на обмен заблокированных бумаг

24 Мошенники пугают жертв просрочкой по ипотеке

25 ❗ Комитет Госдумы одобрил поправки в НК по прогрессивному НДФЛ и НДС для упрощенцев

26 Календарь вебинаров для бухгалтера в июне 2024. Платные и бесплатные

27 По разовым сделкам тоже надо применять ККТ

28 🔎 Счетная палата оценит режим для самозанятых. Будет увеличение лимитов и ставок НПД, считает самозанятый налоговый бухгалтер

29 ГАИ может отказаться ставить на учет ввезенные иномарки

30 При покупке доли квартиры имущественный вычет можно оформить только на свою долю

31 🚦 Работодатель не вправе тестировать водителя на знание ПДД + опрос и мнение кадрового аудитора-консультанта

32 Пользователи стали тратить на маркетплейсах в два раза больше денег

33 Больше 10 тысяч человек устроились на работу по программе субсидирования найма

Мероприятия

Бесплатный вебинар «Резервы отпусков для государственных учреждений»

Дата проведения: 18 июня, вторник

Новый ФСБУ 4/2023 и топ ошибок по итогам аудита за 2023 год

Дата проведения: 18 июня, вторник

Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала: оргструктура, мотивация

Дата проведения: 19 июня, среда

Как теперь работать с самозанятыми. Первые итоги новых проверок Минтруда

Дата проведения: 19 июня, среда

Громкие изменения второго полугодия 2024 года

Дата проведения: 19 июня, среда

Как бухгалтерам расти в доходе: секреты от Авито Услуг и Контур.Экстерна

Дата проведения: 20 июня, четверг

Что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга

Дата проведения: 20 июня, четверг

Вебинар «От бумеров до зумеров: КЭДО на производстве с учетом теории поколений»

Дата проведения: 20 июня, четверг

Расскажем про изменения в списании крепкого алкоголя

Дата проведения: 20 июня, четверг

Международные квалификационные экзамены CPА. Очно или дистанционно. Сертификат.

Дата проведения: 21 июня, пятница

Статьи

Утренний бухгалтер № 5659. Обзор по налоговой реформе 2025: всё, что нужно знать бухгалтеру

Собрали для вас большой обзор поправок с пояснениями и табличками, забирате в закладки.

🔒 Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф

По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?

Как отказать в запросе пояснений по камеральной проверке, если прошло три месяца со сдачи отчетности: формулировка

Камеральная проверка — важный инструмент налогового контроля, позволяющий выявить возможные нарушения в представленной отчетности. Как ответить налоговикам, если срок запроса пояснений по НК уже прошел?

КУБ дня. Про учет ГСМ

Ежедневно в телеграм-чат «Красный уголок бухгалтера» поступает лавина вопросов. Выбираем самый злободневный и публикуем вместе с ответами коллег и экспертов.

Блоги компаний

⚡Готовимся к налоговой реформе: план действий на лето бухгалтеру

Обменник ЮСДТ (USDT): пошаговая инструкция для новичков 2024

Как правильно оформить допсоглашение к трудовому договору

Уведомление по НДФЛ в 2024 году: как заполнить и сдать

Жесткая правда цветочного бизнеса

Как вычислить стоимость блюда в ресторане

Какие знания нужны бухгалтеру, чтобы занять должность финансового директора

🙈 (Не) стыдно спросить! Пять глупых вопросов про работу аналитика 1С

Обязательны ли электронные путевые листы в 2024 году. Штрафы за отсутствие путевых листов

Самозанятый заработал 2,5 миллиона. Что делать бизнесу

Как создать МЧД с помощью сервиса «Астрал Доверенность»

Разъяснение статусов иностранных граждан в России

Как безопасно использовать нейросети в работе

Сократить расходы на бухгалтерию, не увольняя сотрудников: миссия невыполнима

Увеличение уставного капитала ООО за счет вкладов всех участников: порядок и особенности процедуры увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью

10 программ льготного финансирования для бизнеса

Премии сотрудникам: как установить и оформить в КЭДО

Вакансии

Каких специалистов ищут сегодня:

