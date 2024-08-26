Утренний бухгалтер № 5709. НДС на УСН: вопросы и ответы по налоговой реформе-2025

С 2025 года организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками НДС. Ответы на частые вопросы найдете здесь.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

26 августа — крайний срок сдачи ряда отчетов по налогам, в том числе на ОСНО, проверьте себя.

Что изменится в 2025 году для ИП на УСН, собрали в одной таблице.

Роструд: надбавку бухгалтеру за выполнение особо важной работы можно установить на любой срок.

Поправки в НК: продажа подакцизных товаров не мешает с 2025 года освободиться от НДС на УСН.

Разрыв между выплатами работающим и незанятым пенсионерам сократился на 17% — до 4,8 тыс. рублей.

Консультация эксперта: как принять на работу жителя Таджикистана и что учесть.

Перечень всех отчетов в военкомат в 2024 году, найдете здесь.

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