Проверяйте права на вашу 1С, пока к вам не пришли из полиции. Неделя на «Клерке»

Если вы думаете, что авторское право касается только хакеров, которые крадут коды, и горе-композиторов, то вы сильно ошибаетесь. 1С — вполне себе повод нарваться на уголовку. Именно об этом стали все чаще говорить юристы по авторскому праву.

Рассказываем историю небольшой уральской фирмы, которая думала, что просто пользуется 1Ской. Теперь ее диру грозит до шести лет. Читайте и другие шокирующие истории в недельном обзоре от «Клерке».

Темы недели

1. Шокирующая уголовка по 1С:

Станут ли проверки прав на 1С новой реальностью бизнеса?

2. Продолжение истории про мошенничества с липовыми декларациями:

Онлайн-курс недели

Рассказываем, на сколько оштрафуют за ошибки по приему и увольнению работников в нашем новом онлайн-курсе. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

«Ночной бухгалтер»

За 7 декабря: Дивиденды признали необоснованной налоговой выгодой. Отменили или нет налоговые комиссии?

За 8 декабря: ИП боится себе на личный счет переводить заработанные деньги. Что за новые поправки появились в ТК (про царапины...);

За 9 декабря: Бюджет страны на три года вас удивит: медицину обрезали...

За 10 декабря: Отсрочку по налоговым долгам для организаций и ИП продлили. Сколько предприятий обанкротила пандемия?

За 11 декабря: Стоимость патентов в регионе выросла в 10 раз. Как поддерживают бизнес в России.

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