Утренний бухгалтер № 5710. Будет новая декларация по УСН

Внедрение новой формы декларации по УСН связано с поправками в НК. Что изменится, смотрите здесь.

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ФНС: с неначисленной зарплаты нет НДФЛ и взносов.

Минфин: в платежке на удержанные алименты указывают статус 31 и код УИН.

На упрощенке можно учитывать расходы только из закрытого перечня в НК: Минфин выпустил пакет разъяснений.

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Бизнес просит отменить минимальную сумму туристического налога.

НДФЛ с зарплаты и дивидендов в 2025 году налоговые агенты будут считать отдельно потому что у этих доходов – разные ставки и лимиты.

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