Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5477. За неоказание содействия военкоматам будет штраф до 500 тыс. рублей

Новая норма заработает уже с 1 октября 2023 года.

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1 октября появится новый вид правонарушения — неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации (ст. 19.38 КоАП).

Завтра 15 число, а значит, наступает срок уплаты страховых взносов по производственному травматизму за август. Не пропустите!

Из-за того, что сервисы ФНС полгода работали некорректно, вместо имущественного вычета в размере 70 тысяч рублей москвич получил недоимку на 87 тысяч рублей.

Будут новые основания для отказа в приеме формы ЕФС-1, саму форму тоже поменяют.

Смену регистрационного номера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие.

Налоговая отправила физическим лицам 70,6 млн уведомлений для уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество.

Как контролировать свою торговлю в личном кабинете ОФД, узнаете здесь.

💥Совет от редакции «Клерка»: наши партнеры «Институт развития бизнеса и права» приглашают вас на курс профпереподготовки по госзакупкам: Эксперт в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Мероприятие пройдет в Сочи с 18 по 21 сентября. Узнать подробнее.

🔥 Банк для предпринимателей и предприятий Точка проведет первую масштабную конференцию по ВЭД

Мероприятие пройдет в онлайн-формате 19 октября. Эксперты отрасли и партнёры банка расскажут про текущее положение международных расчётов, особенности импорта, экспорта и логистики в 2023 году. Спикеры поделятся опытом и честно ответят на все вопросы о ВЭД.

Когда: 19 октября 2023 года с 10:00 до 18:00 мск.

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Разборы законов

Отчетность и документы при увольнении в 2023 году. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, какие документы сдаются при увольнении работника в 2023 году и в какие сроки подачи нужно уложиться.

Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года + таблица для скачивания

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Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО

В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.

Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций

Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.

Как должен отражаться в КУДиР возврат по эквайрингу. Мини-курс

Разбираемся, как организациям и ИП на УСН отражать в КУДиР возврат по эквайрингу.

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Новости

1 🚨 При приеме сотрудников в форме ЕФС-1 надо будет указывать новый код

2 Для доступа к чужому ЛК юрлица нужна доверенность

3 💥 Вводят новые коды для договоров ГПХ в форме ЕФС-1

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5 Дистанционщиков и полставочников надо будет помечать в форме ЕФС-1 специальным кодом

6 Экспортеров могут обязать возвращать валютную выручку в страну

7 Если у вас угнали авто, пишите заявление, чтобы не платить транспортный налог

8 🎓Вебинар: Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков. Уже сегодня в 13:00 мск!

9 ❗ Раздел ЕФС-1 о стаже надо будет сдавать досрочно на заболевших сотрудников

10 🧨Внимание: горящие акции! Топ-5 курсов для бухгалтеров с нуля и до профи. Удостоверения ФИС ФРДО и сертификаты «Клерка». От 2 450 рублей, только по 15 сентября

11 Какие документы нужны ИП для перевыпуска электронной подписи. Забирайте список

12 ВТБ раскрыл мошенническую схему с обновлением единого лицевого счета

13 Основные проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи

14 Завтрак из кофе и бутербродов стал дороже на 1,3 пункта

15 ФНС хочет признать банкротом рестораны «Wine and Crab»

16 🎓Вебинар: Как переманивать ключевых сотрудников. HR мастер-класс от известного рекрутера. Уже сегодня в 15:00 мск!

17 Минфин: расходы на услуги финансового уполномоченного уменьшают базу для налога на прибыль

18 Смену регномера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие

19 «Сбер» занял первое место в рейтинге инновационности банков

20 «Клерк» помог образовательному проекту получить прибыль в размере 3,6 млн рублей

21 ❌ Когда СФР откажет вам в приеме новой формы ЕФС-1: три причины

22 Проверьте размер вашей будущей пенсии

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24 Штрафы за неоказание содействия военкоматам с 1 октября 2023 года будут до 500 000 рублей

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27 Вместо налогового вычета москвич получил недоимку в размере 87 тысяч рублей

28 За хищение почти 1 трлн рублей при строительстве метро в Красноярске суд дал 4,5 года колонии

29 Экс-председатель правления «Тинькофф» возглавит подразделение в грузинской TBC Bank Group

30 ФНС рассылает уведомления об оплате личных налогов. Служба планирует получить 348 млрд рублей

31 🎓Вебинар: Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. 3 октября в 15:00 мск!

