«Утренний бухгалтер» № 5457. Уведомление о переходе на УСН теперь можно подать в МФЦ

Уведомления о переходе на УСН и ЕСХН теперь можно сдать через МФЦ. Обратно от ФНС ничего ждать не надо — переход на спецрежимы носит уведомительный характер.
При досрочном расторжении договора ДМС взносы по нему надо убрать из расходов, сообщает Минфин.
Для соцвычета по расходам на лечение будет новая единая форма справки.
Минфин назвал условия, при которых питание работников можно учесть в расходах при расчете налогооблагамой базы по налогу на прибыль.
Людям отказываются вносить запись в ЭТК про увольнение по льготному основанию. Все из-за ЕФС-1.
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Мероприятия
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Дата проведения: 21 августа, понедельник
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Новое в учете основных средств и транспорта в 2023-2024: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы
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Как начать торговлю пивом: работа с ЕГАИС
Дата проведения: 22 августа, вторник
Налоговое планирование в условиях кризиса – полный курс изменений 2023-2024 гг. Защита бизнеса до, во время и после налоговой проверки
Дата проведения: 23 августа, среда
Дата проведения: 23 августа, среда
Как бухгалтерам зарабатывать больше с Авито и Контур.Экстерном
Дата проведения: 23 августа, среда
Машиночитаемая доверенность и электронные подписи 2023-2024. Горячие вопросы и ответы экспертов
Дата проведения: 23 августа, среда
Какие схемы по НДС найдут налоговики по итогам вашей отчетности
Дата проведения: 23 августа, среда
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5456. Будут новые коды видов доходов и вычетов для справки к 6-НДФЛ
Проект уже опубликован на федеральном портале.
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Разбираем азы воинского учета — какую отчетность и в какие сроки сдавать (с учетом свежих изменений 2023 года), какие штрафы грозят за нарушения, что с повестками призывникам.
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Документы
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29258 от 03.04.2023
Конституционный Суд РФ: Определение № 755-О от 06.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Взыскание алиментов: ключевые моменты трех новых правил
Верховный Суд РФ: Оопределение № 309-КГ16-3829 от 12.05.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы
Минфин: Письмо № 03-04-06/45215 от 25.10.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы
Минтранс России: Приказ № 241 от 17.07.2012
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы
ФНС РФ: Письмо № ГД-4-3/10784 от 05.06.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Оплата услуг VIP-зала в аэропорту корпоративной картой. Как учесть командировочные расходы
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/9898@ от 02.08.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/54681 от 14.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Передача прав на ПО клиентам из Казахстана не облагается НДС
ФНС РФ: Распоряжение № 204@ от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Уведомление о переходе на УСН можно сдать в МФЦ
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