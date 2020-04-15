Боремся с вирусом и негативом в новостях! Виртуальное путешествие как рецепт хорошего настроения

Информационная повестка прошлой недели отличалась некоторым однообразием. С одной стороны, власти обещают помощь малому и среднему бизнесу. Так, Путин выдал очередные поручения по поддержке бизнеса, Московские власти предоставили компаниям отсрочку по платежам на миллиарды рублей, амалому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей дали арендные каникулы. Но, с другой стороны, все это скорее благие намерения, конкретной помощи пока нет, как нет и понимания, что будет завтра.
Мне кажется, самое время оставить все тяжелые мысли о отправиться путешествовать налегке. Самоизоляция как раз располагает к виртуальным путешествиям.
А чтобы не скучать в пути, давайте приготовим коктейль «Пина-Колада по-гавайски». Все очень просто: берем ром (темный, Баккарди или Малибу), крем (кокосовый из банки), сливки и сок (ананасовый). Все ингредиенты смешиваем в ручном блендере, добавляем лед, измельченный в механическом блендере, выливаем в стакан и сервируем долькой ананаса. Готово? А теперь включаем фантазию и пускаемся в дорогу:
Нас ждёт Бангкок, Пекин, Севилья
и обещает на ходу полфунта счастья
(так, чтобы щёки и ладошки перепачкать
и поделиться с лучшим другом лишней пачкой).
Оставь чертям ты свой багаж тяжелых мыслей
и отправляйся в путь, вперед ли, вверх ли, вниз ли;
спина пряма и голова легка, конечно –
исполнит все свои слова весенний вечер.
Теперь вы точно готовы читать финансовые новости.
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