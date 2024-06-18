Утренний бухгалтер № 5660. Прогрессивный НДФЛ и НДС для упрощенцев: поправки в НК одобрены Комитетом Госдумы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в 1-ом чтении законопроект с масштабными поправками в НК.
Утренний бухгалтер
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Увеличение лимитов и ставок НПД? Счетная палата оценит режим для самозанятых.
Кто вы: бухгалтер в найме или предприниматель-аутсорсер? Давайте узнаем, кого больше. Пройдите опрос.
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Минфин: по разовым сделкам тоже надо применять онлайн-кассы.
📚Как сэкономить бумагу и рабочее время отдела кадров
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Разборы законов
— Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?
— Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025
С 2025 года будут действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ и две двухступенчатые.
— Смена наименования ООО в 2024 году: пошаговая инструкция. Мини-курс
Наименование является основным средством индивидуализации юридического лица, характеризует сферу деятельности. А проще говоря: «как вы яхту назовете так она и поплывет». В мини-курсе пошагово рассказываем, как сменить наименование ООО в 2024 году.
— По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025
Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.
— Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО
Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.
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🔒 Как малому предприятию вдвое снизить административный штраф
По статье 4.1.2 КоАП субъектам МСП, в том числе микропредприятиям, штрафы назначаются вполовину от максимального размера. Причем такая «скидка» предоставляется при совершении правонарушений, предусмотренных как федеральным КоАП, так и региональными. Какие условия позволяют добиться этой льготы?
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/79032 от 09.09.2020
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-4918/2014 от 02.02.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа
ФАС Поволжского округа: Постановление № А12-25625/2012 от 02.06.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа
Верховный Суд Республики Саха (Якутия): Апелляционное определение № 33-4778/2014 от 14.01.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа
Санкт-Петербургский городской суд: Апелляционное определение № 33-6076/2012 от 02.05.2012
Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа
ФАС Московского округа: Постановление № КА-А41/5089-10 от 24.05.2010
Подробнее о документе мы писали в новости Возложение обязанностей директора на время его отпуска: образец приказа
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47145 от 23.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости При покупке доли квартиры имущественный вычет можно оформить только на свою долю
Минфин РФ: Письмо № 30-01-11/29226 от 01.04.2024
Подробнее о документе мы писали в новости По разовым сделкам тоже надо применять ККТ
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/28546 от 29.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Доходы членов КФХ 5 лет не облагаются НДФЛ. Но надо доказать, что КФХ существует
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/28382 от 29.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Компания на УСН платит агентский НДС за аренду госимущества
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Утренний бухгалтер
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