32 В Москве принимают заявки на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес»

33 🔥Хотите найти крутую работу? Скорее смотрите вакансии дня на «Клерке»!

34 Жители страны отправились на заработки в новые регионы, где платят больше

35 Минфин США включил в санкционный лист почти 100 компаний и 70 физических лиц

36 Суд признал банкротом депутата, которого арестовали за уклонение от уплаты налогов

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Мероприятия

Топ налоговых претензий к МСП: как защищаться

Дата проведения: 15 сентября, пятница

Налоговые проверки заменяют предпроверочным анализом: в чем срочно разобраться бухгалтеру

Дата проведения: 15 сентября, пятница

Все изменения 2023-2024 гг. в учете строительных организаций. Отчетность застройщиков, налоговые риски и схемы по Закону 214-ФЗ

Дата проведения: 18 сентября, понедельник

Эксперт в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок

Дата проведения: 18 сентября, понедельник

«Новации законодательства для гос. учреждений. Основные изменения в бюджетном учете и оплате труда»

Дата проведения: 18 сентября, понедельник

Затраты и запасы в бухгалтерском и налоговом учете. Ценообразование

Дата проведения: 18 сентября, понедельник

Социальные налоговые вычеты: изменения в 2023-2024 году

Дата проведения: 18 сентября, понедельник

«Налоговый контроль последняя тенденция»

Дата проведения: 19 сентября, вторник

Топ‑7 заблуждений и ошибок в работе с ЕНП и ЕНС

Дата проведения: 19 сентября, вторник

Цифровой рубль

Дата проведения: 19 сентября, вторник

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5476. Скучали по изменениям? Будет новая форма ЕФС-1

СФР не стал вносить поправки в действующую форму. Ее просто отменят, а вместо нее будет другая.

Сложности двойного вычета, воинский учет сотрудников из разных регионов, транзит товаров через ЕАЭС. Обзор лучших консультаций экспертов для бухгалтера

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Система внутреннего контроля оборотных активов: зачем нужна и как работает

Система внутреннего контроля оборотных активов позволяет оперативно оценивать риски вложений в ресурсы предприятия, оптимизировать затраты, своевременно принимать управленческие решения. Что такое оборотные активы и как выстроить эффективную систему контроля и управления ими, читайте в материале.

Действия налоговиков при проведении осмотров признали незаконными. Образец жалобы, которая помогла налогоплательщику

Текст жалобы предоставил «Клерку» адвокат Вячеслав Василевский. Как подчеркивает сам эксперт, она «полезна наличием судебной практики и ссылками на ведомственные письма ФНС России». Предлагаем налогоплательщикам воспользоваться образцом жалобы для защиты своих прав. Мы также задали Вячеславу Александровичу несколько блиц-вопросов о налоговых проверках.

Как компенсировать удаленщику и учесть в расходах покупку бумаги и картриджей

Работнику на удаленке, как минимум, нужен компьютер и интернет. Если работа связана с подготовкой договоров, проверкой текстов, корректурой и т.п., понадобится принтер, бумага и картриджи. Такие расходы, удобнее всего, компенсировать по факту, на основании чеков.

От главбуха до аккаунт-менеджера: кого ищут работодатели прямо сейчас. Обзор вакансий для бухгалтера

Главный бухгалтер, заместитель главбуха, бухгалтер на участки, аккаунт-менеджер — вакансии недели для тех, кто в поиске. Откликайтесь.

