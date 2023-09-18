«Утренний бухгалтер» № 5478. НПА, которые чиновники не успели рассмотреть в срок, будут согласовываться автоматически

Правительство решило облегчить жизнь чиновникам. Теперь, если власти не согласуют проект в течение 10-дневного срока, то подзаконный акт будет автоматически считаться согласованным.
Минпромторг может запустить обязательную маркировку икры с 1 апреля 2024 года.
С 25 сентября 2023 года меняют правила оформления электронной подписи руководителей компаний и ИП.
ЦБ поднял ключевую ставку до 13%.
Правительство внесло поправки в правила хранения и предоставления машиночитаемых доверенностей в электронной форме. Поправки вступят в силу уже 21 сентября 2023 года.
Пришли уведомления на имущественные налоги. Проверьте, все там правильно.
Роструд: сроки выплаты зарплаты можно поменять, в переходный период нарушения не будет.
Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете, узнаете здесь.
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Разборы законов
— Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал
Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.
— Предпроверочный анализ: кому бояться выездных проверок, как выбирают кандидатов на ВНП
Предпроверочный анализ — это предварительное, негласное исследование информации о налогоплательщике. По его итогам назначается выездная налоговая проверка, которая просто так давно уже не проводится. Если налоговики выходят на ВНП, значит имеют веские основания для начислений.
— Как получить скидку на травматизм. Мини-курс
Разбираемся, как получить скидку на травматизм на следующий 2024 год, какие показатели определяют размер скидки и какие условия должны выполняться.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года + таблица для скачивания
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
— Отчетность и документы при увольнении в 2023 году. Мини-курс
В мини-курсе разбираем, какие документы сдаются при увольнении работника в 2023 году и в какие сроки подачи нужно уложиться.
🔥 Внимание: не пропустите Всероссийский налоговый форум-2023!
Лучшие эксперты-практики страны расскажут всё об изменениях налогового законодательства, проверках, рисках, практике обжалования решений ФНС и других важных аспектах ведения бизнеса и взаимодействия с налоговой службой.
Организатор: Институт налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ.
Участие бесплатное!
Мероприятие пройдет в Москве 19 октября.
Новости
1 👉 Бухгалтерам объяснили, как заполнять начальные данные в ЕФС-1 и делать пересчет по взносам на травматизм
2 ИП теряет право на ПСН задним числом с начала действия патента
3 Вдов участников СВО запретят увольнять по сокращению
4 🧨Внимание: горящие акции! Топ-5 курсов для бухгалтеров с нуля и до профи. Удостоверения ФИС ФРДО и сертификаты «Клерка». От 2 450 рублей, только по 15 сентября
5 В форме ЕФС-1 будет новое поле для льготы по взносам на травматизм
6 Минфин хочет, чтобы льготной ипотеки стало меньше. Ее доля может сократиться до 50%
7 На «Клерке» появится блог «Лаборатория Касперского». Свой вопрос компании можно задать уже сейчас
8 Пришли уведомления на имущественные налоги. Проверьте, все там правильно?
9 Wildberries разрешит владельцам ПВЗ ставить оценки курьерам и перевозчикам товаров
10 Не возразил — значит согласовал. Проекты, вовремя не рассмотренные чиновниками, будут согласовываться автоматически
11 WhatsApp могут заблокировать из-за антироссийских каналов
12 У 64% компаний сотрудники работают полностью в офисе, без удаленки
13 Сроки выплаты зарплаты можно поменять
14 Правительство уточняет требования к хранению МЧД. Что надо учесть компаниям и ИП?
15 Банк «Ак Барс» из-за санкций приостановил исходящие валютные переводы
16 🎓 Вебинар. Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру. Уже сегодня в 15:00 мск!
