Утренний бухгалтер № 5659. Обзор по налоговой реформе 2025: всё, что нужно знать бухгалтеру

Поправки в НК: при УСН будет НДС, по НДФЛ — пятиступенчатая прогрессивная шкала, ставку налога на прибыль увеличат, будет налоговый кешбэк и амнистия по дроблению. Читайте дайджест всех актуальных изменений.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

Минтруд: подростки могут работать в свободное от учебы время по трудовым договорам и с разрешения родителей.

Каждый третий житель страны назвал возмутительным и неэтичным вопрос о размере НДФЛ.

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН: таблица в закладки.

Как принимать оплату через систему СБП, узнаете здесь.

Эксперт: релоканты тоже будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале.

Онлайн-касса и ОФД для бизнеса в 2024 году, какие лучше выбрать, узнаете из обзора.

До 1 июля ИП должны уплатить взносы 1% за 2023 год: смотрите таблицу с базами для расчета взноса на разных режимах.