электрогазосварщик Зарплата от 60000 до 75000 ₽, Нижний Новгород, Полный день

Бухгалтер на первичную документацию Зарплата от 98000 до 98000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 100000 до 110000 ₽, Москва, Полный день

Бухгалтер Зарплата от 100000 ₽, Москва, Полный день

помощник руководителя Зарплата не указана, , Гибкий график

Менеджер по продажам Зарплата от 60000 до 80000 ₽, , Полный день

Резюме

Трибуна

Россияне инвестируют лучше обезьяны. Мартышкин портфель. Итоги десятого месяца инвестиционного эксперимента

Нормативы фискальной нагрузки в клининге

Ужесточение или поддержка: Как изменится налоговый режим для бизнеса в 2025 году

Об отражении на счете 58 вклада в имущество дочернего общества

Можно ли подписать документ электронной подписью из-за границы

Самые полезные бухгалтерские «Разборы» за неделю

Пилотный выпуск «ТоТ еще разговор» без цензуры. Нужно ваше мнение

Машинный перевод VS ручной перевод

Как подготовиться к масштабированию бизнеса в 5 шагов

HR-специалисты (рекрутеры): кто они и как их найти?

Производственный инвентарь: инструменты, приборы, приспособления

Налоговые перспективы на 2025 год. Налогообложение дивидендов и корпоративных сделок

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/79032 от 09.09.2020

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-4918/2014 от 02.02.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа

ФАС Поволжского округа: Постановление № А12-25625/2012 от 02.06.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа

Верховный Суд Республики Саха (Якутия): Апелляционное определение № 33-4778/2014 от 14.01.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа

Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-6076/2012 от 02.05.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа

ФАС Московского округа: Постановление № КА-А41/5089-10 от 24.05.2010

Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47145 от 23.05.2024

Подробнее о документе мы писали в новости При покупке доли квартиры имущественный вычет можно оформить только на свою долю

Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/29226 от 01.04.2024

Подробнее о документе мы писали в новости По разовым сделкам тоже надо применять ККТ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/28546 от 29.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Доходы членов КФХ 5 лет не облагаются НДФЛ. Но надо доказать, что КФХ существует

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/28382 от 29.03.2024

Подробнее о документе мы писали в новости Компания на УСН платит агентский НДС за аренду госимущества

Консультации

Начать дискуссию

Реклама

ФАС: реклама услуг по написанию дипломов и курсовых запрещена

В поисковике «Яндекс» нашли рекламу компании «Work 5», которая предлагает написать дипломные и курсовые работы.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

НДС на упрощенке — просто способ увеличить налоговую нагрузку: мнение бухгалтеров. 💸«Ночной бухгалтер» № 1704

Бухгалтеры, обсуждая налоговую реформу 2025, говорят, что по факту так просто увеличили налог для УСН. Мы даже рассчитали на примере, сколько платит компания в 2024 году и сколько будет платить в 2025 при равных условиях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Миграционный учет

Как иностранному гражданину встать на миграционный учет в 2024 году

Разберем, как иностранцу встать на миграционный учет в 2024 и какие документы для этого нужны.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Календарь вебинаров

16
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налог на прибыль

Есть две причины, при которых уменьшение уставного капитала не облагается налогом на прибыль

Суммы, на которые произошло уменьшение уставного капитала организации, если участникам не возвращали часть их взносов, – это внереализационный доход компании, который облагается налогом на прибыль.

НДС

Минфин: российская система tax free не возвращает налог за работы и услуги

Такс-фри для иностранцев действует только при покупке товаров.

1
Бесплатно с Отпуска

Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа

Генеральный директор собрался отдохнуть. На это время необходимо решить вопрос о том, кто будет временно выполнять его функции. Разбираем возможные варианты.

Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые изменения 2025

Депутатам рекомендуют повысить налог на прибыль до 25%

20 июня Госдума рассмотрит законопроект о донастройке налоговой системы и изменениях в НК с 2025 года.

