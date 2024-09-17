Утренний бухгалтер № 5725. По следам соцсетей: к кому неожиданно нагрянет налоговая проверка

— Как составить договор субаренды нежилого помещения

Суть контракта о субаренде в том, что арендодатель передает во временное пользование и владение (или просто временное пользование) субарендатору нежилое помещение в здании или сооружении, которое сам арендодатель арендовал у собственника (п. 1 ст. 650 ГК).

— ИП превысил лимит по патенту в 2024 году: что будет. Мини-курс

Что делать ИП, если произошло превышение лимитов по патенту, как будет пересчитан налог, на какую систему налогообложения перейдет индивидуальный предприниматель, утративший право на применение патентной системы налогообложения, разбираем в мини-курсе.

— Что такое дисквалификация должностного лица

Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.

— Как облагается матпомощь работникам от работодателя

Для обычной матпомощи есть необлагаемый лимит 4 тыс. рублей для НДФЛ и взносов. Но при некоторых событиях в жизни сотрудников необлагаемой может быть вся сумма матпомощи без лимита.

— Что изменилось по УСН: обзор поправок в НК

На УСН будут новые лимиты и НДС с 2025 года. Не будет налога за изъятое имущество и будет вычет на ККТ.