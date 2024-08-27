Утренний бухгалтер № 5710. Будет новая декларация по УСН

Внедрение новой формы декларации по УСН связано с поправками в НК. Что изменится, смотрите здесь.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
ФНС: с неначисленной зарплаты нет НДФЛ и взносов.
Минфин: в платежке на удержанные алименты указывают статус 31 и код УИН.
На упрощенке можно учитывать расходы только из закрытого перечня в НК: Минфин выпустил пакет разъяснений.
Попробовать себя в роли финансового аналитика и оценить, подходит ли вам эта профессия, можно здесь.
Бизнес просит отменить минимальную сумму туристического налога.
НДФЛ с зарплаты и дивидендов в 2025 году налоговые агенты будут считать отдельно потому что у этих доходов – разные ставки и лимиты.
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Многие бухгалтеры не могут представить жизнь без кофе: этот бодрящий напиток помогает проснуться, доделывать отчеты и фокусироваться на важном. Но иногда любовь к кофе влетает бухгалтеру в копеечку.
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📢 Конференция «Клерка» по налоговой реформе-2025
Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V Всероссийскую конференцию «Налоговая реформа-2025»!
Узнаете все про налоговую реформу и важные поправки, которые начнут действовать в 2025 году. Лучшие спикеры-практики страны ответят на ваши вопросы! Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре».
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Мероприятия
Налоговая реформа: к чему готовиться бухгалтеру в 2025 году
Дата проведения: 27 августа, вторник
Как бухгалтерской фирме увеличить выручку за счет разовых клиентов: поиск, развитие, удержание
Дата проведения: 27 августа, вторник
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Дата проведения: 27 августа, вторник
Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
Дата проведения: 28 августа, среда
Совершенствование налогового администрирования и налоговая амнистия
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Бухгалтер: первые шаги в профессии и варианты высокого заработка
Дата проведения: 28 августа, среда
Секреты успешных продаж на маркетплейсах в 2024-2025 гг.
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Господдержка бизнеса: как получить гранты и субсидии
Дата проведения: 30 августа, пятница
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-08/62683 от 04.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/64271 от 10.07.2024
Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д22и-8208 от 19.03.2024
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/6756@ от 17.06.2024
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-3290 от 28.05.2024
Роструд: Письмо № ПГ/10868-6-1 от 14.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/65021 от 11.07.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/56147 от 18.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-12-11/1/55284 от 17.06.2024
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