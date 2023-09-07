Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5471. Налоговики взялись за вычеты и ругают медиков

ФНС требует от медиков корректного заполнения справок по вычетам на лечение.

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Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ с кодом «2».

Бизнес получит доступ к реестру требований надзорных органов через Госуслуги.

Минстрой может отменить налоговые вычеты на покупку жилья.

В отелях разрешат зарегистрироваться удаленно и по загранпаспорту.

«Мы к вам с визитом»: за последние 10 лет стало на 80% меньше проверок Роструда.

Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь.

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Разборы законов

За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке

Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Разберем, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.

Налог на сверхприбыль. Мини-курс

В мини-курсе разбираемся, на кого распространяется обязанность уплаты налога на сверхприбыль, как определяется налоговая база, чему равна налоговая ставка и как налог можно уменьшить.

Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО

В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.

🔥 Любому бизнесу нужен управленческий учёт и грамотное бюджетирование

Как внедрить управленку в работу компании рассказываем на курсе повышения квалификации «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» Научитесь понимать, откуда приходят и куда уходят деньги компании.

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Новости

1 По фиксированным взносам на УСН с объектом «доходы минус расходы» ничего не изменилось

2 Налоговики предостерегли медиков от ошибок в справках на соцвычет по НДФЛ с кодом «2»

3 Предложили ввести систему целевого использования амортизационных средств

4 Росреестр пояснил, чем грозит нецелевое использование участка

5 Ozon зарегистрирует свои фирменные цвета в качестве товарного знака

6 Доллар вырос до 98 рублей впервые с 15 августа

7 Спрос на потребительские кредиты вырос на 20-50%, несмотря на повышение ключевой ставки

8 🎓Вебинар: Перспективы профессии аналитика 1С для бухгалтера в 2024 году: от карьеры до зарплаты. Уже сегодня в 13:00 мск!

9 В Москве отмечается тренд на альтернативные формы занятости

10 Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь

11 Минфин собирается разблокировать активы на 100 млрд рублей до конца 2023 года

12 За последние 10 лет стало на 80% меньше проверок Роструда

13 Больше 42 тысяч москвичей открыли свой бизнес в центре занятости населения

14 Минкульт предложил расширить льготы по налогу на прибыль

15 Отменят лицензии для передачи информации по пейджерам

16 🍂 Сентябрь – время учиться! «Клерк» дарит скидки до 77% на курсы повышения квалификации для бухгалтеров. Успейте до 7 сентября!

17 Крымский мобильный оператор начал работать в ДНР

18 Какие реквизиты должны быть в первичных документах на УСН

19 Сотрудники должны проходить предварительный медосмотр при каждом поступлении на работу

20 🎓Вебинар: Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году. 18 сентября в 11:00 мск!

21 При продаже имущества можно заявить имущественный вычет по НДФЛ

22 В налоговом мониторинге хотят участвовать еще 129 компаний

23 У банка ВТБ будет новый состав правления

24 УСН-авансы по уведомлению уходят с сальдо ЕНС

25 👨🏫 Мастер-класс от топ-лектора Эльвиры Митюковой: Подготовка к отчетности за 9 месяцев. Все изменения в учете и налогах 2023-2024. 14 сентября в 11:00 мск

26 Минэнерго в ближайшие дни запретит «серый» экспорт топлива

27 В отелях разрешат зарегистрироваться удаленно и по загранпаспорту

28 Бизнес получит доступ к реестру требований надзорных органов через Госуслуги

29 🔥Ищете новую работу? Она есть у нас! Смотрите топ самых крутых вакансий от «Клерка»

30 Минфин предложил отсрочить уплату налогов госкомпаниям ТЭК в новых регионах

31 Сельхозкомпании учитывают доходы от переуступки для льготы по налогу на прибыль

32 🍁12 сентября «клерки» со всей страны встречаются на конференции. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки

33 Минстрой может отменить налоговые вычеты на покупку жилья

12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. 


Топовые спикеры, общение с экспертами по бухучету и налогообложению, кофе-брейки, общения и знакомства. Краснодар, отель Marriott и онлайн, 9:00–19:00. 


Держим цены на раннее бронирование до 7 сентября 1000 руб.


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Мероприятия

Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса

Дата проведения: 7 сентября, четверг

Первая масштабная онлайн-конференция о КЭДО HRlink Day 2023!

Дата проведения: 7 сентября, четверг

Какой договор выбрать компании для безрискового сотрудничества с внештатниками

Дата проведения: 7 сентября, четверг

Клиентов много, времени мало: как CRM-система и Контур.Экстерн помогут бухгалтерской фирме

Дата проведения: 7 сентября, четверг

Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили

Дата проведения: 8 сентября, пятница

Вебинар "Битрикс24 для чайников"

Дата проведения: 8 сентября, пятница

Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С

Дата проведения: 11 сентября, понедельник

Клерк.Конференция

Дата проведения: 12 сентября, вторник

Исчисление и уплата страховых взносов. Вебинар от топ-лектора из Минфина про РСВ за 9 месяцев

Дата проведения: 12 сентября, вторник

Практические рекомендации по применению электронных первичных документов Приказа № 61н по учету НФА

Дата проведения: 12 сентября, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5470. Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три важных поправки

С 1 октября 2023 года заработают поправки в НК РФ.

