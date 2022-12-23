«Утренний бухгалтер». По договорам ГПХ больничные дадут только в 2024 году

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«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

На договорах ГПХ теперь тоже будут давать больничные. Но проблема в том, что в 2022 году работодатели не платили взносы за таких сотрудников, а значит взять деньги неоткуда. Так что получить больничные можно будет только в 2024 году.

С налоговиками будет судиться даже Филипп Киркоров. Певец утверждает, что ему неправильно посчитали налог на квартиру.

Напоминание про новый отчет. ЕФС-1 о стаже вместо формы СЗВ-СТАЖ надо сдавать не за всех сотрудников.

Обзор крутейших акций и промокодов к Новому году от разных компаний: забирайте себе полезное.

В этом году по налогу на прибыль произошло море изменений. Всё мы собрали в удобный гайд: сохраняйте и пользуйтесь.

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Оценивать имущество.

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Финишная прямая без нервных потерь Правила работы с больничными опять меняются, вы знали об этом? В стаж пойдет работа по договорам ГПХ, но только с 01.01.2023, даже если договор заключен давно. Читайте семь подробных карточек об изменениях прямо сейчас.

События

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Дата проведения: 27 декабря, вторник

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Дата проведения: 27 декабря, вторник

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Дата проведения: 27 декабря, вторник

Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса".Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС "Учет продаж на маркетплейсах"

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Авторский курс Надежды Самковой "Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия"

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: в связи мобилизацией и новое с 2023 г.: толкование и применение» Андреева Валентина Ивановна

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

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Документы

Минтруд РФ: Приказ № 58н от 14.02.2022

Минтруд РФ: Приказ № 507н от 02.09.2022

Минфин РФ: Приказ № 159н от 08.11.2022

Минфин РФ: Приказ № 171н от 02.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 02-05-11/83179 от 25.08.2022

Минфин РФ: Приказ № 140н от 19.09.2022

Минфин РФ: Приказ № 141н от 19.09.2022

Минфин РФ: Приказ № 84н от 15.06.2021

правит: Постановление № 1235 от 11.07.2022

Минтранс России: Приказ № 390 от 28.09.2022

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