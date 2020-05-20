Показательная новость недели: налогоплательщик не должен давать оценку действиям налоговиков

События последних недель подтверждают, что лучшая стратегия для бизнеса сегодня — не верить в помощь властей и готовиться выкручиваться самостоятельно. Собственно, большинство так и поступает, пытаясь всеми силами удержать на плаву свои компании. Видимо, руководство страны решило, что нагрузка недостаточна. И чтобы жизнь медом не казалась, работодателей обязывают обеспечить сотрудников масками и ограничить их перемещения по территории.

А бухгалтер должен помнить, что при приеме и увольнении СЗВ-ТД сдаем на следующий день, при переводе — как всегда до 15 числа.

Читая новости прошлой недели, создается впечатление, что каждого из нас проверяют на прочность. Вот как реагировать на сообщение, что в ЦБ за пять лет зарплаты руководства выросли в два раза. Кризисы не помеха, бюджеты не треснут? И это на фоне падения до минимума активности малого и среднего бизнеса. Если бы существовал конкурс на самую большую наглость со стороны контролирующих органов, то безусловным лидером стала новость Налогоплательщик не вправе вдаваться в оценку действий налоговиков. А должен конструктивно сотрудничать. Это все, что нужно знать об отношении налогоплательщиков и тех, кого они содержат на свои налоги.

Мы хотим, чтобы нашим подписчикам и читателям жизнь показалась медом хоть ненадолго. Поэтому предлагаем приготовить медово-яблочный пирог. Нам понадобится соль, мед (жидкий), разрыхлитель теста, сахар, яйцо, масло сливочное, ванильный сахар, мука, яблоко.

Для приготовления чистим и режем на кусочки яблоки. Сбрызгиваем их лимонным соком, чтоб не потемнели, и отставляем на время. Яйца взбиваем с сахаром и ванильным сахаром до густой белой пены, добавляем соль и размягченное масло, взбиваем до состояния однородной массы. Добавляем разрыхлитель. Добавляем мед и муку, тщательно перемешиваем. В получившееся кремообразное тесто выкладываем яблоки, тщательно перемешиваем. Выкладываем тесто в смазанную маслом форму, ставим в разогретую до 200* духовку на 35-40 минут. Снаружи у пирога образуется корочка, а внутри он мягкий, воздушный, пористый. А аромат какой!

Вот на этой оптимистичной ноте и читаем финансовые новости.

Коронавирус: вокруг и около

— Кинотеатры и спортзалы откроют в последнюю очередь

— В Москве ограничения снимут не раньше 22 мая. А еще в городе потребность около 4 миллионов масок в сутки

— В России остановлен рост числа заболевших. Так считает глава Роспотребнадзора

— В Москве с 15 мая вводится бесплатное тестирование на антитела. Итоги будут влиять на снятие ограничений

— В Москве необязательно носить перчатки и маску на улице. Так сказал Собянин

— 27 регионов готовы к постепенному смягчению ограничений. Так сказал Мишустин

— При реализации медицинских изделий для борьбы с коронавирусом можно применять НДС 10 %

— Совещание Путина по мерам поддержки экономики и социальной сферы. Главное в тезисах

Новости из ИФНС

— ФНС объяснила, как платить авансовые платежи по налогу на прибыль в 2020 году

— Стало известно о трех новых цифровых проектах ФНС

— ФНС дала пояснения по сроку уплаты НДФЛ работающими и неработающими фирмами

Спасение утопающих...

— Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

— ИП могут получить субсидию на личный счет физлица

— ФНС начала отправку субсидий в размере МРОТ

— Турбизнес просит Путина не допустить введения платной системы электронных путевок

— Еще 10 регионов предоставили предпринимателям льготы по транспортному налогу

— Врачам по 80 000, медсестрам по 50 000, санитаркам по 25 000. Независимо от времени

— Пострадавшему малому бизнесу спишут налоги. Чем еще помогут?

