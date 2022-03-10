«Утренний бухгалтер». Власти могут объявить отсрочку по налогам

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новые поправки в НК дали кабмину право объявлять отсрочку по уплате налогов. Речь про федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ.

Хорошие новости: в «Почта Банке» можно оформить виртуальные карты платежной системы UnionPay.

Компания Coca Cola не будет останавливать производство в России.

Ювелирному бизнесу запретили применять спецрежимы: речь про УСН и ПСН.

Ставку НДС обнулят на 5 лет. Правда, только для туристических инвестиционных проектов.

Бухгалтеры жалуются, что личный кабинет на сайте ФНС барахлит. А у вас как?

Все главные бухгалтерские изменения 2022 года в одном вебинаре!

Идет уже март, но многие бухгалтеры по-прежнему путаются в новых ФСБУ и других изменениях бухучета.

Неудивительно, ведь чтобы все понять с первого раза, нужно быть поистине вундеркиндом в бухгалтерии.

Поэтому мы позвали профессионалов, чтобы разобрать по косточкам:

  • ФСБУ «Основные средства»;
  • ФСБУ «Документооборот»;
  • ФСБУ «Аренда»;
  • 6-НДФЛ за 2021 год — налог на прибыль: что поменялось в 2022 году.

Отдельно остановимся на роли ЭДО в организации работы бухгалтерии и посмотрим на примерах, как это сейчас действует.

Дата и время: 14 марта, 11:00 мск

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Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков

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Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

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АССА ДипИФР — Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 15 марта, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 15 марта, вторник

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

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ФНС РФ: Письмо № ЗН-3-22/653@ от 02.02.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/36931 от 28.07.2014

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