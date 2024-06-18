Утренний бухгалтер № 5659. Обзор по налоговой реформе 2025: всё, что нужно знать бухгалтеру

Поправки в НК: при УСН будет НДС, по НДФЛ — пятиступенчатая прогрессивная шкала, ставку налога на прибыль увеличат, будет налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН: таблица в закладки.
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Онлайн-касса и ОФД для бизнеса в 2024 году, какие лучше выбрать, узнаете из обзора.
До 1 июля ИП должны уплатить взносы 1% за 2023 год: смотрите таблицу с базами для расчета взноса на разных режимах.
🚩Рисковики vs аудиторы: как выстроить взаимовыгодное сотрудничество
20 июня в 18:00 состоится дискуссионный клуб «Взаимодействие риск-менеджеров и аудиторов: истории успеха»
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Разборы законов
— Какие ставки НДФЛ будут действовать в 2025 году: обзор поправок в НК-2025
С 2025 года будут действовать пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ и две двухступенчатые.
— Смена наименования ООО в 2024 году: пошаговая инструкция. Мини-курс
Наименование является основным средством индивидуализации юридического лица, характеризует сферу деятельности. А проще говоря: «как вы яхту назовете так она и поплывет». В мини-курсе пошагово рассказываем, как сменить наименование ООО в 2024 году.
— По УСН не будет повышенных ставок и будет НДС: обзор поправок в НК-2025
Лимит дохода по УСН вырастет до 450 млн рублей, но при доходах от 60 млн не получится избежать НДС.
— Продать долю или выйти из общества: что выгоднее компании-участнику ООО
Окончательное решение зависит от конкретной ситуации, поскольку каждый путь — продажа или выход, — порождает свои налоговые последствия. Разбираем плюсы, минусы и практические проблемы.
— Учет расходов на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году. Мини-курс
В 2024 году произошли изменения в учет НМА. В мини-курсе рассказываем, как учесть расходы на торговое наименование, товарный знак и дизайн упаковки в 2024 году.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/46637 от 22.05.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: НК был официально опубликован еще в 1998 году
Минфин РФ: Письмо № 03-01-15/86868 от 30.11.2018
Правительство РФ: Распоряжение № 3392-р от 29.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения
Правительство РФ: Распоряжение № 76-р от 18.01.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговые вычеты на долгосрочные сбережения
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/25022 от 20.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/27458 от 27.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36613 от 19.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/38585 от 24.04.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-06-06/44276 от 15.05.2024
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