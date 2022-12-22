«Утренний бухгалтер». Статьи НК о Едином налоговом платеже опять поменяли

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В справках к форме 6-НДФЛ (бывших 2-НДФЛ) не будет данных об уплаченном налоге. Власти приняли закон об очередных поправках к статьям НК про ЕНП.

Сегодня до обеда, судя по некоторым данным, налоговикам предстоит закончить обработку заявлений на зачет и возврат налога перед стартом ЕНС.

Какие сложности будут, если начать работать с Wildberries прямо сейчас? Читайте крутое интервью с экспертом об этом.

Мы знаем, вы наверняка в поисках новогодних подарков, остались ведь считанные дни. Для бухгалтеров мы придумали просто огненный подарок: ну когда еще можно забрать Клерк.Премиум со скидкой 45%?

Какие три важных отчета для собственника вам надо освоить и почему: забирайте на заметку полезную статью.

Спасите свой бизнес от антироссийских санкций Юристы из АКГ «Созидание и Развитие» расскажут на вебинаре 26 декабря в 15:00 по МСК: как обезопасить себя и зарубежных партнеров от проблем,

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Новости

1 ⌚ Уведомление по ЕНП после сдачи декларации неактуально

2 Золотые слитки можно купить не только в банке, но и на заводе

3 Если истек срок ключа ФН, налоговики автоматически оповестят о снятии ККТ с учета

4 Как воспользоваться переплатой по налогу на прибыль в бюджет субъекта РФ, образованной до 2023 года

5 Негосударственную пенсию за счет взносов родственников освободили от НДФЛ

6 Точка запустила новый сервис для селлеров на маркетплейсах

7 Как в отчете о прослеживаемости отражать выбытие неисправных мониторов

8 Убрали лишнее условие для включения в расходы взносов в НПФ за сотрудников

9 🔎 Бухгалтеры находят клиентов на Авито и Яндекс.Услугах

10 📌 До 16 января надо последний раз сдать СЗВ-М и СЗВ-ТД: таблица от ПФР

11 Профессионалы еще не знают ваше имя. Вы кто?

12 Минфин Люксембурга разрешил разблокировать активы инвесторов

13 Приняли закон о биометрии: принудительно собирать запрещено

14 Страховка не положена нетрезвым туристам

15 Новый закон: использовать иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг запрещено

16 🔥 Утвердили новые формы выписок из электронных трудовых книжек СТД-Р и СТД-СФР

17 Программы бесплатного обучения продлили на 2 года

18 🍀 Самозанятые получат право на значок «Органик»

19 Нельзя запрещать удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей – Матвиенко

20 Для отдельных предприятий страховые взносы уменьшат до 7,6%

21 Фитнес-клубы начнут проводить бесплатные занятия

22 «Битрикс24» запустил мобильный сервис по удаленной работе

23 100 инициатив улучшили деловой климат

24 Дума решила не запрещать иностранных агрегаторов такси

25 Ситибанк уходит из страны и разрешает бесплатно перевести из него все деньги

26 Ограничили проценты по микрокредитам

27 📌 Какие разделы новой формы ЕФС-1 и когда нужно сдавать в 2023 году: таблица

28 🏢 При расчете налога на имущество организаций за 2022 год учитывайте новые правила этого года

29 Более 5 тысяч IT-специалистов получили льготную ипотеку

30 📍 Как заполнять титульный лист формы ЕФС-1: построчный анализ

31 Белорусским юрлицам и предпринимателям поднимут налоги до 20%

32 ❗ Шойгу: возраст призыва повысить до 21 года, а предельный – до 30 лет

33 Роскомнадзор будет следить за сайтами с объявлениями

34 Из-за ЕНС у налоговиков сегодня последний день обработать невыясненные поступления и заявления на зачет и возврат

35 💥 Нормы НК об ЕНП усовершенствовали

36 ✖ Мертвым деньги не нужны. Из поправок в НК убрали норму о возврате переплаты на ЕНС умерших

