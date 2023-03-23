«Утренний бухгалтер». Некоторых ИП освободят от страховых взносов

ИП-бывшие военные не будут платить взносы на обязательное пенсионное страхование: Госдума приняла проект в первом чтении.

Пункты выдачи заказов Wildberries будут работать в штатном режиме -- стороны пришли к соглашению. Но депутаты задумались: нужен новый закон об электронной торговле.

Минфин скорректирует федеральные стандарты бухучета в бюджете: готов план изменений на ближайшие три года.

ИП не сможет уменьшать патент на взносы за работников, уплаченные в январе за декабрь: бухгалтеры обнаружили изменения в НК.

​​​​Новые правила регистрации в СФР уже действуют! Они заработали с 21 марта 2023 года.

Что делать, если в уведомлении об исчисленных налогах допущена ошибка? Забирайте подробную инструкцию.

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Новости

2 Налоговики отказывают в уменьшении налога по ПСН на фиксированные взносы, уплаченные платежками-02

3 На налоговиках проведут эксперимент по кадровому ЭДО

4 Из НК хотят убрать лишнюю запятую, которая там находится не к месту уже 22 года

5 «Магнит» приостанавливает работу сервиса Magnit Pay

6 Вычет на проценты по ипотеке хотят давать на несколько квартир

7 Бунтующие в Wildberries работают не по трудовым договорам. Поэтому Роструд пока не проверял компанию

8 ВТБ выявил новую схему мошенничества: обнальщики заставляют жертв выводить украденные средства

9 Через ЮKassa можно оплатить парковку в Москве и Петербурге

10 ⚡ Курс евро на Мосбирже превысил 83 рубля. Впервые с 21 апреля 2022 года

11 Налоговики запутали бухгалтеров с уведомлениями на фиксированные взносы

12 885 компаний подают на Google в суд

13 Для размещения летних кафе больше не нужны права на земельные участки

14 Созданные при реорганизации IT-компании не могут применять пониженный тариф взносов

15 ⚡ Уже действуют новые правила регистрации в СФР

16 Появится единый реестр квалифицированных инвесторов

17 В Дагестане задержали фальшивомонетчиков, напечатавших более 1 млрд рублей

18 ФНС: В 2022 году в ускоренном режиме возместили более 3 трлн рублей НДС

19 Фестиваль по финансовой грамотности научит детей управлять карманными деньгами

20 Резиденты САР должны получать разрешения на сделки с «недружественными» странами

21 🗓️ Не пропустите срок: в этот раз декларацию по УСН за прошлый год нужно сдать раньше

22 Налоговики до 17 апреля ждут от ювелиров уведомление об утрате права на УСН

23 Налог по ПСН теперь не разрешают уменьшать на взносы за работников, уплаченные в январе за декабрь

24 Роструд против отгула за работу в выходной день авансом

25 Как быть с бухотчетностью компаниям, которые не применяли новые ФСБУ

26 Райффайзенбанк снова увеличит размер валютных переводов для бизнеса

27 Банки выдали всего лишь 880 тысяч потребительских кредитов

28 Налоговики озвучили ошибки бухгалтеров в платежных поручениях и уведомлениях

29 Минэкономразвития и VK помогут МСП рекламировать свои товары и услуги

30 С 3 апреля начнется эксперимент по таможенному мониторингу

31 ИП на ОСНО должны сдать 3-НДФЛ до 2 мая

32 Роструд собирается контролировать выполнение обязательств угольными компаниями

33 Сбербанк потратил на благотворительность 6,8 млрд рублей

34 Ozon обжалует принудительный делистинг

35 Конфискат будут использовать (МЧС и оборона), а не уничтожать

36 Изменят федеральные стандарты бухучета в бюджете

37 ⚡ От страховых взносов освободят часть ИП

38 Тинькофф перестал отправлять валютные переводы в Боснию, Сербию и Монголию

39 Депутаты решили ситуацию с Wildberries: ПВЗ будут работать в штатном режиме

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События

Дата проведения: 28 марта, вторник

Электронные кадровые документы в 1С

Дата проведения: 28 марта, вторник

1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН

Дата проведения: 27 марта, понедельник

1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН

Дата проведения: 27 марта, понедельник

Единый платеж в компаниях на УСН - начните учиться бесплатно

Дата проведения: 27 марта, понедельник

Как бухгалтеру самому настроить управленческий учет в компании

Дата проведения: 24 марта, пятница

Внедрение CRM FinKoper для бухгалтерской компании

Дата проведения: 24 марта, пятница

ИП в 2023 году: налогообложение, ЕНП, АУСН, отчетность

Дата проведения: 23 марта, четверг

Составляем бухгалтерскую отчетность в программе 1С:Бухгалтерия

Дата проведения: 23 марта, четверг

Что делать с сотрудниками в 2023: доверяем, проверяем, оптимизируем

Дата проведения: 23 марта, четверг

Статьи

Объясняем, что может измениться после одной из важных новостей этой недели.

