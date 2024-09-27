Утренний бухгалтер № 5733. Налоговики хотят выделять НДС в момент транзакции

Для борьбы с теневым сектором экономики налоговики хотят выделять НДС в момент проведения финансовых операций.
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Минфин: ИП на спецрежиме не может получать имущественные вычеты по НДФЛ.
Санаториям разрешили нулевой НДС по услугам проживания.
В 2024 году зарплату и дивиденды для НДФЛ надо учитывать отдельно: разбираем на примере.
Как заполнить РСВ за 9 месяцев 2024 года: пошаговую инструкцию с примерами найдете здесь.
В Минцифры сообщили, что Google ограничил россиянам возможность создавать новые аккаунты.
Проверьте, положены ли льготы вашем бизнесу: проверить по параметрам.
Минфин: чтобы не платить НДС по госконтракту, компании на УСН не нужен протокол разногласий.
🚀Как бухгалтеру заработать на 1С?
Бухгалтеры постоянно работают с 1С. Но немногие знают, что на рекомендации этой программы можно заработать. Достаточно просто посоветовать своим коллегам или клиентам с аутсорсинга аренду облачной 1С и получать за это регулярное вознаграждение.
Как это сделать? Зарегистрируйтесь в партнерской программе Е-Офис 24 и получите реферальную ссылку, чтобы регистрировать клиентов самостоятельно. После того, как клиенты оплатят услуги компании, вы сможете получить от 10 до 20% вознаграждения. Не откладывайте возможность пассивного заработка, подключайтесь к партнерской программе!
Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: LjN8KWDeE
Разборы законов
— Штрафы за неуплату налогов: изменения для организаций и ИП с августа 2024 года
Закон о налоговой реформе от 08.08.2024 № 259-ФЗ, помимо прочего расширил перечень оснований, по которым организации и ИП могут быть освобождены от ответственности за невнесение обязательных платежей (ст. 122 НК). Разберем, в каких случаях бизнесу не грозят санкции.
— Самозанятых признали работниками: как рассчитываются доначисления по НДФЛ
При переквалификации договоров ГПХ в трудовые налоговые инспекции доначисляют НДФЛ. Но должны ли они учитывать при этом суммы НПД, ведь они поступали в бюджет?
— Прогул по устной договоренности: как не надо оформлять отпуск за свой счет
Нередко сотрудники «отпрашиваются», просто предупреждают, что не придут на работу. Но формально это ни что иное, как прогул, конкретный повод для увольнения. Рассказываем, как надо оформлять отпуск за свой счет и как не надо.
— Что такое дисквалификация должностного лица
Дисквалификация — это запрет занимать определенную должность лицу, совершившему правонарушение, на срок, который указан в судебном акте. Разберем, в чем суть этого наказания и каковы последствия.
— Госпошлины: новые ставки для юрлиц и ИП с 9 сентября 2024 года
Существенно увеличились размеры госпошлин, которые причитаются к уплате и при обращении в арбитраж, и райсуды, и по заявлениям с просьбой признать незаконными решения госоргана и т. п. Собрали основные цифры.
👨🏻💻Устали от бухгалтерии? Попробуйте себя в новой сфере
Станьте аналитикосм 1С!
Все необходимые знания вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» с дипломом, который внесем в реестр ФИС ФРДО.
Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.
Сейчас курс продается со скидкой: за 9 900 вместо
59 900 рублей.
Новости
1 Минэк: законопроект об электронных архивах доработан в интересах бизнеса
2 ГИС «Нормотворчество» полноценно заработает с 2025 года
3 Продлят налоговые льготы для электронной промышленности
4 С 2025 года обучать новой профессии во всех регионах станут одинаково
5 Минэкономразвития введет новый механизм регулирования цен на яйца
6 Сельской ипотекой будет заниматься ДОМ.РФ
7 Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре 2024
8 МСП Банк резко повысит ставку по льготным кредитам с 3% до 12%
9 Мигрантов лишат статуса или гражданства РФ, если они не знают русский язык
10 Чтобы не платить НДС по госконтракту, компании на УСН не нужен протокол разногласий
11 🔂 ФНС хочет выделять НДС в момент транзакции. Оценка инициативы налоговым юристом
12 В 2024 году зарплату и дивиденды для НДФЛ надо учитывать отдельно
13 Минтруд увеличит список должностей, которые могут занимать женщины
14 Декрет, переходящий в отпуск за свой счет: Роструд ответил, можно ли так
15 О чем важно знать продавцу и бухгалтеру при работе на Мегамаркете. Смотрите видео!
16 Авито запускает отдельный раздел для предпринимателей
17 🌴 Минфин поменял позицию и разрешил санаториям нулевой НДС по услугам проживания
18 Покупатель отсудил деньги у «Перекрестка» за невкусную еду
19 🌽 Урожай курсов повышения квалификации и профпереподготовки созрел! Старт потока 1 октября
20 Больницы в сельской местности получили право торговать лекарствами
21 Зачем нужно заполнять статформу ФТС при внешнеэкономической деятельности
22 Если в январе 2025 сделка сразу на 250+ млн руб.: что с НДС
23 ИП на спецрежиме не может получать имущественные вычеты по НДФЛ
24 ИИ-помощник банка Точка первым на рынке научился отправлять деньги через СБП
25 Центробанк откажется от прямого доступа инвесторов на биржу
26 Работодатель должен оплатить переработки при увольнении сотрудников
27 ❌ Google больше не создает новые аккаунты пользователям из РФ. Что делать, советует представитель ИТ-компании
28 Получить лицензию на торговлю алкоголем станет проще
29 Минфин больше не настаивает на учете компьютера и периферии к нему как единого ОС
30 Мосбиржа начала торговать первыми на рынке паями с регулярными выплатами дохода
Мероприятия
Как безопасно работать с самозанятыми
Дата проведения: 30 сентября, понедельник
Выездные налоговые проверки: что ждать бизнесу в 2025 году
Дата проведения: 2 октября, среда
Статьи
— Утренний бухгалтер № 5732. Предельная база по взносам с 2025 года вырастет сразу на 24%
Минфин опубликовал проект постановления о единой предельной величине базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2025 года.