Изменения для бухгалтера с 1 сентября

С 1 сентября 2023 г. в законодательстве произошел ряд изменений, которые затрагивают работу бухгалтера и кадровика. Предлагаем рассмотреть самые важные из них подробнее.

Декларация ИП на УСН при смене жительства в течение года в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

В этой статье мы рассмотрим порядок перехода при переезде в середине года, формирование декларации по УСН в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 на конкретном примере. Плюс бонусом расскажем так ли всё радужно у таких ИП после переезда в льготный регион или они всё-таки «на карандаше» у контроллеров?

Внеплановый инструктаж по охране труда

Охрана труда и получение сотрудниками необходимых знаний и умений в этой области должны быть обеспечены работодателем. Все работники предприятия своевременно информируются и обучаются правилам, гарантирующим им безопасные условия труда. Иногда такой инструктаж нужно проводить не по плану, а в связи с теми или иными наступившими обстоятельствами.

«Дробление закупок» в рамках закона № 44-ФЗ

Законом №44-ФЗ не определено значение термина «дробление закупки», также как не установлено прямого запрета заключать несколько контрактов до 600 тыс. рублей на поставку одного товара (выполнение работы, услуги) с одним и тем же поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Можно ли установить трудовым договором индивидуальный режим рабочего времени

Минтруд разъяснил, можно ли в трудовой договор условия об индивидуальном режиме рабочего времени и времени отдыха работника.

Снятие с воинского учета по возрасту: как не пропустить сроки и оформить все правильно

Снятие с воинского учета по возрасту и состоянию здоровья — самые распространенные причины, по которым военнообязанные граждане могут быть исключены из рядов запаса. При этом важно учитывать, что для ряда воинских званий с 2024 года сроки пребывания в запасе продлены. На что необходимо обратить внимание организациям при отражении данных изменений в рамках воинского учета, а также каков порядок документооборота, расскажем в нашей статье.

Как выбрать «правильный» товарный знак

Реальная действительность постпандемийного периода навсегда изменила общественное сознание и российскую экономическую ситуацию. В особенности это касается последних 2 лет. В ответ на многие вызовы современности, в том числе беспрецедентные западные санкции, российский бизнес доказал свою приспосабливаемость к любым жизненным переменам.

🔒 Налог на сверхприбыль. Мини-курс

В мини-курсе разбираемся, на кого распространяется обязанность уплаты налога на сверхприбыль, как определяется налоговая база, чему равна налоговая ставка и как налог можно уменьшить.

У айтишников отсрочка от армии до 30 лет, Роструд стал проводить меньше проверок, мигранты смогут сами вставать на учет в МВД. 👌«Ночной бухгалтер» № 1515

IT-специалистам везет больше всех. Роструд не будет гнобить бизнес проверками. Заработают новые правила для мигрантов. Налоговики застращали медиков, а люди могут остаться без вычетов. Не использовал амортизационные средства — отдай государству: новая идея чиновников. И другие новости дня.

🔒 За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке

Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Разберем, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.

Блоги компаний

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API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно

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Как платформенная занятость защищает от риска переквалификации договора ГПХ в трудовой

Профилактика простудных заболеваний на рабочих местах (2023-2024 гг.)

Событие, которого ждут все бухгалтеры страны! Клерк.Конференция 2023: топовые спикеры и 🔥 горячие темы по ЕНС, ФСБУ, налогам и отчетности за 9 месяцев

Актуальность ЭДО для малого бизнеса: 10-кратный рост оборота документов, тренды и барьеры

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Кто и в каком случае должен размещать отчетность на портале ФГИС ЦС?

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/56443 от 19.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Сельхозкомпании учитывают доходы от переуступки для льготы по налогу на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/74246 от 08.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости При продаже имущества можно заявить имущественный вычет по НДФЛ

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-14/2057@ от 18.02.2021

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 16-17/095445@ от 21.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какие реквизиты должны быть в первичных документах на УСН

Минцифры: Приказ № 382 от 17.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения для бухгалтера с 1 сентября

Минздрав РФ: Приказ № 429н от 15.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Изменения для бухгалтера с 1 сентября

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/3/75969 от 14.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Единовременную выплату работникам можно включить в расходы, если это не матпомощь

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/55009 от 15.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Предложили ввести систему целевого использования амортизационных средств

Верховный Суд РФ: Определение № АКПИ12-487 от 23.05.2012

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🍁12 сентября «клерки» со всей страны встречаются на конференции. Главные темы: ЕНС и ЕНП, поправки в НК, ФСБУ, налоговая оптимизация, отчетность за 9 месяцев, проверки

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция». Она пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott офлайн и в онлайн-трансляции. Мы пригласили топ-экспертов и составили не только рабочую, но и развлекательную программу для всех участников. Обещаем, скучно не будет!

Субсидиарная ответственность

За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке

Субсидиарка — это не только про директоров и собственников. ФНС может привлечь к субсидиарной ответственности и главбуха. Разберем, на каких основаниях привлекают бухгалтеров и каким рекомендациям следовать, чтобы этого не произошло.

За что ФНС привлекает бухгалтеров к субсидиарке

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Налог на прибыль

Сельхозкомпании учитывают доходы от переуступки для льготы по налогу на прибыль

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей действует ставка налога на прибыль 0% по сельхоздеятельности. Но надо вести раздельный учет и иметь 70% дохода от сельскохозяйственной деятельности.

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