— «Утренний бухгалтер». Бухгалтеры получают запросы по СЗВ-СТАЖ

Инспекторы соцфонда недоумевают, куда пропали застрахованные лица.

— Что такое аффирмации и помогут ли они добиться успеха на работе

Помните, в одном популярном фильме главная героиня убеждает себя, что она самая обаятельная и привлекательная, многократно это повторяя? В фильме упражнение назвали аутотренингом – хотя на самом деле это больше похоже на аффирмацию.

— Как заполнять электронную трудовую книжку при приеме на работу

При трудоустройстве сотрудника на работу ранее делались соответствующие записи в трудовую книжку и готовились иные кадровые документы. С переходом на цифровой носитель произошли изменения.

🔒 Какие налоговые вычеты можно получить через работодателя в 2023 году

Налоговый вычет – льгота, которая позволяет физическому лицу уменьшить или вернуть себе часть уплаченного налога на доходы. Получить ее можно как через ИФНС, так и у работодателя.

— У трудинспекции появится больше причин для проверки

Власти рассматривают законопроект, на основании которого надзорные органы вправе прийти с внеплановой проверкой. Так, трудинспекторы придут, если во ФГИС не будет данных о СОУТ, проведенной в организации, которая зарегистрирована более 1 года назад. Либо если выявит наличие двух и более несчастных случаев на производстве.

— Цифровой рубль с 1 апреля 2023 года. Суть простыми словами

Цифровой рубль будет третьей формой российской национальной валюты наряду с наличным и безналичным рублем.

— За уведомления будут штрафовать, суммы уведомлений и декларации могут «сплюсовать»

ФНС письмом от 14.03.2023 № БС-4-21/2873@ разослала свои рекомендациях по типовым вопросам заполнения и подачи уведомлений. Это письмо «возьмут на вооружение» нижестоящие ИФНС. Бухгалтерам нужно обратить внимание на то, что налоговикам дан «инструктаж» о том, на какие суммы штрафовать компании, которые не подают уведомление и как зачитываются на ЕНС суммы по декларациям и уведомлениям.

— Много всего про ЕНП, новые законы, действующие с марта, полезные инструкции бухгалтеру по 1С

Мы как новенькие пятирублевые купюры – снова в деле! Вернулись на Яндекс.Дзен с актуальными статьями (ЕНП и на тракторе не объедешь), а еще с видео, цитатами и цифрами дня. Самое интересное и полезное за март – в первой весенней подборке «Клерка».

— Как блогеру избежать штрафов и уголовной ответственности

2023 год ознаменовался тенденцией ФНС к проверке блогеров и привлечением нарушителей к ответственности. Это первый шаг на пути к появлению новых законов, которые будут регулировать блогосферу и контролировать доходы.

🔒 Какие документы надо выдать сотруднику при увольнении в 2023 году

При увольнении сотруднику надо выдать определенный комплект документов. Какие-то документы выдают по умолчанию, какие-то – по запросу. Список этих документов изменился в 2023 году: некоторые поменяли форму, а некоторые документы и вовсе исчезли с введением новых отчетов и образованием нового Социального фонда России. Разберемся, что надо знать кадровику, чтобы правильно уволить сотрудника.

— Цитата дня. Про мошенников

Россиян вовлекают в махинации и подводят под уголовку.

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости Вклад в имущество в виде прав на ПО может облагаться НДС

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-6/244@ от 09.04.2020

Федеральный закон № 63-ФЗ от 06.04.2011

Правительство РФ: Постановление № 72 от 23.01.2023

Федеральный закон № 62-ФЗ от 31.05.2002

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9991 от 08.02.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Созданные при реорганизации IT-компании не могут применять пониженный тариф взносов

минпро: Приказ № 2 от 04.01.2003

Минсельхоз России: Приказ № 792 от 06.06.2003

Роструд: Приказ № 19 от 27.01.2023

Минтруд РФ: Приказ № 838н от 30.11.2021

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