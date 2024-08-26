Утренний бухгалтер № 5709. НДС на УСН: вопросы и ответы по налоговой реформе-2025

С 2025 года организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками НДС. Ответы на частые вопросы найдете здесь.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
26 августа — крайний срок сдачи ряда отчетов по налогам, в том числе на ОСНО, проверьте себя.
Что изменится в 2025 году для ИП на УСН, собрали в одной таблице.
Роструд: надбавку бухгалтеру за выполнение особо важной работы можно установить на любой срок.
Поправки в НК: продажа подакцизных товаров не мешает с 2025 года освободиться от НДС на УСН.
Разрыв между выплатами работающим и незанятым пенсионерам сократился на 17% — до 4,8 тыс. рублей.
Консультация эксперта: как принять на работу жителя Таджикистана и что учесть.
Перечень всех отчетов в военкомат в 2024 году, найдете здесь.
💥Совет от редакции: бухгалтер с нуля — с чего начать и как кратно увеличить свой доход, узнаете на бесплатном вебинаре 28 августа в 13:00 мск. Записаться.
📉Как снизить налоги?
С введением налоговой реформы предприниматели забили тревогу, ведь совсем скоро придется платить налоги по повышенной ставке. Но облегчить налоговую нагрузку можно быстро и легально, воспользовавшись льготами.
Определенный вид отрасли, расширение производства, научные разработки — это лишь несколько условий для предоставления льгот, на практике же их очень много.И вы тоже можете претендовать на льготы. Узнайте, какие льготы положены вашему бизнесу прямо сейчас на господдержка.рф. Проверьте бесплатно, чтобы не переплачивать за налоги!
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Разборы законов
— Разъездной характер работы: когда не получится учесть суточные
Работодатель возмещает работникам, труд которых носит разъездной характер, в т. ч. суточные (ст. 168.1 ТК). Суммы этих расходов относятся к расходам на оплату труда (подп. 6 п. 1 ст. 346.16 НК), которые можно учесть в составе расходов — при условии правильного оформления.
— Как оформить перевод сотрудника на удаленку? Мини-курс
Какие документы оформить для перевода сотрудника на дистанционную работу, какие виды удаленной работы бывают и что делать, в случае необходимости возврата сотрудника в офис — в сегодняшнем мини-курсе.
— На какие расходы вы не сможете уменьшить базу на УСН. Мини-курс
Рассказываем в мини-курсе, на какие расходы уменьшить базу УСН нельзя и какие условия для принятия расходов нужно обязательно выполнить.
— МЧД-2025: успеть до сентября–2024. Практика работы с маркировкой и ЭДО. Конспект вебинара с видео и тестированием
Разбираем, кто обязан работать с МЧД, где выпустить и как хранить, каким образом проверить и отозвать, что делать в случае, если КЭП истечет.
— Учет операций по агентскому договору у агента на УСН
Учет доходов у агентов происходит по кассовому методу: деньги учитываются на момент перечисления в кассу или безналичного перевода на расчётный счет. Однако с агентским договором есть много нюансов: например, некоторые доходы нельзя учитывать. Рассказываем, как агенту на УСН учесть доходы, расходы и как быть с НДС.
