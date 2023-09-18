«Утренний бухгалтер» № 5478. НПА, которые чиновники не успели рассмотреть в срок, будут согласовываться автоматически

Правительство решило облегчить жизнь чиновникам. Теперь, если власти не согласуют проект в течение 10-дневного срока, то подзаконный акт будет автоматически считаться согласованным.

Минпромторг может запустить обязательную маркировку икры с 1 апреля 2024 года.

С 25 сентября 2023 года меняют правила оформления электронной подписи руководителей компаний и ИП.

ЦБ поднял ключевую ставку до 13%.

Правительство внесло поправки в правила хранения и предоставления машиночитаемых доверенностей в электронной форме. Поправки вступят в силу уже 21 сентября 2023 года.

Пришли уведомления на имущественные налоги. Проверьте, все там правильно.

Роструд: сроки выплаты зарплаты можно поменять, в переходный период нарушения не будет.

Как продавцу и покупателю отражать операции по аккредитивам в бухгалтерском и налоговом учете, узнаете здесь.

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