Актуальные новости про воинский учет, повышение МРОТ, новое в уплате НДФЛ, увеличение фиксированных взносов для ИП и предельной базы по страховым взносам

Совсем скоро в ответ на вопросы, предложения, инициативы можно будет услышать «давайте уже после нового года».

Информационная картина недели демонстрирует, что бухгалтеров в год зеленого деревянного дракона ждет много новшеств. Чтобы они не стали неприятной неожиданностью, читайте наш дайджест.

Нас ждут:

Чтобы пережить эти непростые времена без потерь нервов, сил и денег, рекомендуем найти надежных партнеров, в частности, по вопросам работы с программами 1С и ведению бухгалтерского учета.

Традиционно, у нас пища не только для ума, но и для тела. В качестве последней — необычный рецепт блюда из курицы.

Но сначала — новости. Ну, что, поехали!

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Обращаем внимание

Новости из ФНС

Про воинский учет

Для информации

Про 1С

Узнайте, …

В планах

Лайфхаки: берем на вооружение

О как!

УПС…

И о хорошем

Когда за окном сырость и холод, хочется чего-то горячего, необычного и быстро готовящегося. Предлагаем приготовить куриные рулетики с оливками и апельсиновым соусом. Нам понадобится: 2 филе куриной грудки,

6 тонких ломтиков бекона,

12–15 оливок без косточек,

1 апельсин,

1 зубчик чеснока,

оливковое масло, соль, свежемолотый перец. Разогрейте духовку до 180 °С. Разрежьте куриное филе на 3 части, посолите, поперчите. Оберните беконом, закрепите концы шпажкой. Очистите и измельчите чеснок. Натрите цедру с половины апельсина и выжмите с него сок. Разогрейте огнеупорную сковороду с оливковым маслом и обжарьте куриные рулетики со всех сторон до золотистого цвета. Добавьте апельсиновую цедру и чеснок. Положите оливки и влейте сок. Доведите жидкость в сковороде до кипения. Поставьте сковороду в духовку и готовьте 15 мин. Достаньте рулетики из духовки и можно пробовать новое блюдо. Как оно вам?

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