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16 Депутат предлагает списать кредиты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций
17 Как будут определять лимит доходов при уплате НДС в 2025 году
18 Что изменится в 2025 году для ИП на УСН
19 Бизнес будет платить сбор за использование зарубежного софта
20 В России планируют создать две биржи криптовалют
21 ВС РФ запретил изымать автомобиль у должника, если тот в нем нуждается
22 👔 Суд: если совпадают вид деятельности, адрес, сотрудники — это не обязательно схема ухода от НДС. Комментарий налогового адвоката
23 Банки блокируют платежи контрагентам с формулировкой про ненадежность
24 На сдачу налоговых отчетов осталось три дня
25 На что обращают внимание налоговики при выявлении дробления бизнеса
26 🔥 Такой цены еще не было! Курс «Аналитик 1С» за 9 900 рублей. Старт 1 сентября
27 Как импортерам вести бухгалтерский, налоговый и таможенный учет: смотрите видео
28 Самые частые вопросы по налоговой реформе-2025 — об НДС на УСН. Ответы на них
29 Покупатели смогут забирать крупные товары из сортировочных центров Ozon
30 Уволенным предпенсионерам будут платить пособие по безработице до выхода на страховую пенсию
31 Санкт-Петербургская валютная биржа не планирует работать с криптовалютой
32 Продажа подакцизных товаров не мешает с 2025 года освободиться от НДС на УСН
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35 💥 Новые форма и регламент для счетов-фактур, обязали пересчитать НДФЛ с матвыгоды, обновили документы по прослеживаемости. Топ новостей за неделю
Мероприятия
Налоговый анализ договора: оценка рисков до заключения сделки. Практика применения статьи 54.1 НК
Дата проведения: 26 августа, понедельник
Налоговая реформа: к чему готовиться бухгалтеру в 2025 году
Дата проведения: 27 августа, вторник
Как бухгалтерской фирме увеличить выручку за счет разовых клиентов: поиск, развитие, удержание
Дата проведения: 27 августа, вторник
Топ претензий ФНС. Что проверяют и что будут проверять в 2025 году
Дата проведения: 27 августа, вторник
Деликатный разговор про 115-ФЗ: риски и страхи
Дата проведения: 28 августа, среда
Совершенствование налогового администрирования и налоговая амнистия
Дата проведения: 28 августа, среда
Секреты успешных продаж на маркетплейсах в 2024-2025 гг.
Дата проведения: 29 августа, четверг
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5708. Горячие вопросы к 1 сентября: за что не платят родители школьников и студентов
Перед началом нового учебного года Госдума ответила на самые популярные вопросы, касающиеся обучения школьников и студентов.
— Как организации купить ТМЦ и ОС у физического лица
Рассказываем, как оформить закупку, если организация приобретает основное средство, сырье или товары у физического лица.
— КУБ дня. Про домовых и Госуслуги
В личных кабинетах юрлиц на Госуслугах творится странное: сами собой возникают запросы в ФНС, а в ответ приходят справки, которые не открыть. Что это: автоматическая сверка, мошенники?
— Как рассчитать минимальный размер зарплаты для включения в реестр IT-компаний
Включение компаний в реестр позволяет претендовать сразу на несколько льгот: обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года, снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%. Но для этого необходимо рассчитать минимальный размер зарплаты. Рассказываем, как это правильно сделать.
— Какие изменения НК вступили в силу в августе 2024 года
Закон от 08.08.2024 № 259-ФЗ внес большой пакет поправок в НК. Они вступают в силу поэтапно. Часть изменений вступила в силу через месяц после официального опубликования закона, с 8 августа 2024 года.
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Топ-3 лучших криптообменника Воронежа
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Как и где обменять крипту в Калининграде: топ криптообменников
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НДС–2025: успеть адаптироваться к новым реалиям и получить преимущество
Маркировка огнетушителей. Как принять участие в эксперименте
Обучение сотрудников за счет работодателя: как договориться об оплате курсов и повысить свою ценность для компании
Консультации
Можно ли продать подарочный сертификат со скидкой, как это правильно оформить, какие налоговые последствия
Вид номенклатуры малоценное оборудование
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Организация перешла на КЭДО, приказ о приеме и об увольнении должен быть подписан на бумажном носителе, или можно электронно оставить
Вакансии
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Резюме
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Трибуна
Дробление бизнеса по-новому. Часть 1. Есть ли глобальные изменения?
До 10% в юанях на удобрениях. Свежие облигации: ФосАгро CNY на размещении
Что было в налоговой политике 2024, учёт по сканам первички, отказ в возврате ЕНС. Обзор налоговых новостей
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Документы
Арбитражный Суд Волгоградской области: Решение № А12-23867/2018 от 08.11.2018
Арбитражный суд Северо-Западного округа: Постановление № Ф07-5200/2021 от 27.05.2021
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-9776/2021 от 28.10.2021
ВАС РФ: Определение № ВАС-10395/11 от 12.08.2011
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа: Постановление № Ф08-725/2020 от 11.03.2020
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-15628/2022 от 29.03.2022
Президиум ВАС РФ: Постановление № 16551/11 от 24.04.2012
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-3160/24 от 28.06.2024
: Федеральный закон № 132-ФЗ от 24.11.1996
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