Утренний бухгалтер № 5725. По следам соцсетей: к кому неожиданно нагрянет налоговая проверка

Налоговая служба промониторила страницу салона в ВК и нашла неоформленных работников.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: ИП на ПСН может торговать изделиями из кожи.
Как правильно указать место работы для сотрудников филиалов, разъяснил Роструд.
На фоне дефицита кадров работодатели стали чаще приглашать на работу лиц с ограниченными возможностями.
ФНС объяснила порядок распределения средств на ЕНС для индивидуальных предпринимателей.
К чему приводят сделки с «техничками», читайте разбор судебной практики.
Каковы последствия ликвидации ИП в России как класса в 2029 году, поянил эксперт.
Где найти надежных помощников по защите вашего бизнеса, узнаете здесь.
Цифровой рубль запустят в массовое обращение 1 июля 2025 года. Торговые компании смогут принимать платежи в новой форме валюты с помощью универсального QR-кода.
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🔎Экспресс-проверка учета по оборотно-сальдовой ведомости и с помощью инструментов 1С
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Тогда этот вебинар для вас.
Тема вебинара: «Экспресс-проверка бухгалтерского и налогового учета по оборотно-сальдовой ведомости и с помощью инструментов 1С».
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Разборы законов
— Как составить договор субаренды нежилого помещения
Суть контракта о субаренде в том, что арендодатель передает во временное пользование и владение (или просто временное пользование) субарендатору нежилое помещение в здании или сооружении, которое сам арендодатель арендовал у собственника (п. 1 ст. 650 ГК).
— ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Мини-курс
Что делать ИП, если произошло превышение лимитов по патенту, как будет пересчитан налог, на какую систему налогообложения перейдет индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения, разбираем в мини-курсе.
— Что такое дисквалификация должностного лица
Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.
— Как облагается матпомощь работникам от работодателя
Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.
— Что изменилось по УСН: обзор поправок в НК
На УСН будут новые лимиты и НДС с 2025 года. Не будет налога за изъятое имущество и будет вычет на ККТ.
👩🏻💻Как стать профи в бухгалтерии и разобраться с налоговой реформой-2025
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Новости
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Мероприятия
Квартальная отчетность: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы
Дата проведения: 17 сентября, вторник
Как получить налоговую амнистию и вести безопасный учет в Контур.Экстерне
Дата проведения: 17 сентября, вторник
Специфика работы на Мегамаркете: о чем важно знать продавцу и бухгалтеру
Дата проведения: 17 сентября, вторник
Дата проведения: 18 сентября, среда
Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС
Дата проведения: 18 сентября, среда
Особенности организации архива корпоративных электронных документов
Дата проведения: 18 сентября, среда
Налоговая реформа-2025: уплата НДС на УСН
Дата проведения: 18 сентября, среда
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Дата проведения: 19 сентября, четверг
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Документы
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Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/21351 от 11.03.2024
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на ПСН может торговать изделиями из кожи
Арбитражный Суд Волгоградской области: Решение № А12-15531/2015 от 14.10.2015
Арбитражный суд Кемеровской области: Решение № А27-16351/2019 от 05.03.2020
Арбитражный суд г. Москвы: Решение № А40-9440/18-107-422 от 28.02.2019
Минфин РФ: Письмо № 05-06-11/22773 от 14.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21266 от 07.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 07-01-09/37973 от 23.04.2024
Пятый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-8044/2024 от 01.08.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/56826 от 19.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Негосударственная пенсия не облагается НДФЛ, если вы копили на нее сами
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