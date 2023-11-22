Актуальные новости про воинский учет, повышение МРОТ, новое в уплате НДФЛ, увеличение фиксированных взносов для ИП и предельной базы по страховым взносам

Совсем скоро в ответ на вопросы, предложения, инициативы можно будет услышать «давайте уже после нового года».
Информационная картина недели демонстрирует, что бухгалтеров в год зеленого деревянного дракона ждет много новшеств. Чтобы они не стали неприятной неожиданностью, читайте наш дайджест.
Нас ждут:
Новые сроки уведомлений и уплаты НДФЛ. Ловите таблицу на 2024 год.
Увеличится предельная база по страховым взносам, что, как известно, влияет на размер будущей пенсии.
Чтобы пережить эти непростые времена без потерь нервов, сил и денег, рекомендуем найти надежных партнеров, в частности, по вопросам работы с программами 1С и ведению бухгалтерского учета.
Традиционно, у нас пища не только для ума, но и для тела. В качестве последней — необычный рецепт блюда из курицы.
Но сначала — новости. Ну, что, поехали!
Важно
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Из первых рук
Управляющая компания на УСН не включает в доходы взносы на капремонт
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Минфин: если игнорировать нормы ФСБУ 6/2020, в бухотчетности будут недостоверные данные
Минфин разрешает применять ПСН при торговле с юрлицами за наличный расчет
Обращаем внимание
С 2024 года российские работодатели будут удерживать НДФЛ 13% с зарплаты заграничных дистанционщиков-нерезидентов
Материнский капитал будут выдавать только для детей с российским гражданством
В декабре будет два обязательных уведомления по НДФЛ и одно добровольное, а с января – два обязательных
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ФНС открыла раздел с доверенностями в личных кабинетах юрлиц и ИП
Про воинский учет
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Актуальные штрафы по воинскому учету для работодателей. Забирайте табличку
Для информации
Для оплаты больничного сотруднику-инвалиду не забывайте про лимит дней
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Про 1С
Как в 1С индивидуальному предпринимателю уменьшить УСН на страховые взносы
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В «1С:ЗУП» теперь можно обмениваться данными с СЭДО СФР через оператора
Как создать уведомление в МВД по иностранным сотрудникам в 1С:Бухгалтерии и 1С:ЗУП
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В планах
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И о хорошем
Когда за окном сырость и холод, хочется чего-то горячего, необычного и быстро готовящегося. Предлагаем приготовить куриные рулетики с оливками и апельсиновым соусом.
Нам понадобится:
2 филе куриной грудки,
6 тонких ломтиков бекона,
12–15 оливок без косточек,
1 апельсин,
1 зубчик чеснока,
оливковое масло, соль, свежемолотый перец.
Разогрейте духовку до 180 °С. Разрежьте куриное филе на 3 части, посолите, поперчите. Оберните беконом, закрепите концы шпажкой. Очистите и измельчите чеснок. Натрите цедру с половины апельсина и выжмите с него сок.
Разогрейте огнеупорную сковороду с оливковым маслом и обжарьте куриные рулетики со всех сторон до золотистого цвета. Добавьте апельсиновую цедру и чеснок. Положите оливки и влейте сок. Доведите жидкость в сковороде до кипения.
Поставьте сковороду в духовку и готовьте 15 мин. Достаньте рулетики из духовки и можно пробовать новое блюдо. Как оно вам?
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