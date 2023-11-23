«Утренний бухгалтер» № 5525. Налоговики будут блокировать активы компаний на время проверки

Минфин включил в «Основные направления бюджетной и налоговой политики» на 2024-2026 годы право ФНС блокировать активы бизнеса на время проверки.
Поясняем, что делать, если не встали на учет в военкомат до 1 октября.
Бухгалтеры поздравили налоговиков с профессиональным праздником и попросили убрать ЕНС.
Где взять деньги, чтобы выйти из кассового разрыва, узнаете здесь.
С 1 января 2024 года хранить бухгалтерские документы и базы необходимо только в РФ.
Силуанов: в 2024 году для социальных выплат начнут использовать цифровой рубль.
Приближается срок сдачи очередного обязательного уведомления по ЕНП – 27 ноября. Напоминаем, что в него надо включить.
Бухгалтерам придется сдавать ЕФС-1 на заболевших сотрудников. Как заполнить и сдать форму при заключении ГПД с физлицом, рассказали в обзоре.
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Разборы законов
— Как подать заявление на патент для ИП в 2024 году
Работа с применением патентной системы налогообложения снижает налоговую нагрузку и освобождает предпринимателей от ряда обязанностей. Рассказываем, как перейти на ПСН в 2024 году.
— Заявление для перехода на УСН с 2024 года: как правильно заполнить. Мини-курс
Конец года — самое время составить и отправить уведомление о применении УСН с 2024 года. Если не успеть до 9 января 2024, то следующего перехода придется ждать 12 месяцев.
— Как вести воинский учет в обособленных подразделениях организации + форма № 10 образец заполнения
Организация обязана вести воинский учет работников как головного офиса, так и обособленных подразделений. Рассказываем, как организовать работу по ведению воинского учета в филиалах.
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2023 года
В ноябре в уведомлении будут взносы за октябрь и НДФЛ за период с 23 октября по 22 ноября.
— Ограничения расходования выручки: на что можно тратить наличку. Мини-курс
Разбираемся в ограничениях расходования выручки: на что можно тратить наличку.
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Новости
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Мероприятия
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-02-07/104997 от 02.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Если у вас нет личного кабинета, электронный акт сверки по ЕНП можно получить по ТКС
Правительство РФ: Постановление № 785 от 22.12.2006
Подробнее о документе мы писали в новости Как оформить уголок потребителя в 2023-2024 году и зачем это нужно
Правительство РФ: Постановление № 1514 от 21.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Как оформить уголок потребителя в 2023-2024 году и зачем это нужно
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-20/14523@ от 08.11.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Налоговики не имеют права отказывать самозанятому в снятии с учета
Минфин РФ: Письмо № 07-01-10/94263 от 04.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Перед составлением баланса проведите инвентаризацию
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/97051 от 12.10.2023
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже автомобиля НДФЛ платят с разницы между ценой продажи и покупки
Минфин РФ: Письмо № 03-02-06/47140 от 23.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить
Правительство РФ: Постановление № 1511 от 16.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить
Правительство РФ: Постановление № 1513 от 16.09.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Изменения 2024 для бухгалтера: что нельзя пропустить
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