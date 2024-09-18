Утренний бухгалтер № 5726. ИП может учитывать в расходах компенсацию самому себе за свой автомобиль

Минфин: в состав расходов ИП может включить компенсацию за использование личного автомобиля.
На сайте налоговой службы снова технический сбой.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Госпошлину за лицензию на продажу алкоголя снизят, но платить придется за каждую торговую точку.
Проект: ФНС меняет формы для инвестиционного вычета по НДФЛ.
Для участия в экспериментальном правовом режиме по криптовалюте Минфин отобрал компании с высоким оборотом.
С 2025 года упрощенцы не будут платить налог за изъятую недвижимость.
Правительство планирует повысить пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для родителей в декретном отпуске.
💥Совет от редакции: разберитесь с таможенным оформлением товаров, а также с изменениями в логистике импортных товаров на вебинаре 26 августа в 11:00 мск. Записаться.
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Разборы законов
— Деньги на личные нужды ИП: как правильно снять со счета. Мини-курс
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— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в сентябре 2024 года
Одно уведомление в сентябре бухгалтеры уже сдали по сроку 03.09.2024. Не позднее 25 сентября нужно сдать еще одно.
— Как составить срочный трудовой договор на сезонные работы
Такие договоры позволяют обеспечить бизнес рабочими руками тогда, когда это нужно. Но если неправильно оформить отношения с сезонником, можно получить букет неприятностей. Рассказываем, как этого избежать.
— Как составить договор субаренды нежилого помещения
Суть контракта о субаренде в том, что арендодатель передает во временное пользование и владение (или просто временное пользование) субарендатору нежилое помещение в здании или сооружении, которое сам арендодатель арендовал у собственника (п. 1 ст. 650 ГК).
— ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Мини-курс
Что делать ИП, если произошло превышение лимитов по патенту, как будет пересчитан налог, на какую систему налогообложения перейдет индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения, разбираем в мини-курсе.
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20 При вынужденном уменьшении уставного капитала не надо платить налог на прибыль
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Дата проведения: 18 сентября, среда
ВЭД: особенности учета и налогообложения услуг
Дата проведения: 19 сентября, четверг
Презентация курса "Финансовый директор". Финансовый анализ и диагностика бизнеса.
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
Регистрация: Международные квалификационные экзамены CPА (Сертифицированный Публичный Бухгалтер)
Дата проведения: 23 сентября, понедельник
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Документы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/10566@ от 16.09.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/12716 от 14.02.2024
ФАС Северо-Западного округа: Постановление № А13-2089/2010 от 17.04.2012
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС23-16723 от 30.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13513 от 16.02.2024
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-52522/2019 от 08.10.2019
Верховный Суд РФ: Определение № 307-ЭС21-13032 от 30.09.2021
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-6557/23 от 02.11.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/22101 от 12.03.2024
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа: Постановление № Ф02-5637/2023 от 16.10.2023
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