«Утренний бухгалтер» № 5438. Когда рак на горе свиснет: власти вновь отклонили предложение по повышению лимитов по УСН и ПСН

Минфин отклонил очередную идею по повышению лимитов на УСН и ПСН. Планку в 200 млн превышают всего 0,19% упрощенцев, и 2% ИП на патенте, а бюджет потеряет сотни миллиардов.

Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%, она будет действовать с 24 июля 2023 года.

Женщин-ИП могут освободить от страховых взносов перед родами.

Госдума одобрила закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в размере 13-15% для сотрудников, работающих удаленно на российские организации как внутри страны, так и за рубежом.

Призывной возраст для прохождения срочной службы будет с 18 до 30 лет: такую поправку поддержал комитет Госдумы по обороне.

Подтверждение кодов ОКВЭД в СФР все-таки отменят, но в 2024 году его придется сдать.

25 июля — последний день подачи отчетности за полугодие. Подготовили инструкцию, как заполнить ЕФС-1 по договорам ГПХ, забирайте.

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