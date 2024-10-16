Утренний бухгалтер № 5746. В 2025 году упрощенцы смогут пользоваться всеми льготами по НДС

На плательщиков УСН 2025 году будут распространяться все льготы и освобождения по НДС, перечисленные в ст. 149 и п. 2 ст. 146 НК.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
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Воинский учет: до конца года в военкоматы нужно сдать два отчета.
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Центробанк планирует создать персональные QR-коды для покупателей, которые заменят сканирование кодов на кассе магазина.
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Разборы законов
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Представьте ситуацию: контролеры обнаружили нарушение в организации, и виновником оказался один из ее сотрудников, должностное лицо. В таких случаях ответственность могут понести и сама организация, и виновный работник. Но есть ситуации, когда отвечать будет кто-то один.
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Подготовили для вас обзор разъяснений сентября по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.
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🔮Билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» уже в продаже
5 и 6 декабря в Москве пройдет VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая поможет вам с легкостью составить финальную отчетность и сдать ее в налоговую без проблем.
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Мероприятия
Налогообложение в 2025 году: как выбрать выгодную систему
Дата проведения: 16 октября, среда
Обзор изменений в НК РФ в 2024-2025 гг
Дата проведения: 16 октября, среда
Как бухгалтеру настроить 1С под нужды компании
Дата проведения: 16 октября, среда
Изменения в кадровом и воинском учете 2024-2025
Дата проведения: 17 октября, четверг
Эффективные инструменты B2B маркетинга в 2024 году
Дата проведения: 18 октября, пятница
Дата проведения: 19 октября, суббота
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Резюме
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Документы
Правительство РФ: Постановление № 676 от 27.05.2024
Правительство РФ: Постановление № 677 от 27.05.2024
Центральный банк РФ: Письмо № 44-8-1-1/4595 от 04.10.2024
Минфин РФ: Письмо № 27-01-21/97823 от 09.10.2024
Конституционный Суд РФ: Определение № 2311-О от 29.09.2020
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/21353 от 07.06.2013
Верховный Суд РФ: Определение № 306-КГ17-9653 от 10.10.2017
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/10448 от 22.02.2017
Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 14-20/46870 от 03.10.2024
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