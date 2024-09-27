Утренний бухгалтер № 5733. Налоговики хотят выделять НДС в момент транзакции

— Штрафы за неуплату налогов: изменения для организаций и ИП с августа 2024 года

Закон о налоговой реформе от 08.08.2024 № 259-ФЗ, помимо прочего расширил перечень оснований, по которым организации и ИП могут быть освобождены от ответственности за невнесение обязательных платежей (ст. 122 НК). Разберем, в каких случаях бизнесу не грозят санкции.

— Самозанятых признали работниками: как рассчитываются доначисления по НДФЛ

При переквалификации договоров ГПХ в трудовые налоговые инспекции доначисляют НДФЛ. Но должны ли они учитывать при этом суммы НПД, ведь они поступали в бюджет?

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Нередко сотрудники «отпрашиваются», просто предупреждают, что не придут на работу. Но формально это ни что иное, как прогул, конкретный повод для увольнения. Рассказываем, как надо оформлять отпуск за свой счет и как не надо.

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Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.

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Существенно увеличились размеры госпошлин, которые причитаются к уплате и при обращении в арбитраж, и райсуды, и по заявлениям с просьбой признать незаконными решения госоргана и т. п. Собрали основные цифры.