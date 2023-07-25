«Утренний бухгалтер» № 5439. Машиночитаемые доверенности отложили еще на год

Госдума продлила период, в течение которого компании могут подготовиться к переходу на МЧД. Использовать МЧД в обязательном порядке начнут только с 1 сентября 2024 года.
Бухгалтеры будут составлять пояснения по имущественным налогам на новом бланке: проект ФНС опубликован на федеральном портале.
Завтра 25 число – единый срок сдачи отчетов. Если вы еще не подготовили отчетность за 2 квартал, поспешите. Список отчетов здесь.
Депутаты предлагают ввести налоговый вычет для туров по России.
Банки и другие кредитные организации обязали указывать в договоре полную стоимость кредита вместе с дополнительными услугами: президент подписал закон.
Принял закон о бессрочных кредитных каникулах: он вступит в силу 1 января 2024 года.
Перевести деньги со своего ЕНС на чужой ЕНС больше не получится: действие нормы приостановлено по 31 декабря 2023 года включительно.
Президент подписал закон о цифровом рубле. Теперь в стране будет три формы валюты: наличная, безналичная и цифровая.
🔥 ФНС пристально следит за компаниями, что сотрудничают с самозанятыми, потому что знает, что многие используют эту схему, чтобы уменьшить налоги.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/61158 от 30.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже подаренной квартиры для расчета НДФЛ можно учесть расходы бывшего владельца
Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ21-5-К2 от 12.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Перевод сотрудника на другую должность: виды и алгоритм оформления
Минцифры: Приказ № 856 от 18.08.2021
Подробнее о документе мы писали в новости ЕГАИС начнет работать с МЧД. Как подготовиться
Правительство РФ: Постановление № 223 от 21.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Машиночитаемые доверенности в ЭДО. Что нужно знать 2023
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/8980@ от 10.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда налог на имущество рассчитывают по кадастру: два условия
Минфин РФ: Письмо № 03-05-04-01/31000 от 07.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда налог на имущество рассчитывают по кадастру: два условия
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/19101@ от 01.10.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Зарплатная отчетность обособленного подразделения, выделенного на отдельный баланс, в 1С: ЗУП ред. 3.1
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/60201 от 28.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недвижимости ИП на УСН платит или налог по УСН, или НДФЛ
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