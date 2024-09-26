Утренний бухгалтер № 5732. Предельная база по взносам с 2025 года вырастет сразу на 24%

Лимит базы для исчисления взносов на 2025 год составит 2 759 000 рублей: проект постановления.
Утренний бухгалтер
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⛔Попали на штраф?
Многие предприниматели из общепита полагают, что их бизнес в безопасности. Однако они не учитывают один нюанс. Внеплановая проверка может произойти в любой момент. Например, если кто-то пожаловался на качество блюд или обслуживание.
Чтобы быть во всеоружии на проверке, нужно знать все: от предмета до полномочий службы. Запомнить всю информацию невозможно. Поэтому мы сделали памятку по штрафам для общепита. Заполните форму и скачайте ее сейчас.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 17-3/В-560 от 18.11.2015
Верховный Суд РФ: Определение № 309-ЭС22-104 от 28.02.2022
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-21012/2021 от 11.09.2023
Минтруд РФ: Письмо № 17-3/10/В-2795 от 21.04.2015
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа: Постановление № Ф04-2975/2017 от 30.01.2023
Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ: Определение № 305-ЭС19-17553 от 24.08.2020
Арбитражный суд Московского округа: Постановление № Ф05-20485/2015 от 02.05.2023
Арбитражный суд Уральского округа: Постановление № Ф09-8956/20 от 19.08.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/62651 от 04.07.2024
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