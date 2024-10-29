Утренний бухгалтер № 5755. Не надо будет сдавать 3-НДФЛ при продаже квартиры и машины

ФНС автоматически рассчитает налоги при продаже квартиры или машины. Минфин начала разработку проекта с такими поправками в НК. Людям не придется самим декларировать доход в 3-НДФЛ.

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Бездетным женщинам не смогут отказать в трудоустройстве. Так как работодатели опасаются принимать на работу молодых женщин, которые могут родить и уйти в декрет, хотят внести поправки в ТК. Бездетные при приеме на работу будут защищены также, как беременные.

Уменьшение налога по слишком старой уточненке отразится на ЕНС только по служебной записке ИФНС и при условии, что есть решение суда о восстановлении срока давности. ФНС объяснила, как все это отражается в АИС «Налог-3».

При переходе на УСН с НДС с 2025 года НДС с остатков товаров можно будет принять к вычету, если они не были использованы при УСН. НДС по ОС можно принять к вычету, только если ввода в эксплуатацию до 2025 года не было.

Все главные изменения по налоговой реформе-2025, как они повлияют на бизнес и какие риски нас ждут. Расскажут эксперты.

Утрата права на УСН будет идти с первого числа месяца превышения лимита. Сейчас это происходит с начала квартала. Таким образом, теперь бизнесу не придется задним число за два месяца пересчитывать налоги.

НДФЛ с матвыгоды по займам от работодателей надо считать по-новому. Надо сравнить ставку ЦБ на день получения займа и на последний день месяца. Какая из них меньше, ту и учитывают.

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