37 Тинькофф придумал, как его клиентам снова платить телефоном. Клиенты и рады, и смущаются стоимостью сервиса

38 👮 За сбыт подложных счетов-фактур будут штрафовать

39 Каждый третий считает правильным забрать деньги из банка

40 🗝️Научим вести учет по новым ФСБУ

41 Запретят брать комиссию за денежные переводы между счетами одного человека в разных банках

42 Продлили квоты на вывоз минеральных удобрений

43 Иностранные банки и брокеры смогут участвовать в валютных торгах

44 «Райффайзен Банк» ухудшает условия вывода денег за рубеж

45 Стартап Platim привлёк 21,6 млн рублей от топ-менеджера банка «Бланк»

46 Вымпелком нацелился на корпоративный эдтех

47 Хотят ввести запрет на увольнение молодых сотрудников в первый год работы

48 Минфин разместил ОФЗ на 250 миллиардов рублей

49 Компании под санкциями освободили от налога на прибыль с продажи акций

События

ВЭД-2023: УЧЕТ, НАЛОГИ. НОВОЕ В РЕГУЛИРОВАНИИ И КОНТРОЛЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Аудит «первички»: анализ типичных ошибок и их последствия. Как минимизировать налоговые риски. Применение ФСБУ 27/2021

Дата проведения: 27 декабря, вторник

Как преодолеть санкционные препятствия при исполнении договора

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Начните бесплатно! СПЕЦКУРС «Учет продаж на маркетплейсах»

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Авторский курс Надежды Самковой «Переворот в работе с 2023 года: ЕНС, отчетность, пособия»

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

«Изменения в трудовом законодательстве: в связи мобилизацией и новое с 2023 г.: толкование и применение» Андреева Валентина Ивановна

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Имущественные налоги: вопросы подготовки к отчетности за 2022 год

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

МСФО и РСБУ: сравнение и сближение учетной политики

Дата проведения: 26 декабря, понедельник

Статьи

– «Утренний бухгалтер». Утверждена форма ЕФС-1. Ее надо будет сдавать вместо четырех других форм

Но сдавать отчетность за 2022 год надо будет еще по старой форме.

– Страхование налоговых рисков: что могут сказать суды

Гражданским кодексом предусмотрено, что страховаться не могут противоправные интересы. Однако в законах по сути нет определения «противоправных интересов» и не указаны его признаки.

– Цитата дня. Про портал обратной связи

Самым удобным местом для обратной связи чиновники Минцифры считают портал Госуслуг: оттуда приходят сотни тысяч обращений.

– Проектное финансирование в российской банковской системе: что интересно знать

Система проектного финансирования и эскроу-счетов действует уже 3,5 года и, казалось бы, уже стала привычной и понятной для россиян. Разбираемся в основных банковских терминах в этой статье.

– Когда инфобизнесу пора искать бухгалтера? Чего инфобизнесмены ждут от специалиста

Несмотря на грустные прогнозы на 2022 год в связи с началом специальной операции, рынок дополнительного образования в онлайн среде по-прежнему процветает. Средний оборот от продаж информационных продуктов составляет 1 млрд. рублей ежеквартально.

– Прожиточный минимум и МРОТ: новые формулы в 2023 году

Официально утвердили МРОТ и прожиточный минимум с 1 января 2023 года. Причем старые формулы этих показателей пока не применяются. Расчет сделали по-новому.

– Как предоставлять НДФЛ вычеты с учетом уплаты налога с аванса в 2023 году

С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода – это дата перечисления дохода. Расскажем, как бухгалтерам надо будет представлять налоговые вычеты сотрудникам.

– УПД-2023: бланк, образец заполнения

Организации вправе оформить с 2013 года первичный документ и счет-фактуру одним универсальным передаточным документом. При этом, чтобы покупатель смог принять НДС к вычету и расходы по налогу на прибыль, необходимо учесть все нюансы его заполнения.

