«Утренний бухгалтер» № 5477. За неоказание содействия военкоматам будет штраф до 500 тыс. рублей

1 октября появится новый вид правонарушения — неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации (ст. 19.38 КоАП).
Завтра 15 число, а значит, наступает срок уплаты страховых взносов по производственному травматизму за август. Не пропустите!
Из-за того, что сервисы ФНС полгода работали некорректно, вместо имущественного вычета в размере 70 тысяч рублей москвич получил недоимку на 87 тысяч рублей.
Будут новые основания для отказа в приеме формы ЕФС-1, саму форму тоже поменяют.
Смену регистрационного номера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие.
Налоговая отправила физическим лицам 70,6 млн уведомлений для уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество.
Как контролировать свою торговлю в личном кабинете ОФД, узнаете здесь.
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Разборы законов
— Отчетность и документы при увольнении в 2023 году. Мини-курс
В мини-курсе разбираем, какие документы сдаются при увольнении работника в 2023 году и в какие сроки подачи нужно уложиться.
— Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2023 года + таблица для скачивания
Собрали для вас полезную информацию в таблице, сохраняйте, чтобы ничего не забыть.
— Как по новым правилам в 2023 году уменьшать налоги на страховые взносы + таблица для ИП и ООО
В этом году уже несколько раз менялись вводные по уменьшению налогов на взносы. То заявления о зачете, то платежки-02, то уплата вообще не нужна, то 1% нельзя учесть в 2023 году, то можно. Если вы уже потеряли нить этого «повествования», сверьтесь с нашей таблицей.
— Минимальный срок владения имуществом для освобождения от НДФЛ + таблицы для разных ситуаций
Какое-то имущество можно продать без НДФЛ через 5 лет владения какое-то – через 3 года, какое-то – вообще в любое время.
— Как должен отражаться в КУДиР возврат по эквайрингу. Мини-курс
Разбираемся, как организациям и ИП на УСН отражать в КУДиР возврат по эквайрингу.
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Новости
1 🚨 При приеме сотрудников в форме ЕФС-1 надо будет указывать новый код
2 Для доступа к чужому ЛК юрлица нужна доверенность
3 💥 Вводят новые коды для договоров ГПХ в форме ЕФС-1
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5 Дистанционщиков и полставочников надо будет помечать в форме ЕФС-1 специальным кодом
6 Экспортеров могут обязать возвращать валютную выручку в страну
7 Если у вас угнали авто, пишите заявление, чтобы не платить транспортный налог
8 🎓Вебинар: Какие документы при сотрудничестве с СМЗ необходимы, и как их правильно оформлять для минимизации рисков. Уже сегодня в 13:00 мск!
9 ❗ Раздел ЕФС-1 о стаже надо будет сдавать досрочно на заболевших сотрудников
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11 Какие документы нужны ИП для перевыпуска электронной подписи. Забирайте список
12 ВТБ раскрыл мошенническую схему с обновлением единого лицевого счета
13 Основные проводки по НДС. Проверьте, что делаете верные записи
14 Завтрак из кофе и бутербродов стал дороже на 1,3 пункта
15 ФНС хочет признать банкротом рестораны «Wine and Crab»
16 🎓Вебинар: Как переманивать ключевых сотрудников. HR мастер-класс от известного рекрутера. Уже сегодня в 15:00 мск!
17 Минфин: расходы на услуги финансового уполномоченного уменьшают базу для налога на прибыль
18 Смену регномера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие
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20 «Клерк» помог образовательному проекту получить прибыль в размере 3,6 млн рублей
21 ❌ Когда СФР откажет вам в приеме новой формы ЕФС-1: три причины
22 Проверьте размер вашей будущей пенсии
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Дата проведения: 18 сентября, понедельник
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«Новации законодательства для гос. учреждений. Основные изменения в бюджетном учете и оплате труда»
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/107882 от 30.12.2021
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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/64936 от 12.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Минфин: расходы на услуги финансового уполномоченного уменьшают базу для налога на прибыль
Росстандарт: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности № от 31.01.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Как открыть ООО — пошаговая инструкция
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/69014 от 27.11.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Как компенсировать удаленщику и учесть в расходах покупку бумаги и картриджей
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-7/11070 от 24.08.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Для доступа к чужому ЛК юрлица нужна доверенность
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