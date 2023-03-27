«Утренний бухгалтер». ФНС пояснила, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2023

Налоговики пояснили, что при заполнении 2 раздела 6-НДФЛ не нужно ориентироваться на периоды с 23 по 22 число.

Роструд предупреждает: зарплату нельзя начислять за произвольный период, только за календарный месяц.

​​​​​​​Как составить корректировочное уведомление по ЕНП, узнаете из нового письма ФНС.

Госдума предложила создать для малого бизнеса из новых регионов отдельную программу поддержки.

С 2023 года изменили порядок исчисления и перечисления НДФЛ, но изменений по поводу выплаты зарплаты в ТК не вносили: бухгалтеры путаются в сроках.

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18 На вокзалах теряют не только перчатки, но и пылесосы с духовками

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21 Бухгалтеры путают сроки выплаты зарплаты по ТК и НК

22 Средний размер долгов, с которыми работают коллекторы, опустился до минимума

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30 Акции Deutsche Bank упали на 13%

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33 Президент поручил повысить долю бумажной упаковки

34 👆 За третий месяц квартала уведомление на взносы не нужно, а по НДФЛ на третий период квартала – нужно

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37 МСП в новых регионах получат дополнительную поддержку

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События

Дата проведения: 30 марта, четверг

Где брать платежеспособных клиентов на бухгалтерские услуги

Дата проведения: 30 марта, четверг

Из-за каких ошибок главбуха, директора и собственника им грозит субсидиарка

Дата проведения: 30 марта, четверг

Бизнес-завтрак для владельцев таксопарков

Дата проведения: 30 марта, четверг

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 29 марта, среда

Настройка управленческого учета в 1С

Дата проведения: 28 марта, вторник

Электронные кадровые документы в 1С

Дата проведения: 28 марта, вторник

1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН

Дата проведения: 27 марта, понедельник

1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН

Дата проведения: 27 марта, понедельник

Единый платеж в компаниях на УСН - начните учиться бесплатно

Дата проведения: 27 марта, понедельник

Статьи

А еще исполнителям по ГПД при прекращении договора, если заказчик платил за них взносы.

— Нужны ли отдельные расчетные листки на аванс с 2023 года

С 2023 года НДФЛ удерживается при каждой выплате денег работнику, в том числе с выданного аванса по зарплате. В этой связи возникает вопрос, нужно ли теперь выдавать на аванс расчетный лист.

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Госдума в трех чтениях приняла закон, который вносит поправки в порядок исчисления пособия по временной нетрудоспособности (законопроект № 242381-8).

🔒 Заполняем мартовское уведомление и платежку по ЕНП: образцы

В уведомлении, которое надо сдать до 27 марта, будут страховые взносы и НДФЛ.

— За какие награды сейчас полагается доплата к пенсии: разбираем три случая

Помимо положенной по закону пенсии человек может дополнительно получать денежную выплату от государства, если у него есть определенная награда. Рассмотрим перечень таких наград применительно к трем возможным случаям назначения указанной доплаты.

— Почта или ФНС потеряли уведомление о переходе на УСН. Что делать

Переход на УСН носит уведомительный характер. Если фирма соответствует критериям, которые установлены в НК для этого спецрежима, достаточно в конце года подать в ИФНС уведомление. Не лишним будет сохранить подтверждение того, что уведомление было направлено.

🔒 Как уменьшить патент на взносы ИП в 2023 году

Одним из преимуществ патентной системы налогообложения является возможность уменьшить сумму патента на уплаченные в период его действия страховые взносы за себя и сотрудников. Главное— правильно оформить документы.

— Как настроить расчет комиссии банка по эквайрингу в 1С

Операции эквайринга есть в большинстве организаций и ИП, и бухгалтеры продолжают разбираться в этих вопросах. Сегодня мы хотим рассказать о небольшом обновлении в программе 1С:Бухгалтерия предприятия, связанном с расчетом комиссии банка.

— Сколько пенсионных баллов полагается женщине за детей в 2023 году

Рассказываем о принципе начисления пенсионных баллов за периоды по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2023 году.

— Цитата дня. Про заботу о бизнесе

Премьер-министр ответил на вопросы депутатов Госдумы.

— Как открыть ООО в 2023 году: пошаговая инструкция

Одна из самых популярных форм ведения бизнеса — ООО. Предпринимателей привлекает небольшой размер уставного капитала, относительная простота регистрации и возможность привлечения других участников в совместное дело. Разберем, как открыть ООО в 2023 году и что для этого нужно сделать.

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Пенсия неработающих пенсионеров не может быть меньше прожиточного минимума в регионе. Прожиточный минимум пенсионера (ПМП) региональные власти утверждают ежегодно. Если пенсия не дотягивает до минималки, полагается соцдоплата.

— «Ночной бухгалтер». ФНС рассказала, как правильно заполнить период в платежке по НДФЛ

Речь про платежки-уведомления. А путаница с периодом у бухгалтеров возникла из-за новых правил по НДФЛ: в уведомлениях нужно указать налог, удержанный за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

🔒 Как ИП заполнить платежное поручение на уплату фиксированных взносов + пример платежки

С 2023 года существенно изменился порядок уплаты страховых взносов. От способа уплаты зависит необходимость подачи в ИФНС заявления о зачете для дальнейшего уменьшения на них патента и авансов по УСН.

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Документы

Федеральный закон № 377-ФЗ от 07.10.2022

Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-9127/19 от 16.01.2020

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3383@ от 22.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Как составить корректировочное уведомление по ЕНП

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/3160@ от 06.03.2023

Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-1006/2022 от 20.02.2023

Федеральный закон № 21-ФЗ от 04.03.2002

Минтранс России: Приказ № 424 от 16.10.2020

Минобрнауки России: Приказ № 1601 от 22.12.2014

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3145@ от 17.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В новых регионах в 2023 году нет налога на имущество, транспортного и земельного налогов

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