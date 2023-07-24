Обзор законопроектов

«Утренний бухгалтер» № 5438. Когда рак на горе свиснет: власти вновь отклонили предложение по повышению лимитов по УСН и ПСН

Если повысить лимиты, бюджет понесет огромные потери, и вообще, кому это нужно.

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Минфин отклонил очередную идею по повышению лимитов на УСН и ПСН. Планку в 200 млн превышают всего 0,19% упрощенцев, и 2% ИП на патенте, а бюджет потеряет сотни миллиардов.

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Госдума одобрила закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в размере 13-15% для сотрудников, работающих удаленно на российские организации как внутри страны, так и за рубежом.

Призывной возраст для прохождения срочной службы будет с 18 до 30 лет: такую поправку поддержал комитет Госдумы по обороне.

Подтверждение кодов ОКВЭД в СФР все-таки отменят, но в 2024 году его придется сдать.

25 июля — последний день подачи отчетности за полугодие. Подготовили инструкцию, как заполнить ЕФС-1 по договорам ГПХ, забирайте.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/63132 от 06.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для торговли серебром могут отменить запрет на УСН

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/62573 от 05.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Лимит доходов по ПСН останется на уровне 60 млн рублей

Минтруд РФ: Письмо № ПГ/13721-6-1 от 06.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости По совместительству декрет можно оформить позже, чем по основному месту

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3579@ от 24.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Все изменения по НДФЛ в июне 2023 года

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/62581 от 05.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Лимит доходов и основных средств на УСН повышать не будут

Минфин РФ: Письмо № 3-04-05/62162 от 04.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Муж и жена могут получить имущественный вычет на одну квартиру

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