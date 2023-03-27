«Утренний бухгалтер». ФНС пояснила, как заполнить 6-НДФЛ за 1 квартал 2023

Налоговики пояснили, что при заполнении 2 раздела 6-НДФЛ не нужно ориентироваться на периоды с 23 по 22 число.
Роструд предупреждает: зарплату нельзя начислять за произвольный период, только за календарный месяц.
Как составить корректировочное уведомление по ЕНП, узнаете из нового письма ФНС.
Госдума предложила создать для малого бизнеса из новых регионов отдельную программу поддержки.
С 2023 года изменили порядок исчисления и перечисления НДФЛ, но изменений по поводу выплаты зарплаты в ТК не вносили: бухгалтеры путаются в сроках.
Хотите создать свою фирму? Забирайте инструкцию, как открыть ООО в 2023 году.
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ДокументыВерховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС21-18249 от 23.01.2023
Федеральный закон № 377-ФЗ от 07.10.2022
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-9127/19 от 16.01.2020
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3383@ от 22.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как составить корректировочное уведомление по ЕНП
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-11/3160@ от 06.03.2023
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-1006/2022 от 20.02.2023
Федеральный закон № 21-ФЗ от 04.03.2002
Минтранс России: Приказ № 424 от 16.10.2020
Минобрнауки России: Приказ № 1601 от 22.12.2014
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/3145@ от 17.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В новых регионах в 2023 году нет налога на имущество, транспортного и земельного налогов
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