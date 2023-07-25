«Утренний бухгалтер» № 5439. Машиночитаемые доверенности отложили еще на год

Госдума продлила период, в течение которого компании могут подготовиться к переходу на МЧД. Использовать МЧД в обязательном порядке начнут только с 1 сентября 2024 года.

Бухгалтеры будут составлять пояснения по имущественным налогам на новом бланке: проект ФНС опубликован на федеральном портале.

Завтра 25 число – единый срок сдачи отчетов. Если вы еще не подготовили отчетность за 2 квартал, поспешите. Список отчетов здесь.

Депутаты предлагают ввести налоговый вычет для туров по России.

Банки и другие кредитные организации обязали указывать в договоре полную стоимость кредита вместе с дополнительными услугами: президент подписал закон.

Принял закон о бессрочных кредитных каникулах: он вступит в силу 1 января 2024 года.

Перевести деньги со своего ЕНС на чужой ЕНС больше не получится: действие нормы приостановлено по 31 декабря 2023 года включительно.

Президент подписал закон о цифровом рубле. Теперь в стране будет три формы валюты: наличная, безналичная и цифровая.

🔥 ФНС пристально следит за компаниями, что сотрудничают с самозанятыми, потому что знает, что многие используют эту схему, чтобы уменьшить налоги. Расскажем на бесплатном вебинаре «Алгоритм действий, если ФНС интересуется вашими самозанятыми», что делать, если налоговая пришла с проверкой. Ответим на самые популярные вопросы кампаний по теме налоговых проверок: Какие мероприятия осуществляет ФНС, чтобы найти нарушения

Что может сделать компания, чтобы не попасть на радары ФНС

Какие финансовые последствия могут быть от налоговой проверки по самозанятым

Обжалование решений ФНС: краткий порядок В подарок все участники получат чек-лист «Как компании минимизировать риски при сотрудничестве с самозанятыми» Бесплатно участвовать