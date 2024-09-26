Утренний бухгалтер № 5732. Предельная база по взносам с 2025 года вырастет сразу на 24%

Лимит базы для исчисления взносов на 2025 год составит 2 759 000 рублей: проект постановления.

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Чтобы предприниматели не переезжали в регионы с «демпинговыми» ставками по упрощенке, Минфин обяжет их платить по прежним ставкам в течение трех лет.

Начинать сверку по ЕНС нужно со справки о сальдо: рекомендация ФНС.

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Налоговики сократят сроки регистрации документов и деклараций при подаче через ТКС, личные кабинеты и сайт ФНС.