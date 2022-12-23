«Утренний бухгалтер». По договорам ГПХ больничные дадут только в 2024 году

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
На договорах ГПХ теперь тоже будут давать больничные. Но проблема в том, что в 2022 году работодатели не платили взносы за таких сотрудников, а значит взять деньги неоткуда. Так что получить больничные можно будет только в 2024 году.
С налоговиками будет судиться даже Филипп Киркоров. Певец утверждает, что ему неправильно посчитали налог на квартиру.
Напоминание про новый отчет. ЕФС-1 о стаже вместо формы СЗВ-СТАЖ надо сдавать не за всех сотрудников.
Обзор крутейших акций и промокодов к Новому году от разных компаний: забирайте себе полезное.
В этом году по налогу на прибыль произошло море изменений. Всё мы собрали в удобный гайд: сохраняйте и пользуйтесь.
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11 Для трудовых договоров в форме ЕФС-1 надо указывать код по ОКЗ, для ГПХ – свой код
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41 Путин разрешил сделки с подсанкционными лицами
42 Подросткам разрешат торговать на бирже
Финишная прямая без нервных потерь
Правила работы с больничными опять меняются, вы знали об этом?
В стаж пойдет работа по договорам ГПХ, но только с 01.01.2023, даже если договор заключен давно.
Читайте семь подробных карточек об изменениях прямо сейчас.
События
Идет набор: Финансовый директор, умеющий управлять финансами. Финансовый аналитик, эксперт или руководитель транснациональной компании. CPA.
Дата проведения: 27 декабря, вторник
ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Как минимизировать налоговые риски. Применение ФСБУ 27/2021
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Новая профессия-"Бухгалтер для бизнеса".Идёт набор на получение квалификации CAP/CPA для финансистов . Очно или дистанционно
Дата проведения: 27 декабря, вторник
Как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Начните бесплатно! СПЕЦКУРС "Учет продаж на маркетплейсах"
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Авторский курс Надежды Самковой "Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия"
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
«Изменения в трудовом законодательстве: в связи мобилизацией и новое с 2023 г.: толкование и применение» Андреева Валентина Ивановна
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Имущественные налоги: вопросы подготовки к отчетности за 2022 год
Дата проведения: 26 декабря, понедельник
Статьи
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Минфин заявил, что готов учитывать расходы на аренду транспорта у сотрудников. Но только если это экономически обосновано. И не нарушена статья 54.1 НК. Подробности в статье.
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Совсем скоро большинство сотрудников российских компаний ожидают длинные новогодние выходные. Такие каникулы вызывают много споров у специалистов, топ-менеджеров и чиновников, но большинство людей привыкли к безработному началу января и ждут Новый год с нетерпением, в том числе и благодаря возможности отдохнуть лишнюю неделю.
— Какие документы нужно составить для инвентаризации по ФСБУ 28/2022
С 2025 года станет обязательным к применению новый стандарт бухгалтерского учета, ФСБУ 28/2022 «Инвентаризация», который организации могут начать применять и ранее. В этой статье приводим положения о документах инвентаризации (инвентаризационных) по ФСБУ 28/2022, которые должны знать руководители бизнеса, бухгалтеры и материально ответственные лица.
— Предусмотреть детали: на каких документах стоит ставить апостиль при переезде
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🔒 Как добиться, чтобы сотрудники выполняли требования главбуха
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Документы
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Минтруд РФ: Приказ № 507н от 02.09.2022
Минфин РФ: Приказ № 159н от 08.11.2022
Минфин РФ: Приказ № 171н от 02.11.2021
Минфин РФ: Письмо № 02-05-11/83179 от 25.08.2022
Минфин РФ: Приказ № 140н от 19.09.2022
Минфин РФ: Приказ № 141н от 19.09.2022
Минфин РФ: Приказ № 84н от 15.06.2021
правит: Постановление № 1235 от 11.07.2022
Минтранс России: Приказ № 390 от 28.09.2022
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