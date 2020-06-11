Клерк.Ру
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Французам платят за скуку на работе. А у нас сейчас за что платят? Главное из новостей за неделю

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Новость, которая для меня сделала прошлую неделю — француз отсудил у работодателя 50 тысяч евро за то, что ему было скучно на работе. Много ли наших коллег готовы прийти к работодателю и сказать, что им скучно на работе? С учетом того, что, согласно исследованию РАНХиГС, почти половина россиян может быть уволена, а в ближайшее время на 10% вырастут цены на детские товары, на 5% товары для дома. И какой российский суд принял бы к производству рассмотрение такого дела? Сама ситуация настолько абсурдна, что представить ее в российских условиях невозможно. Кто-то сочтет это хитрым пиаровским ходом находчивого француза, кто-то покрутит пальцем у виска. А я ему завидую, завидую его свободе, смелости и... защищенности.

Возможно, когда-нибудь и мы придем к такому. А пока предлагаю приготовить желе из розового вина, тем более что сегодня День розового вина. Рецепт очень прост: нам понадобится сухое розовое вино, сахар, желатин, свежие ягоды.

Для приготовления замочить желатин в холодной воде. Поставить кастрюлю на средний огонь, влить вино и всыпать сахар. Довести до кипения, периодически помешивая. Подогреть желатин и ввести в горячее вино, помешивая. Перелить в кувшин и отставить в сторону.

Тем временем, вымыть ягоды и, если необходимо, разрезать вдоль пополам. Разложить по двум бокалам. Залить ягоды вином и убрать в холодильник до застывания.

Особенно вкусно дегустировать под чтение финансовых новостей. Приятного аппетита!

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