«Утренний бухгалтер» № 5471. Налоговики взялись за вычеты и ругают медиков

Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ с кодом «2».

Бизнес получит доступ к реестру требований надзорных органов через Госуслуги.

Минстрой может отменить налоговые вычеты на покупку жилья.

В отелях разрешат зарегистрироваться удаленно и по загранпаспорту.

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Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь.

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