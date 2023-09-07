«Утренний бухгалтер» № 5471. Налоговики взялись за вычеты и ругают медиков

Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ с кодом «2».
Бизнес получит доступ к реестру требований надзорных органов через Госуслуги.
Минстрой может отменить налоговые вычеты на покупку жилья.
В отелях разрешат зарегистрироваться удаленно и по загранпаспорту.
«Мы к вам с визитом»: за последние 10 лет стало на 80% меньше проверок Роструда.
Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь.
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Разборы законов
— За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке
Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Разберем, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.
— Налог на сверхприбыль. Мини-курс
В мини-курсе разбираемся, на кого распространяется обязанность уплаты налога на сверхприбыль, как определяется налоговая база, чему равна налоговая ставка и как налог можно уменьшить.
— Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
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Новости
1 По фиксированным взносам на УСН с объектом «доходы минус расходы» ничего не изменилось
2 Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ с кодом «2»
3 Предложили ввести систему целевого использования амортизационных средств
4 Росреестр пояснил, чем грозит нецелевое использование участка
5 Ozon зарегистрирует свои фирменные цвета в качестве товарного знака
6 Доллар вырос до 98 рублей впервые с 15 августа
7 Спрос на потребительские кредиты вырос на 20-50%, несмотря на повышение ключевой ставки
8 🎓Вебинар: Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году: от карьеры до зарплаты. Уже сегодня в 13:00 мск!
9 В Москве отмечается тренд на альтернативные формы занятости
10 Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь
11 Минфин собирается разблокировать активы на 100 млрд рублей до конца 2023 года
12 За последние 10 лет стало на 80% меньше проверок Роструда
13 Больше 42 тысяч москвичей открыли свой бизнес в центре занятости населения
14 Минкульт предложил расширить льготы по налогу на прибыль
15 Отменят лицензии для передачи информации по пейджерам
16 🍂 Сентябрь – время учиться! «Клерк» дарит скидки до 77% на курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Успейте до 7 сентября!
17 Крымский мобильный оператор начал работать в ДНР
18 Какие реквизиты должны быть в первичных документах на УСН
19 Сотрудники должны проходить предварительный медосмотр при каждом поступлении на работу
20 🎓Вебинар: Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году. 18 сентября в 11:00 мск!
21 При продаже имущества можно заявить имущественный вычет по НДФЛ
22 В налоговом мониторинге хотят участвовать еще 129 компаний
23 У банка ВТБ будет новый состав правления
24 УСН-авансы по уведомлению уходят с сальдо ЕНС
25 👨🏫 Мастер-класс от топ-лектора Эльвиры Митюковой: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. 14 сентября в 11:00 мск
26 Минэнерго в ближайшие дни запретит «серый» экспорт топлива
27 В отелях разрешат зарегистрироваться удаленно и по загранпаспорту
28 Бизнес получит доступ к реестру требований надзорных органов через Госуслуги
29 🔥Ищете новую работу? Она есть у нас! Смотрите топ самых крутых вакансий от «Клерка»
30 Минфин предложил отсрочить уплату налогов госкомпаниям ТЭК в новых регионах
31 Сельхозкомпании учитывают доходы от переуступки для льготы по налогу на прибыль
32 🍁12 сентября «клерки» со всей страны встречаются на конференции. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки
33 Минстрой может отменить налоговые вычеты на покупку жилья
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок.
Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00.
Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.
Мероприятия
Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Первая масштабная онлайн-конференция о КЭДО HRlink Day 2023!
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Какой договор выбрать компании для безрискового сотрудничества с внештатниками
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Клиентов много, времени мало: как CRM-система и Контур.Экстерн помогут бухгалтерской фирме
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили
Дата проведения: 8 сентября, пятница
Вебинар "Битрикс24 для чайников"
Дата проведения: 8 сентября, пятница
Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С
Дата проведения: 11 сентября, понедельник
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Практические рекомендации по применению электронных первичных документов Приказа № 61н по учету НФА
Дата проведения: 12 сентября, вторник
Статьи
— «Утренний бухгалтер» № 5470. Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три важных поправки
С 1 октября 2023 года заработают поправки в НК РФ.
