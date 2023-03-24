«Утренний бухгалтер». Работникам при увольнении нужно выдать выписки из ЕФС-1 и персонифицированных сведений

СФР разъяснил, какие документы выдавать физическим лицам при увольнении или расторжении договора ГПХ в 2023 году.

Мишустин анонсировал рост минимального размера оплаты труда на 18,5% в 2024 году.

Бизнес стал чаще обращаться к аутсорсерам: спрос на услуги бухгалтеров и юристов вырос на 37%.

ФНС не против включения в чек ККТ необязательных реквизитов, но важно соблюдать установленный формат.

Цифровому рублю быть! Новый закон примут в апреле 2023 года и сразу запустят пилотный проект.

Какой налоговый режим выбрать для пункта выдачи заказов: узнаете из обзора.

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36 26 тысяч человек нашли работу по программе стимулирования найма

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39 👉Кадровый учет с удаленной командой в 1С: не пропустите бесплатный вебинар

40 Планируют ввести единый налоговый вычет для притока инвестиций

41 Управление ФНС отрицает массовую проверку арендодателей

42 📌До 25 марта не забудьте сдать подраздел 1.1 ЕФС-1 по итогам февраля

События

Дата проведения: 29 марта, среда

Настройка управленческого учета в 1С

Дата проведения: 28 марта, вторник

Электронные кадровые документы в 1С

Дата проведения: 28 марта, вторник

1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН

Дата проведения: 27 марта, понедельник

1С:Бухгалтерия 8: учет в компаниях на УСН

Дата проведения: 27 марта, понедельник

Единый платеж в компаниях на УСН - начните учиться бесплатно

Дата проведения: 27 марта, понедельник

Как бухгалтеру самому настроить управленческий учет в компании

Дата проведения: 24 марта, пятница

Внедрение CRM FinKoper для бухгалтерской компании

Дата проведения: 24 марта, пятница

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости В чек ККТ можно включать необязательные реквизиты, но по установленному формату

Фонд пенсионного и социального страхования РФ: Письмо № 19-20/33754 от 06.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При увольнении и прекращении договора ГПХ работнику надо выдать выписки из ЕФС-1 и ПСФЛ

Минтруд РФ: Письмо № 16-3/ООГ-383 от 03.03.2023

Росреестр: Письмо № 13-0823-АБ/23 от 02.02.2023

Верховный Суд РФ: Кассационное определение № 88-КАД22-6-К8 от 21.12.2022

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