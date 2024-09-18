Утренний бухгалтер № 5726. ИП может учитывать в расходах компенсацию самому себе за свой автомобиль

Минфин: в состав расходов ИП может включить компенсацию за использование личного автомобиля.

На сайте налоговой службы снова технический сбой.

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Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя снизят, но платить придется за каждую торговую точку.

Проект: ФНС меняет формы для инвестиционного вычета по НДФЛ.

Для участия в экспериментальном правовом режиме по криптовалюте Минфин отобрал компании с высоким оборотом.

С 2025 года упрощенцы не будут платить налог за изъятую недвижимость.

Правительство планирует повысить пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для родителей в декретном отпуске.

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