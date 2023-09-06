Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5470. Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три важных поправки

С 1 октября 2023 года заработают поправки в НК РФ.

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ФНС назвала три важных поправки по ЕНП, о которых должен знать каждый бухгалтер.

Минфин против дополнительных налогов для компаний, которые хотят вернуться в Россию.

Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус, чтобы из резерва поднялись зависшие там суммы.

ФНС утвердила контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль.

Самозанятых обязали указывать данные в онлайн-рекламе с 1 сентября.

Минфин разрешил считать безнадежным сальдо расчетов с компанией, исключенной из ЕГРЮЛ.

Как внедрить МЧД в Россельхознадзоре: ФГИС «ВетИС», узнаете здесь.

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34 Европейский медицинский центр перерегистрируется с Кипра в России

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Как, оставаясь в Excel, решать задачи растущего бизнеса

Дата проведения: 7 сентября, четверг

Первая масштабная онлайн-конференция о КЭДО HRlink Day 2023!

Дата проведения: 7 сентября, четверг

Какой договор выбрать компании для безрискового сотрудничества с внештатниками

Дата проведения: 7 сентября, четверг

Клиентов много, времени мало: как CRM-система и Контур.Экстерн помогут бухгалтерской фирме

Дата проведения: 7 сентября, четверг

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Вебинар "Битрикс24 для чайников"

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12 сентября состоится «Клерк.Конференция» по главным темам 2023–2024 года: ЕНП и новые поправки в Налоговом кодексе, отчетность, работа по новым ФСБУ, налоговая оптимизация и защита от проверок. 


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Документы

ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/11163@ от 01.09.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ Утвердили контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль

Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ22-150-К2 от 28.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости На первом этаже дома обустроили вход в магазин, но не все собственники квартир согласились: что решил суд

Верховный Суд РФ: Определение № 4-КГ22-27-К1 от 18.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На первом этаже дома обустроили вход в магазин, но не все собственники квартир согласились: что решил суд

Верховный Суд РФ: Определение № 18-КГ22-88-К4 от 27.09.2022

Подробнее о документе мы писали в новости На первом этаже дома обустроили вход в магазин, но не все собственники квартир согласились: что решил суд

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/566 от 29.12.2012

Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/50327 от 01.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на ПО в сфере искусственного интеллекта для налога на прибыль можно завышать в 1,5 раза

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/15419 от 30.04.2013

Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки

Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/34451 от 27.04.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/3461 от 21.01.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9693 от 20.02.2017

Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки

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