17 ФНС: лимит рекламных расходов без НДС вырос в три раза
18 😀 Что поменяется (или нет) в форме ЕФС-1: обзор курьезных поправок
19 ⚡⚡⚡ ЦБ поднял ключевую ставку до 13%
20 ВТБ запустит новые облигации. Их доходность будет зависеть от ключевой ставки ЦБ
21 На «Клерке» будет больше интересных материалов по 1С
22 Акции «Соллерс» на Мосбирже рухнули почти на 12%
23 🌵 Бухгалтеры изучают новую ЕФС-1 с кучей кодов, ФНС начисляет пени на погашенные налоги, Роструд отрицает правила математики. Топ новостей за неделю
24 🎓 Вебинар: Тренды налоговых проверок 2023-2024: дробление, «конверты», фиктивные сделки. 22 сентября в 11:00 мск
25 В три раза выросло количество вакансий без опыта работы
26 МТС повысит тарифы на мобильную связь менее чем на 10%
27 🎓 Вебинар: РСВ и 6-НДФЛ за 9 мес. Срочные изменения в НДФЛ и взносах 2023 – 2024: вебинар от ведущего лектора России Елены Воробьевой. 9 октября в 11:00 мск
28 Минпромторг может запустить обязательную маркировку икры с 1 апреля 2024 года
29 Бухгалтерам массово пошли письма из СФР о дублях СЗВ-ТД
30 За прошлую неделю 11 тысяч человек нашли работу
31 Оборот Wildberries за полгода вырос на 94%
32 🔥«Клерк» подобрал для вас топ самых крутых вакансий, чтобы было легче искать работу!
33 Набиуллина: у курса рубля нет «психологической» отметки
34 Меняют правила оформления электронной подписи руководителей компаний и ИП
35 Евросоюз может запретить покупать алмазы у «Алросы»
36 Как новые санкции повлияют на клиентов «Ак Барс Банка» и «Синко Банка»
37 Обновление айфона до iOS 17 может повлиять на работу банковских приложений
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Мероприятия
Все изменения 2023-2024 гг. в учете строительных организаций. Отчетность застройщиков, налоговые риски и схемы по Закону 214-ФЗ
Дата проведения: 18 сентября, понедельник
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Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году
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«Налоговый контроль последняя тенденция»
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Топ‑7 заблуждений и ошибок в работе с ЕНП и ЕНС
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Дата проведения: 19 сентября, вторник
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Дата проведения: 19 сентября, вторник
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Болезнь ребенка, в силу действующего закона 255-ФЗ, признается страховым случаем, на основании которого работающее физическое лицо имеет право получить оплату. Работник, на руках которого есть больничный лист по временному уходу за заболевшим ребенком, имеет полное право получить компенсацию за это время. Подобная выплата в полном объеме осуществляется СФР. Работодатель, у которого официально трудоустроен такой сотрудник, не несет никаких дополнительных издержек.
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🔒 Как применять новые правила по фиксированным взносам для расчета налога на УСН и ПСН + примеры расчетов. Как вернуть переплату за 1 и 2 квартал
Теперь можно не платить заранее фиксированные взносы, но все равно уменьшать на них налоги. Если в 1 и 2 квартале ИП не платил взносы и платил налог, то сейчас можно сделать перерасчет по новым правилам и вернуть себе деньги.
— У ФНС в уведомлениях по имущественным налогам не сходится арифметика. ИП теряет право на ПСН задним числом — с умом выбирайте срок патента. 🧠«Ночной бухгалтер» № 1522
Налоговики рассылают уведомления по налогам на имущество физлиц. Но некоторые расчеты выглядят странно, да еще и суммы не сходятся. Если ИП слетает с патента, то налог на ОСНО (УСН) нужно платить не с момента утраты права, а с начала патента. Потерял право на годовой патент в декабре — за весь год придется платить по-новому. Ключевая ставка выросла до 13%.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № КВ-4-3/11163@ от 01.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023
Президиум ВАС РФ: Информационное письмо № 71 от 17.03.2003
Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023
Верховный Суд РФ: Определение № 71-КГ23-3-К3 от 10.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Пенсионерам теперь можно вернуть деньги, удержанные у них по долгам до февраля 2022 года: новое решение суда
Конституционный Суд РФ: Постановление № 10-П от 12.07.2007
Подробнее о документе мы писали в новости Пенсионерам теперь можно вернуть деньги, удержанные у них по долгам до февраля 2022 года: новое решение суда
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/9691 от 11.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Как провести в учете покупку основного средства на УСН и признавать расходы: пошаговая инструкция
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/2/62973 от 28.09.2017
Подробнее о документе мы писали в новости Как провести в учете покупку основного средства на УСН и признавать расходы: пошаговая инструкция
ФНС РФ: Письмо № ШС-37-3/10064 от 26.08.2010
Подробнее о документе мы писали в новости ФНС: лимит рекламных расходов без НДС вырос в три раза
ФНС РФ: Письмо № КВ-19-3/269@ от 08.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП теряет право на ПСН задним числом с начала действия патента
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