Премии

Три главных судебных риска, если снизить премию сотруднику

На основании ст. 22 ТК, работодатель обязан выплачивать работникам заработную плату в полном объеме.

Три главных судебных риска, если снизить премию сотруднику
УК РФ

Силовики задержали двух начальников УФНС

В Ростовской области ФСБ задержала налоговиков по уголовным делам за дачу взятки.

3
Учет расходов

Порядок определения расходов на УСН

Применение специальных (или упрощенных) налоговых режимов предполагает наличие льгот при определении объекта налогообложения. Например, за счет снижения налогооблагаемой базы путем вычитания расходов, направленных на ведение хозяйственной деятельности. Чтобы правильно их определить, используются нормы ст. 346.16 НК и еще ряда нормативных актов, где детализируются правила применения.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Полезные Сервисы
Маркетинг

Как создать эффективную маркетинговую стратегию для малого бизнеса

В этой статье мы рассмотрим, как создать эффективную, но при этом реалистичную маркетинговую стратегию, даже если ваш бизнес ещё только начинает свой путь. Давайте вместе найдем тот уникальный рецепт, который поднимет ваш бизнес на новый уровень!

Как создать эффективную маркетинговую стратегию для малого бизнеса
ТоТ еще разговор
Интервью

Евгений Коваленко: У меня очень большие амбиции

Продолжаем беседу с предпринимателями в рамках проекта «ТоТ еще разговор». На этот раз мы пообщались с Евгением Коваленко, предпринимателем, инвестором и создателем компании VEROL, которая успешно торгует на маркетплейсах.

Евгений Коваленко: У меня очень большие амбиции

Разборы законов

1 328
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые изменения 2025

💘 Налоговая реформа-2025: обзор всех изменений для бухгалтера

При УСН будет НДС, но можно от него освободиться или выбрать пониженную ставку. По НДФЛ будет новая пятиступенчатая прогрессивная шкала. Ставку налога на прибыль увеличат. Налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

Мошенничество

Мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и просят отказаться от посылок

Новая схема мошенничества: злоумышленники убеждают жертв отказаться от посылок, которые они не заказывали.

Первичные документы

Бланк строгой отчетности для ИП и ООО в 2024 году

Бланки строгой отчетности активно используют в работе компании и ИП. Такие документы не теряют своей актуальности даже после перехода к обязательному применению ККТ. Какие формы являются бланками строгой отчетности, когда можно их применять, а также как отразить их движение, узнаете из нашей статьи.

Бланк строгой отчетности для ИП и ООО в 2024 году
Обзор судебной практики

Адвокаты компании «Макфа» обвинили суд в подлоге

Суд первой инстанции защитники «Макфы» обвинили в должностном подлоге и вынесении неправосудного решения.

1
Стандартный вычет

Новый НДФЛ вычет за нормы ГТО: размер, условия предоставления

С 2025 года в России вводится новый налоговый вычет — за выполнение норм ГТО. Тот, кто предпочитает поддерживать себя в хорошей физической фирме, может на этом «заработать» 65 рублей в месяц.

Новый НДФЛ вычет за нормы ГТО: размер, условия предоставления
УСН

Доходы от продажи нежилой недвижимости ИП налоговики требуют включить в декларацию по УСН

Если ИП продает нежилую недвижимость, налоговики априори считают такой доход предпринимательским. Даже если в бизнесе эта недвижимость не использовалась.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Личные финансы

«У меня накопления в долларах. Что делать?»: почему важно успокоиться и как сберечь свои деньги

В среду, 12 июня, США ввели санкции против Московской биржи, Национального Клирингового Центра (НКЦ), который является контрагентом во всех валютных операциях на бирже, и Национального расчетного депозитария (НРД), который учитывает все счета инвесторов.

«У меня накопления в долларах. Что делать?»: почему важно успокоиться и как сберечь свои деньги

Интересные материалы

Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: Гонконг стал самым дорогим городом для туристов, вместо телефонов будут внедряемые в мозг чипы, а россияне активно ищут ипотеку без первоначального взноса

Подготовили обзор главных событий дня — 17 июня 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

11