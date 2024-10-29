Утренний бухгалтер № 5755. Не надо будет сдавать 3-НДФЛ при продаже квартиры и машины

ФНС автоматически рассчитает налоги при продаже квартиры или машины. Минфин начала разработку проекта с такими поправками в НК. Людям не придется самим декларировать доход в 3-НДФЛ.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Бездетным женщинам не смогут отказать в трудоустройстве. Так как работодатели опасаются принимать на работу молодых женщин, которые могут родить и уйти в декрет, хотят внести поправки в ТК. Бездетные при приеме на работу будут защищены также, как беременные.
Уменьшение налога по слишком старой уточненке отразится на ЕНС только по служебной записке ИФНС и при условии, что есть решение суда о восстановлении срока давности. ФНС объяснила, как все это отражается в АИС «Налог-3».
При переходе на УСН с НДС с 2025 года НДС с остатков товаров можно будет принять к вычету, если они не были использованы при УСН. НДС по ОС можно принять к вычету, только если ввода в эксплуатацию до 2025 года не было.
Все главные изменения по налоговой реформе-2025, как они повлияют на бизнес и какие риски нас ждут. Расскажут эксперты.
Утрата права на УСН будет идти с первого числа месяца превышения лимита. Сейчас это происходит с начала квартала. Таким образом, теперь бизнесу не придется задним число за два месяца пересчитывать налоги.
НДФЛ с матвыгоды по займам от работодателей надо считать по-новому. Надо сравнить ставку ЦБ на день получения займа и на последний день месяца. Какая из них меньше, ту и учитывают.
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Разберем, кто должен подавать статформу в ФТС и как ее заполнить по шагам.
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Попав в сложное финансовое положение, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут получить рассрочку или отсрочку на уплату налогов. В мини-курсе поговорим о причинах тяжелого положения, сроках переноса налоговой обязанности и необходимых документах.
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Мероприятия
Все методы налоговой оптимизации
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Внутренние источники эффективности бизнеса в условиях дефицита персонала
Дата проведения: 30 октября, среда
Налоговая реформа 2025: новые вызовы и новые возможности
Дата проведения: 30 октября, среда
Работа с маркетплейсом: аналитика, продвижение, рассчет эффективности
Дата проведения: 30 октября, среда
МЧД на практике: инструменты для работы, частые вопросы и проблемы заполнения
Дата проведения: 31 октября, четверг
Финансовая модель бизнеса: построение и частые ошибки
Дата проведения: 31 октября, четверг
ОАЭ, Катар, Оман и Бахрейн: какие бизнес-возможности открывают юрисдикции для международных компаний
Дата проведения: 31 октября, четверг
Порядок уплаты НДС на УСН - 2025
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/50600 от 02.09.2015
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/47514 от 26.07.2017
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 301-ЭС21-16598 от 27.12.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-07-08/94165 от 22.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/54717 от 14.06.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Унаследованную квартиру можно продать без НДФЛ через 3 года, даже если менялись доли. Пример
ФНС РФ: Письмо № Д-5-15/71@ от 21.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Уменьшение по 4-летней уточненке отразится на ЕНС только по служебной записке ИФНС
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/76651 от 15.08.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Компания из Сколково не включает проценты на остаток по счету в лимит дохода для налоговых льгот
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/99590 от 14.10.2024
Подробнее о документе мы писали в новости Заняли денег? Платите НДФЛ!
Саратовский областной суд: Решение № 12-145/2023 от 27.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Допустимая доля иностранных работников и лишние ОКВЭД: как бизнесу не лишиться сотрудников
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