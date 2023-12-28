«Утренний бухгалтер» № 5549. Новая 6-НДФЛ: в разделах 1 и 2 данные будут совпадать

Новая 6-НДФЛ: данные из строк 021 – 026 раздела 1 формы 6-НДФЛ и строк 161 – 166 раздела 2 будут совпадать, если не было возврата налога.

РАССЫЛКА Утренний бухгалтер Главное за день про то, что поможет вам в работе Отправить

В 2024 году при расчете НДФЛ надо будет суммировать зарплату и дивиденды.

Минтруд разъяснил, как учитывается прожиточный минимум при назначении единого пособия.

Какие изменения по НДФЛ вступят в силу с 1 января 2024 года, узнаете из обзора.

ФАС возбудила четыре дела в отношении компаний, которые в октябре 2023 года допустили рост оптовых отпускных цен на куриные яйца.

Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год.

Роструд: работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни.

🔥Что изменилось в налоговом законодательстве: обзор До конца года осталось несколько дней, и уже совсем скоро мы соберемся за праздничным столом, чтобы встретить новый, 2024 год. Но пока у нас есть еще немного времени, предлагаем вспомнить, что же важного произошло в мире налогообложения в уходящем году.



Команда ДРТ подготовила для вас краткий обзор изменений налогового законодательства в формате мультфильма — смотрите и делитесь с коллегами! Приятного просмотра! Также мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать вам добра, благополучия и успеха!



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Разборы законов

— Что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ. Мини-курс

В мини-курсе разберем, что изменить в учетной политике на 2024 год в части ФСБУ.

— Новая форма ЕФС-1 с 2024 года: бланк, что изменилось, как заполнить

В новой форме ЕФС-1 будет еще больше кодов.

— На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС

Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.

— Самозанятый не выдал или аннулировал чек: что делать заказчику. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что делать заказчику, если самозанятый не выдал или аннулировал чек.

— 13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить

Тринадцатая зарплата, то есть премия по итогам года, равная среднемесячному окладу, выплачивается по решению работодателя. Она необязательна, каждый бизнесмен сам решает, как, в какой форме стимулировать своих сотрудников, и заслуживают ли они это вообще.

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Новости

1 С 2024 года при расчете НДФЛ надо будет суммировать зарплату и дивиденды

2 Работодатель не даст авансом длинные допвыходные родителям детей-инвалидов

3 Иностранным аналитикам запретят исследовать товарные рынки РФ

4 Программно-аппаратные комплексы учитывают для налоговых льгот IT-компаний, если они входят в реестр

5 Гаражи физлиц облагаются налогом по ставке 0,3%, если они не входят в кадастровый перечень

6 Банки передали 80% биометрических данных в единую систему

7 Грузоперевозчики использовали «серые» схемы ухода от уплаты налогов

8 Росфинмониторинг: за два года число подозрительных операций в РФ сократилось

9 Правительство потратит больше 4 млрд рублей на модернизацию почтовых отделений

10 В разделах 1 и 2 новой формы 6-НДФЛ будут одинаковые данные

11 Власти хотят обязать магазины продавать отечественную технику

12 В конце декабря пенсионеры получат проиндексированные выплаты на 7,5%

13 Утвердили контрольные соотношения для расчета доходов, выплаченных иностранным компаниям

14 ФАС возбудила четыре дела на производителей куриных яиц

15 С ЕНС списывают давно отмененный налог на милицию

16 🌠Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 рублей + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

17 На елочные игрушки и товары для Нового года предложили снизить НДС до 10%

18 ФНС заключила почти 600 мировых соглашений в 2023 году

19 Взносы ИП 1% за 2023 год уменьшают налог по УСН за 2023 или за 2024 год

20 Как учитывается прожиточный минимум при назначении единого пособия

21 Силуанов: доля государства в банках будет снижаться

22 Как работаем и отдыхаем в 2024 году. Спойлер: будет 118 выходных

23 Кабмин расширил запрет на продажу товаров без маркировки

24 65% россиян планируют копить деньги в новом году

25 Автотранспортные компании незаконно заключили госконтракты на 798 млн рублей

26 Банки обяжут дополнительно оценивать операции физлиц с золотом

27 В 2023 году радиоэлектронные компании по-новому применяют льготу по налогу на прибыль

28 Перепродажа товаров из Китая на маркетплейсе: какие документы нужны от поставщика

29 Инвесторы начали получать выплаты по замороженным активам

30 В Таджикистане аннулировали лицензию российского оператора денежных переводов Western Union

31 Работодатель должен в двойном размере оплачивать труд в праздничные дни

32 🤷♀️Какие инициативы депутатов не сбылись в 2023 году

33 30% сотрудников хотят сменить место работы в 2024 году

34 🌲Что будет за незаконную рубку елок

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Документы

Минтруд РФ: Приказ № 817н от 21.11.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/107961 от 13.11.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В 2023 году радиоэлектронные компании по-новому применяют льготу по налогу на прибыль

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/7033 от 30.01.2023

Минфин РФ: Письмо № 24-03-06/121216 от 14.12.2023

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/15844@ от 19.12.2023

Первый кассационный суд общей юрисдикции: Определение № 88-33345/2023 от 27.11.2023

Правительство РФ: Постановление № 2235 от 21.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/120149 от 12.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/121321 от 15.12.2023

Минфин РФ: Письмо № 02-12-10/121403 от 15.12.2023

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