— Изменения для бухгалтера с 1 сентября
С 1 сентября 2023 г. в законодательстве произошел ряд изменений, которые затрагивают работу бухгалтера и кадровика. Предлагаем рассмотреть самые важные из них подробнее.
— Декларация ИП на УСН при смене жительства в течение года в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0
В этой статье мы рассмотрим порядок перехода при переезде в середине года, формирование декларации по УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 на конкретном примере. Плюс бонусом расскажем так ли всё радужно у таких ИП после переезда в льготный регион или они всё-таки «на карандаше» у контроллеров?
— Внеплановый инструктаж по охране труда
Охрана труда и получение сотрудниками необходимых знаний и умений в этой области должны быть обеспечены работодателем. Все работники предприятия своевременно информируются и обучаются правилам, гарантирующим им безопасные условия труда. Иногда такой инструктаж нужно проводить не по плану, а в связи с теми или иными наступившими обстоятельствами.
— «Дробление закупок» в рамках закона № 44-ФЗ
Законом №44-ФЗ не определено значение термина «дробление закупки», также как не установлено прямого запрета заключать несколько контрактов до 600 тыс. рублей на поставку одного товара (выполнение работы, услуги) с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
— Можно ли установить трудовым договором индивидуальный режим рабочего времени
Минтруд разъяснил, можно ли в трудовой договор условия об индивидуальном режиме рабочего времени и времени отдыха работника.
— Снятие с воинского учета по возрасту: как не пропустить сроки и оформить все правильно
Снятие с воинского учета по возрасту и состоянию здоровья — самые распространенные причины, по которым военнообязанные граждане могут быть исключены из рядов запаса. При этом важно учитывать, что для ряда воинских званий с 2024 года сроки пребывания в запасе продлены. На что необходимо обратить внимание организациям при отражении данных изменений в рамках воинского учета, а также каков порядок документооборота, расскажем в нашей статье.
— Как выбрать «правильный» товарный знак
Реальная действительность постпандемийного периода навсегда изменила общественное сознание и российскую экономическую ситуацию. В особенности это касается последних 2 лет. В ответ на многие вызовы современности, в том числе беспрецедентные западные санкции, российский бизнес доказал свою приспосабливаемость к любым жизненным переменам.
🔒 Налог на сверхприбыль. Мини-курс
В мини-курсе разбираемся, на кого распространяется обязанность уплаты налога на сверхприбыль, как определяется налоговая база, чему равна налоговая ставка и как налог можно уменьшить.
— У айтишников отсрочка от армии до 30 лет, Роструд стал проводить меньше проверок, мигранты смогут сами вставать на учет в МВД. 👌«Ночной бухгалтер» № 1515
IT-специалистам везет больше всех. Роструд не будет гнобить бизнес проверками. Заработают новые правила для мигрантов. Налоговики застращали медиков, а люди могут остаться без вычетов. Не использовал амортизационные средства — отдай государству: новая идея чиновников. И другие новости дня.
🔒 За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке
Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Разберем, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56443 от 19.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Сельхозкомпании учитывают доходы от переуступки для льготы по налогу на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74246 от 08.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже имущества можно заявить имущественный вычет по НДФЛ
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/2057@ от 18.02.2021
УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-17/095445@ от 21.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какие реквизиты должны быть в первичных документах на УСН
Минцифры: Приказ № 382 от 17.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения для бухгалтера с 1 сентября
Минздрав РФ: Приказ № 429н от 15.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения для бухгалтера с 1 сентября
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/75969 от 14.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/55009 от 15.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Предложили ввести систему целевого использования амортизационных средств
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