«Утренний бухгалтер» № 5524. ЕФС-1 по поводу и без: новые основания для подачи отчета

Бухгалтерам и кадровикам придется сдавать ЕФС-1, если сотрудник ушел на дистанционку или вышел обратно в офис, при изменении срока трудового договора, а еще при переводе на неполный день и обратно на полную ставку.

Если предприятие обанкротится, сотрудникам будут выплачивать около 100 тысяч рублей в месяц: новый законопроект.

Кто будет платить НДФЛ с процентов, если вклад открыл один человек на имя другого, разъясняет Минфин.

Как ИП опубликовать сведения о лицензии в Федресурсе, узнаете из обзора.

Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2024 год.

Как перейти с ПСН на УСН: подготовили таблицу для разных ситуаций.

Минфин: без копии контракта доказать НДС 0% при экспорте не получится и придется платить 20%.

Совет от редакции: где проходит грань между дроблением и законной оптимизацией бизнеса, узнаете на бесплатном вебинаре 23 ноября в 17:00 мск. Записаться.

🔥Как выбрать консалтинговую компанию: советы для бизнеса Определите, что вы ожидаете от консалтинговой компании.

Убедитесь в наличии четкого плана работы.

Оцените уровень коммуникации и поддержки. А теперь проверим на практике: сотрудничество с DAS group поможет сделать процесс внедрения новых инструментов более легким и эффективным. Для вас будет работать целая команда экспертов: проведет аудит вашей компании;

создаст бэк-офис под ключ;

обучит вашу команду эффективному решению возникающих проблем. Используя комплексный подход, вы сможете увеличить эффективность своего бизнеса и занять лидирующее положение на рынке, опережая конкурентов без особых усилий. Получить консультацию Реклама: ООО «ДАС ГРУП», ИНН 5405083068, erid: LjN8Jy5AT