Утренний бухгалтер № 5660. Прогрессивный НДФЛ и НДС для упрощенцев: поправки в НК одобрены Комитетом Госдумы

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Наименование является основным средством индивидуализации юридического лица, характеризует сферу деятельности. А проще говоря: «как вы яхту назовете так она и поплывет». В мини-курсе пошагово рассказываем, как сменить наименование ООО в 2024 году.

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Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.