Что отвечать на самые частые вопросы на собеседовании. Как надо и как не надо общаться с рекрутером

Вопросы на собеседованиях обычно похожи. Некоторые становятся частью шуток: «Почему я хочу к вам? Ну надо же где-то работать». Рассказываем, как стоит и не стоит отвечать рекрутерам, например, на вопросы о зарплате и увольнении с предыдущей работы.

Когда сдавать декларацию по НДС за 3 квартал 2023 года

Срок сдачи НДС за 3 квартал НДС установлен на конец октября. На кого, кроме налогоплательщиков НДС, будут распространяться обязанности по оформлению и сдаче декларации? Изменилась ли форма декларации по НДС? На что обратить внимание при заполнении декларации? Кто обязан сдать ее в электронном виде, а кому разрешено сдавать формуляр на бумаге? Зависит ли срок уплаты налога от категории налогоплательщика? Ответы на эти и иные вопросы рассмотрим в данной статье.

🔒 Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года + таблица для скачивания

Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.

🔒 Отчетность и документы при увольнении в 2023 году. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, какие документы сдаются при увольнении работника в 2023 году и в какие сроки подачи нужно уложиться.

Как заполнить декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023

По итогам девяти месяцев организации на общей системе налогообложения (ОСНО) должны отчитаться в ИФНС по налогу на прибыль. Расскажем, когда сдавать декларацию, какой бланк использовать и как его правильно заполнить на примере.

Ликвидационная стоимость основных средств как инструмент капитализации активов в бухгалтерском балансе

Определение ликвидационной стоимости основных средств становится эффективным инструментом в руках опытных финансистов, поскольку предполагаемая стоимость выбытия такого ОС не амортизируется и не уменьшает прибыль и чистые активы компании.

Отчетность за 9 месяцев 2023 года: что нужно учесть бухгалтерам. Обзор вебинаров

Уже в октябре бухгалтерам предстоит сдать очередную отчетность. Важно учесть все изменения законодательства, которых в этом году много, как никогда. А уже с 1 октября заработают штрафы по воинскому учету. Забирайте обзор помогалок, которые помогут работать без ошибок и штрафов.

Почему не заполняются суммы НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С

В статье приведем основные причины почему не заполняются суммы в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С, причем речь пойдет и о сумме сотруднику на руки, и о сумме НДФЛ. Материал уникальный, собранный буквально по крупицам, сохраняйте в закладки, делитесь с коллегами!

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107882 от 30.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как минимизировать командировочные расходы и наладить эффективную систему учета

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/64936 от 12.07.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: расходы на услуги финансового уполномоченного уменьшают базу для налога на прибыль

Росстандарт: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности № от 31.01.2014

Подробнее о документе мы писали в новости Как открыть ООО — пошаговая инструкция

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/69014 от 27.11.2015

Подробнее о документе мы писали в новости Как компенсировать удаленщику и учесть в расходах покупку бумаги и картриджей

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-7/11070 от 24.08.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Для доступа к чужому ЛК юрлица нужна доверенность

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Теперь из размера хищения начнут вычитать удержанный НДФЛ

Конституционный суд понял, что в уголовном кодексе не сказано, входит ли уплаченный НДФЛ в сумму ущерба или нет. Депутаты просят принять законопроект, по которому налог не нужно включать в размер хищения.

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Уклонение от уплаты налогов

Суд признал банкротом депутата, которого арестовали за уклонение от уплаты налогов

Депутата Челябинской городской думы признали банкротом. Он заявил о долге в 44 млн рублей и сейчас находится в СИЗО по делу о неуплате налогов на сумму 516 млн рублей.

Почему не заполняются суммы НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С

В статье приведем основные причины почему не заполняются суммы в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С, причем речь пойдет и о сумме сотруднику на руки, и о сумме НДФЛ. Материал уникальный, собранный буквально по крупицам, сохраняйте в закладки, делитесь с коллегами! 

Почему не заполняются суммы НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты в программах 1С
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