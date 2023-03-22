«Утренний бухгалтер». Бухгалтеры получают запросы по СЗВ-СТАЖ

СФР просит уточнить причину уменьшения количества представленных сведений за 2022 год по сравнению с 2021 годом и внести корректировки. Бухгалтеры пожимают плечами и составляют формальный ответ.

Заявление об увольнении можно отозвать, но не всегда и только в определенный срок.

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Требование в рамках камеральной проверки до сдачи декларации по УСН: бухгалтеры обсуждают историю на форуме.

Что делать, если запись об образовании не вмещается в трудовую книжку: разъясняет Роструд.

За что диретору грозит дисквалификация – узнаете из обзора.

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Дата проведения: 27 марта, понедельник

1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН

Дата проведения: 27 марта, понедельник

Как бухгалтеру самому настроить управленческий учет в компании

Дата проведения: 24 марта, пятница

Внедрение CRM FinKoper для бухгалтерской компании

Дата проведения: 24 марта, пятница

ИП в 2023 году: налогообложение, ЕНП, АУСН, отчетность

Дата проведения: 23 марта, четверг

Составляем бухгалтерскую отчетность в программе 1С:Бухгалтерия

Дата проведения: 23 марта, четверг

Что делать с сотрудниками в 2023: доверяем, проверяем, оптимизируем

Дата проведения: 23 марта, четверг

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 23 марта, четверг

Какие условия и расчет оплаты труда не вызовут претензий у проверяющих?

Дата проведения: 23 марта, четверг

Допрос в налоговой: уловки инспекторов и последствия

Дата проведения: 22 марта, среда

Статьи

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Документы

Минфин РФ: Приказ № 229н от 30.12.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/22989 от 22.04.2015

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/5105 от 24.01.2023

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-1899-21-ОБ/10-3366-ОБ/18-1193 от 01.02.2021

Роструд: Письмо № ПГ/59141-6-1 от 24.12.2020

Роструд: Письмо № 3683-6-1 от 20.12.2011

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д28и-1224 от 13.03.2017

Минфин РФ: Письмо № 24-04-09/94110 от 22.11.2021

Минфин РФ: Письмо № 24-05-09/88660 от 06.12.2018

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