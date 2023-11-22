«Утренний бухгалтер» № 5524. ЕФС-1 по поводу и без: новые основания для подачи отчета

Бухгалтерам и кадровикам придется сдавать ЕФС-1, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис, при изменении срока трудового договора, а еще при переводе на неполный день и обратно на полную ставку.
Если предприятие обанкротится, сотрудникам будут выплачивать около 100 тысяч рублей в месяц: новый законопроект.
Кто будет платить НДФЛ с процентов, если вклад открыл один человек на имя другого, разъясняет Минфин.
Как ИП опубликовать сведения о лицензии в Федресурсе, узнаете из обзора.
Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2024 год.
Как перейти с ПСН на УСН: подготовили таблицу для разных ситуаций.
Минфин: без копии контракта доказать НДС 0% при экспорте не получится и придется платить 20%.
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Разборы законов
— Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в ноябре 2023 года
В ноябре в уведомлении будут взносы за октябрь и НДФЛ за период с 23 октября по 22 ноября.
— Ограничения расходования выручки: на что можно тратить наличку. Мини-курс
Разбираемся в ограничениях расходования выручки: на что можно тратить наличку.
— Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?
— НДС с аванса: как отразить в декларации, проводки, примеры
Продавец обязан начислить НДС с аванса в счет будущей поставки, но не всегда. А дальнейший учет и отражение предоплаты в декларации зависят от периода и суммы реализации.
— Как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году. Мини-курс
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как учитывать убытки прошлых лет в 2023 году.
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9 🎓Вебинар. Воинский учет: последние новости + образцы документов. 29 ноября в 15:00 мск!
10 Как учитывать страховые взносы при совмещении УСН и ПСН: совет от налоговиков
11 ФНС заблокирует активы бизнеса на время проверки
12 Данные из добровольных уведомлений по ЕНП не отражаются в 6-НДФЛ
13 ФНС объявила, какие упрощенные налоговые вычеты начнут действовать с 2025 года
14 ❗ При изменении графика работы надо будет сдавать форму ЕФС-1
15 Без копии контракта доказать НДС 0% при экспорте не получится и придется платить 20%
16 Какие управленческие отчеты можно сформировать в 1С:Бухгалтерия 8.3
17 Смотрите бесплатную запись прошлой конференции «Клерка». Забирайте в закладки и применяйте в работе
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20 Сервис организации поездок Trivio примет участие во II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка»
21 📌 Как перейти с ПСН на УСН: таблица для разных ситуаций
22 В 2024 году инвесторам запретят покупать иностранные бумаги на ИИС
23 Бизнес могут заставить отчитываться в ФНС о движении средств на иностранных счетах
24 Покупатели не могут найти товары на Wildberries
25 Как в бухучете провести регистрационный взнос за активацию личного кабинета на маркетплейсе
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27 Как налоговики выбирают компании для проверок: под прицелом плательщики НДС
28 ❗ При изменении срока трудового договора надо будет сдавать форму ЕФС-1
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30 Сотрудникам будут выплачивать около 100 тысяч рублей в месяц, если предприятие обанкротится
31 Иностранную электронику хотят обложить утилизационным сбором
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— Какие программы господдержки бизнеса будут работать в 2024 году
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В сделках с недвижимостью на кону стоят очень большие деньги — а это главная приманка для мошенников.
— Какие сведения о трудовой деятельности выдают при увольнении
ТК не уточняет, какие именно справки и формы сведений о трудовой деятельности при увольнении необходимо выдавать работнику. В связи с этим у работодателей и сотрудников возникают вопросы, особенно когда работник перешёл или не стал переходить на электронную трудовую книжку.
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Разбираемся в ограничениях расходования выручки: на что можно тратить наличку.
— При каком условии можно учесть на УСН расходы по ремонту в жилом доме, где арендован офис
Расходы на ремонт помещения, в котором работает компания на УСН, можно принять в расходы на основании статьи 346.16 НК. Если помещение в собственности, претензий к таким расходам по стороны налоговиков быть не должно. Если арендовано — ремонт, лучше всего, вписать в условия договора аренды.
— Счет 26 бухгалтерского учета «Общехозяйственные расходы»
Общехозяйственные расходы (ОР) — это затраты, не связанные с основной деятельностью компании и процессом производства, но необходимые для обслуживания и управления предприятия в целом. Иными словами, это управленческие расходы организации. Для учета таких расходов предусмотрен счет 26. Наш материал поможет ознакомиться с составом затрат, отражаемых на этом счете, примерами бухгалтерских проводок, способами распределения общехозяйственных расходов.
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Документы
Арбитражный суд Поволжского округа: Постановление № Ф06-38275/2018 от 10.10.2018
Конституционный Суд РФ: Определение № 41-О от 19.01.2005
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-5809/2018 от 21.05.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/73779 от 25.09.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/10896 от 17.02.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/40270 от 03.06.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/79634 от 10.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
Минфин РФ: Письмо №03-08-05/88043 от 12.09.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
Минфин РФ: Письмо № 03-08-05/110516 от 14.11.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/38053 от 24.05.2019
Подробнее о документе мы писали в новости Увеличение УК за счет нераспределенной прибыли прошлых лет — доход у акционера? «Дискриминация» по иностранному признаку
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