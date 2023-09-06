«Утренний бухгалтер» № 5470. Что изменится в уведомлениях по ЕНП с 1 октября: три важных поправки

ФНС назвала три важных поправки по ЕНП, о которых должен знать каждый бухгалтер.

Минфин против дополнительных налогов для компаний, которые хотят вернуться в Россию.

Налоговики советуют увести сальдо ЕНС в минус, чтобы из резерва поднялись зависшие там суммы.

ФНС утвердила контрольные соотношения для декларации по налогу на прибыль.

Самозанятых обязали указывать данные в онлайн-рекламе с 1 сентября.

Минфин разрешил считать безнадежным сальдо расчетов с компанией, исключенной из ЕГРЮЛ.

Как внедрить МЧД в Россельхознадзоре: ФГИС «ВетИС», узнаете здесь.

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