– Как создать свой салон, школу, франшизу и быть красавчиком. История парикмахера Алексея Стриги

Приехав в Краснодар вчерашним школьником, Алексей Стрига за 17 лет краснодарской жизни получил «советское» образование, впитал кайфы бурлящих нулевых, создал свою школу парикмахерского мастерства, сейчас сочиняет франшизу. История из прекраснейшего Кублога.

– Резерв на отпуска: что важно знать бухгалтеру бюджетной организации

Расскажем, как скорректировать резерв на отпуска текущего года и рассчитать сумму на будущий год.

– Формирование квитанций на уплату взносов ИП: пошаговая инструкция

ИП решил сам уплатить страховые взносы, не обращаясь за помощью к бухгалтеру. Зашел на сайт ФНС, стал заполнять квитанции и запутался в КБК. Мы решили помочь ему и другим ИП и составили пошаговую инструкцию по заполнению платежных документов.

– Новое в бухучете 2023. Что можно и нужно изменить в учетной политике

В статье расскажем, какие изменения ожидают бухгалтеров в бухучете в 2023 году. Чтобы бухгалтеру было легче работать, эти новации надо отразить в учетной политике. Разъясним, какие изменения обязательны для всех, а какие пока еще можно выбрать по собственному желанию.

🔒 Когда оплата за работника не будет его выгодой: проблемы оценки

Налоговый учет отличается от бухгалтерского еще и тем, что в нем минимальное количество оценочных категорий. Налоговые правила более твердые и суровые. Ведь там, где заходит речь об оценке, споры неизбежны. Например, как в материальной выгоде для расчета НДФЛ.

– Дмитрий Ермолаев, CEO Moneyplace: «По ту сторону WB сидят такие же люди, как вы»

Редакция «Клерка» поговорила с CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace о главных сложностях работы бизнеса с Wildberries и о том, какие из этих сложностей можно решить.

– Налоговая оптимизация – это вообще законно? «Клерк» узнал, что делать нельзя, кем интересуется ФНС, верить ли страхованию рисков и как стать самым крутым бухгалтером

О налоговой оптимизации говорят чуть ли не шепотом, считается, что это какая-то запретная тема. На самом деле платить налогов меньше можно законно, главное подойти к проблеме с умом и не втягивать в нее бухгалтера. Почему? Главный редактор «Клерка» расспросила обо всем Евгения Сивкова – налогового консультанта, аудитора, писателя и популярного блогера.

– «Ночной бухгалтер». Россияне смогут отказаться сдавать биометрию. Отследить, кто мог ее украсть, помогут Госуслуги

Собирать ваши записи голосов и отпечатки пальцев теперь официально можно только с вашего согласия. Никаких принуждений. Правда, наказывать за принуждение будут позже.

– Топ самых важных новостей-2023 недели

Нервная система бухгалтеров близка к обмороку: подарки не куплены, год на работе не закрыт, новости про изменения с 2023 года сыпятся как из рога изобилия. Мы собрали тут только те, которые вам пропустить нельзя.

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Трибуна

Документы

Верховный Суд РФ: Определение № 301-ЭС19-27446 от 13.02.2020

Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/1/18400 от 23.03.2018

Федеральный закон № 39-ФЗ от 06.03.2022

Федеральный закон № 255-ФЗ от 29.12.2006

Минэкономразвития России (МЭР): Приказ № 573 от 19.10.2022

Федеральный закон № 256-ФЗ от 29.12.2006

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/4835 от 28.01.2020

: Федеральный закон № 115-ФЗ от 21.07.2005

ФНС РФ: Письмо № ЕА-4-15/16720@ от 09.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Как в отчете о прослеживаемости отражать выбытие неисправных мониторов

ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/16827@ от 13.12.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Если истек срок ключа ФН, налоговики автоматически оповестят о снятии ККТ с учета

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