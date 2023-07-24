«Утренний бухгалтер» № 5438. Когда рак на горе свиснет: власти вновь отклонили предложение по повышению лимитов по УСН и ПСН

Минфин отклонил очередную идею по повышению лимитов на УСН и ПСН. Планку в 200 млн превышают всего 0,19% упрощенцев, и 2% ИП на патенте, а бюджет потеряет сотни миллиардов.
Центробанк повысил ключевую ставку до 8,5%, она будет действовать с 24 июля 2023 года.
Женщин-ИП могут освободить от страховых взносов перед родами.
Госдума одобрила закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в размере 13-15% для сотрудников, работающих удаленно на российские организации как внутри страны, так и за рубежом.
Призывной возраст для прохождения срочной службы будет с 18 до 30 лет: такую поправку поддержал комитет Госдумы по обороне.
Подтверждение кодов ОКВЭД в СФР все-таки отменят, но в 2024 году его придется сдать.
25 июля — последний день подачи отчетности за полугодие. Подготовили инструкцию, как заполнить ЕФС-1 по договорам ГПХ, забирайте.
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12 Маркетплейс Wildberries занял бывший офис Apple в центре Москвы
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20 Менеджеры по работе с клиентами и учителя работают даже во сне
21 Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ для сотрудников на удаленке
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28 Для торговли серебром могут отменить запрет на УСН
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35 Клиенты банк «Тинькофф» столкнутся с задержкой в переводе валюты
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Дата проведения: 26 июля, среда
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Статьи
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СФР разработал новые правила подтверждения на основе старых норм.
— Все изменения по НДФЛ в июне 2023 года
С июня 2023 года произошла своего рода реформа по налогу на доходы физических лиц. В данной статье с учётом этого рассказываем про перечисление НДФЛ за июль 2023 года: есть ли изменения, сроки уплаты с аванса за первую половину месяца и зарплаты, заполнение уведомления с исчисленной суммой НДФЛ и платёжки + приводим их образцы, КБК и другие реквизиты для оплаты.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/63132 от 06.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для торговли серебром могут отменить запрет на УСН
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/62573 от 05.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Лимит доходов по ПСН останется на уровне 60 млн рублей
Минтруд РФ: Письмо № ПГ/13721-6-1 от 06.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости По совместительству декрет можно оформить позже, чем по основному месту
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3579@ от 24.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Все изменения по НДФЛ в июне 2023 года
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/62581 от 05.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Лимит доходов и основных средств на УСН повышать не будут
Минфин РФ: Письмо № 3-04-05/62162 от 04.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Муж и жена могут получить имущественный вычет на одну квартиру
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