— Когда работодатель должен оплатить больничный внешнему совместителю
Разберем, когда работодатель обязан оплатить больничный совместителю, который проработал в организации менее 2 лет.
— Какие выплаты нужно провести при сокращении штата
Увольнение в связи с сокращением штата — одно из оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Разберем, какие выплаты необходимо произвести сотрудникам, отношения с которыми прекращаются по указанной причине.
— Как подключить налоговый мониторинг в 1С
Налоговый мониторинг обеспечивает обмен данными с налоговым органами. Его преимущество в том, что он помогает избежать физических проверок ФНС. В 1C есть три решения, которые помогают его автоматизировать, — «1С Налоговый мониторинг», «1С:Управление холдингом» и «1С:ЕRP Управление холдингом». В этой статье расскажем о них.
— Может ли ИП на патенте заключить договор субподряда с самозанятым ИП
ИП на ПСН вправе нанимать сотрудников по ТК или заключать гражданско-правовые договоры с исполнителями. А может ли ИП на патенте заключать договор субподряда? Разбираемся вместе.
— Цитата дня. Про ключевую ставку
Глава ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки.
Блоги компаний
Самозанятым хотят запретить работать в сфере грузоперевозок. Какие еще есть варианты сотрудничества с внештатниками
Как заполнить РСВ за 9 месяцев 2024 года: пошаговая инструкция с примерами
Сотрудница выходит из декрета в декрет: что должен выплатить работодатель
Федресурс — отрицательные активы. Как составить текст публикации в Едином федеральном реестре сведений (ЕФРСФДЮЛ)
Арбитражный управляющий не оспорил сделку. Можно ли взыскать убытки
Криптокошелек: где и как хранить криптовалюту
Как составить сообщение о реорганизации в Вестнике государственной регистрации (в форме преобразования)
Обучение управлению отелем: 15 курсов гостиничного менеджмента
Время собирать урожай! Новая акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки на «Клерке»
Оплата больничного для иностранного сотрудника в 2024 году: что должен знать работодатель
Электронный документооборот для бизнеса от банков
Без МЧД к закупкам по 44-ФЗ и 223-ФЗ не допустят
Какие документы вправе запросить финансовый управляющий, срок для подачи заявления о банкротстве, распределение имущества между кредиторами
Топ-10 причин внедрить программное обеспечение 1С:Предприятие
Консультации
путевой лист в рамках камеральной проверки
Кредиторка по сч 62.02 при переходе с УСН на ОСНО
Компенсация за использование личного имущества внутреннему совместителю
ИП на усн доходы-расходы,доход свыше 60 млн, хотим на 2025 год выбрать НДС 20%
Добрый день вопрос во воинскому учету.
Вакансии
Каких специалистов ищут сегодня:
Ничего не найдено.
Резюме
Какие специалисты ищут работу сегодня:
Трибуна
💥Обзор новостей: власти придумали новый способ борьбы с миграцией ИП, Бакальчук сменила фамилию, Минтруд опубликовал календарь на 2025 год
Изменения в УСН для малого бизнеса в 2024 году
Что должно быть в офисной аптечке?
Развод с иностранцем в России: как избежать юридических ловушек
Депутаты пытаются решить демографическую проблему штрафами и запретами. Поможет?
Станислав Кондрашов: как избежать выгорания — найти оптимальный ритм для предпринимателя
Часто задаваемые вопросы про налоговый вычет
В Южной Корее начнут платить за отношения
Показания самозанятых-подрядчиков спасли компанию от доначислений по зарплатным налогам
Как вести и продвигать канал в Телеграм, чтобы получать результат и не тратить время зря
Календарь вебинаров для бухгалтера в октябре. Выбирайте и смотрите!
Хотите переехать в регион с льготной ставкой по УСН? Ок, но после переезда 3 года платите по той, которую использовали до миграции
Как повысят рождаемость / Россияне будут жить дольше / Кому дадут дополнительный отпуск
Центральный банк России продлил ограничения на переводы средств за рубеж, сохранив другие лимиты
Семейное дробление бизнеса. Почему чтобы не платить НДС в 2025 году открыть ИП на жену плохая идея
Как государство может забрать все деньги, перечисленные вам по госконтракту
Трекинг команды Клерка. Как это происходит в субтитрах Google Meet
Документы
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-1486/2024 от 20.06.2024
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-10620/2024 от 17.06.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/15973 от 22.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 24-01-07/5454 от 27.01.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-07-03/12531 от 14.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/13583 от 16.02.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/22234 от 13.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23444 от 15.03.2024
Минфин РФ: Письмо № 05-05-08/36334 от 16.04.2024
Последние темы форума
— ООО по месту "прописки" ген.дира. А офис с сотрудниками в другом месте
Утренний бухгалтер
Главное за день про то, что поможет вам в работе
Начать дискуссию