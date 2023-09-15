«Утренний бухгалтер» № 5477. За неоказание содействия военкоматам будет штраф до 500 тыс. рублей

1 октября появится новый вид правонарушения — неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации (ст. 19.38 КоАП).

Завтра 15 число, а значит, наступает срок уплаты страховых взносов по производственному травматизму за август. Не пропустите!

Из-за того, что сервисы ФНС полгода работали некорректно, вместо имущественного вычета в размере 70 тысяч рублей москвич получил недоимку на 87 тысяч рублей.

Будут новые основания для отказа в приеме формы ЕФС-1, саму форму тоже поменяют.

Смену регистрационного номера работодателя надо будет отражать в форме ЕФС-1 как отдельное кадровое мероприятие.

Налоговая отправила физическим лицам 70,6 млн уведомлений для уплаты земельного, транспортного налога и налога на имущество.

Как контролировать свою торговлю в личном кабинете ОФД, узнаете здесь.

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