— Власти получили уже более 5 млн заявлений на выплаты на детей от 3-х до 16-ти лет

— Глава ФНС пообещал, что освобождение от налогов для пострадавших отраслей будет автоматическим

— Постановление о возврате налога самозанятым скоро появится. Мишустин обещал

Спрашивали — отвечаем...

— Как правильно сбросить долговое бремя. Эксперт советует

— В каких случаях ИФНС не примет заявление на субсидию

— ФНС добавила в реестр МСП опоздавших со среднесписочной. Теперь им дадут субсидии?

— Как чувствует себя бизнес, когда ограничения постепенно снимают? Интересная статистика

— ФНС хочет стать монополистом на рынке электронной подписи. Почему это плохо

— Сколько примерно сможет получить самозанятый. По обещанным Путиным мерам поддержки

Внимание!

— Налоговиков попросили побыстрее камералить 3-НДФЛ с вычетами

— Форма декларации по налогу на имущество поменяется

— Не забудьте сдать уведомление о контролируемых сделках. Если они у вас были

Не может не радовать!

— Срок подачи заявок малого бизнеса на бюджетные субсидии предложили продлить. И еще определять пострадавших не только по ОКВЭД

— Торговые точки малого и среднего бизнеса показывают рост оборота с 11 по 17 мая. На фоне смягчения карантина

УУППССС...

— У 33% граждан зарплата уменьшилась

— Очереди в ПФР по всей стране за выплатами в 10 тысяч. Толпы людей, никаких дистанций

— Обнаружена утечка персональных данных оштрафованных за нарушение самоизоляции

— Люди стали меньше копить

— Рынок ипотечного кредитования упадет на 10 %

— На отдых — только со справкой. Депутат предлагает проверять отдыхающих прямо на курортах

А что? А вдруг?

— Самозанятые просят существенно снизить ставки налога

— План по развитию экономики должен обеспечить новое качество роста. Так сказал Путин

— Роспотребнадзор предложил прекратить плановые проверки бизнеса

— В Москве самозанятым вернут 495 миллионов. Столько они уплатили налогов в прошлом году

Понемногу о разном...

— 60% работающих на удаленке недовольны. ВЦИОМ провел опрос

— С 1 июля в банках будет новый порядок кассовых операций с иностранной валютой

— Работа за компьютером теперь не признается вредной. Обязательный медосмотр можно не проводить

— Данные для расчёта НДПИ и НДД за апрель 2020 года

— Лекарства теперь можно приобрести дистанционно. Утверждены правила такой продажи

— Минтруд проверит оплату карантинных больничных за март

О как!

— Неожиданный разворот: Минфин предложил продлить ЕНВД еще на один год

— В Правительстве не ожидали, что людям нужны 10000 рублей. Так сказал глава Минтруда

— Предлагают ввести пособие на маски и перчатки. Понадобится 100500 справок?

— Недоимка по налогам больше не будет препятствовать получению субсидии на работников. Если её погасить

— Онлайн-смена в онлайн-лагере на онлайн-море. Пандемия головного мозга

— Глава ФНС заявил о том, что заявления на субсидии подают только честные бизнесмены

Без комментариев

— В Москве уже 275 тыс зарегистрированных самозанятых

— Во время пандемии 22 % работников стали трудиться более интенсивно

— Мишустин утвердил кредиты для бизнеса под 2%. Которые анонсировал Путин 11 мая

— ЖКХ за некачественные услуги не будут штрафовать. Будет перерасчет

До чего дошел прогресс!

— Выплаты в 10 тысяч могут обещать мошеннические сайты. Будьте осторожны!

— Кадровые приказы и трудовые договоры будут электронными. Пока в порядке экспериментаhttps://www.klerk.ru/buh/news/499629/

— На Avito и «Юле» появились новые виды мошенничества. Не нужно открывать «левые» ссылки