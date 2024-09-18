Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5726. ИП может учитывать в расходах компенсацию самому себе за свой автомобиль

Разъяснение по этому вопросу дает Минфин.

Минфин: в состав расходов ИП может включить компенсацию за использование личного автомобиля.

На сайте налоговой службы снова технический сбой.

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Утренний бухгалтер

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Суть контракта о субаренде в том, что арендодатель передает во временное пользование и владение (или просто временное пользование) субарендатору нежилое помещение в здании или сооружении, которое сам арендодатель арендовал у собственника (п. 1 ст. 650 ГК).

ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Мини-курс

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Документы

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/10566@ от 16.09.2024

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12716 от 14.02.2024

ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А13-2089/2010 от 17.04.2012

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС23-16723 от 30.08.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13513 от 16.02.2024

Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-52522/2019 от 08.10.2019

Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-13032 от 30.09.2021

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6557/23 от 02.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/22101 от 12.03.2024

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-5637/2023 от 16.10.2023

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