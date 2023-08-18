«Утренний бухгалтер» № 5457. Уведомление о переходе на УСН теперь можно подать в МФЦ

Уведомления о переходе на УСН и ЕСХН теперь можно сдать через МФЦ. Обратно от ФНС ничего ждать не надо — переход на спецрежимы носит уведомительный характер.

При досрочном расторжении договора ДМС взносы по нему надо убрать из расходов, сообщает Минфин.

Для соцвычета по расходам на лечение будет новая единая форма справки.

Минфин назвал условия, при которых питание работников можно учесть в расходах при расчете налогооблагамой базы по налогу на прибыль.

Людям отказываются вносить запись в ЭТК про увольнение по льготному основанию. Все из-за ЕФС-1.

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Бухгалтеры и ИП с нетерпением ждут разъяснений про взнос 1% за 2023 год. Но их пока нет.

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