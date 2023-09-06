«Утренний бухгалтер» № 5470. Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три важных поправки

ФНС назвала три важных поправки по ЕНП, о которых должен знать каждый бухгалтер.
Минфин против дополнительных налогов для компаний, которые хотят вернуться в Россию.
Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус, чтобы из резерва поднялись зависшие там суммы.
ФНС утвердила контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль.
Самозанятых обязали указывать данные в онлайн-рекламе с 1 сентября.
Минфин разрешил считать безнадежным сальдо расчетов с компанией, исключенной из ЕГРЮЛ.
Как внедрить МЧД в Россельхознадзоре: ФГИС «ВетИС», узнаете здесь.
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Первая масштабная онлайн-конференция о КЭДО HRlink Day 2023!
Дата проведения: 7 сентября, четверг
Какой договор выбрать компании для безрискового сотрудничества с внештатниками
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Воинский учет: какие требования к работодателям ужесточили
Дата проведения: 8 сентября, пятница
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Дата проведения: 8 сентября, пятница
Работа бухгалтера на маркетплейсах: от регистрации, маркировки и учета до работы в ЛК и 1С
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Статьи
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/11163@ от 01.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ❗❗❗ Утвердили контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль
Верховный Суд РФ: Определение № 5-КГ22-150-К2 от 28.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости На первом этаже дома обустроили вход в магазин, но не все собственники квартир согласились: что решил суд
Верховный Суд РФ: Определение № 4-КГ22-27-К1 от 18.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости На первом этаже дома обустроили вход в магазин, но не все собственники квартир согласились: что решил суд
Верховный Суд РФ: Определение № 18-КГ22-88-К4 от 27.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости На первом этаже дома обустроили вход в магазин, но не все собственники квартир согласились: что решил суд
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/566 от 29.12.2012
Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/50327 от 01.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на ПО в сфере искусственного интеллекта для налога на прибыль можно завышать в 1,5 раза
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/15419 от 30.04.2013
Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки
Минфин РФ: Письмо № 03-03-07/34451 от 27.04.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/3461 от 21.01.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/9693 от 20.02.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Учет возвратной тары: ФСБУ, проводки
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