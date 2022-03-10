«Утренний бухгалтер». Власти могут объявить отсрочку по налогам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Новые поправки в НК дали кабмину право объявлять отсрочку по уплате налогов. Речь про федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ.
Хорошие новости: в «Почта Банке» можно оформить виртуальные карты платежной системы UnionPay.
Компания Coca Cola не будет останавливать производство в России.
Ювелирному бизнесу запретили применять спецрежимы: речь про УСН и ПСН.
Ставку НДС обнулят на 5 лет. Правда, только для туристических инвестиционных проектов.
Бухгалтеры жалуются, что личный кабинет на сайте ФНС барахлит. А у вас как?
Все главные бухгалтерские изменения 2022 года в одном вебинаре!
Идет уже март, но многие бухгалтеры по-прежнему путаются в новых ФСБУ и других изменениях бухучета.
Неудивительно, ведь чтобы все понять с первого раза, нужно быть поистине вундеркиндом в бухгалтерии.
Поэтому мы позвали профессионалов, чтобы разобрать по косточкам:
- ФСБУ «Основные средства»;
- ФСБУ «Документооборот»;
- ФСБУ «Аренда»;
- 6-НДФЛ за 2021 год — налог на прибыль: что поменялось в 2022 году.
Отдельно остановимся на роли ЭДО в организации работы бухгалтерии и посмотрим на примерах, как это сейчас действует.
Дата и время: 14 марта, 11:00 мск
Новости
- Бухгалтеры обсуждают уход из профессии из-за происходящих событий
- ЦБ с 9 марта по 9 сентября ограничил выдачу валюты на сумму свыше $10 тыс
- До 9 сентября физлица не смогут купить валюту в банкеCoca-Cola, PepsiCo, Starbucks приостановили деятельность в России
- Снять деньги с валютного вклада до 9 сентября можно будет только в долларах, даже если вклад в евро
- С вновь открытых валютных вкладов снять деньги до 9 сентября можно только в рублях
- Депутаты предлагают ввести льготную ипотеку под 5% для новостроек
- В Китае обсуждают возможность инвестиций в российские компании
- Евро прыгает до 141,8 рубля, нефть выше $131, ЦБ ограничил валютные операции до 9 сентября. Инвестдайджест
- Налоговики собирают с бизнеса информацию о кризисе
- ВТБ запустил вклад в юанях
- Сеть McDonald’s приостановит работу ресторанов в России на 3 месяца
- Евро и доллар обновили исторический максимум на Мосбирже
- «Почта Банк» оформляет виртуальные карты Union Pay
- Отменили НДС с продажи золота
- Тинькофф банк не отменял возможность снимать валюту в банкоматах
- IKEA сохранит рабочие места для россиян, несмотря на приостановку деятельности
- В 1С не стали поднимать цены на «1С:Предприятие» с аппаратной защитой (USB)
- Burger King и KFC останутся в России, считает эксперт
- Начался новый этап амнистии капиталов с декларированием налички
- Оплатить покупку в App Store с российской карты нельзя будет с 10 марта
- Банки начали закрывать обменники, пишут СМИ
- Если у вас несколько валютных вкладов в разных банках, в каждом можно снять по $10 тысяч
- Visa продлила срок межбанковских расчетов до 11 марта
- Предлагают освободить бизнесменов, осужденных за мошенничество и неуплату налогов
- Закрывается набор на курс про 5 новых ФСБУ
- У банка ВТБ не открывается и не обновляется мобильное приложение на iPhone
- KFC приостановят работу 70 ресторанов из тысячи
- НДФЛ с процентов по вкладам отменят
- Доллар 116,05 рубля, евро 126,44 рубля. Официальные курсы валют от ЦБ на завтра
- Список регионов, где отменили QR-коды
- Могут объявить отсрочку по уплате налогов
- «Клерк» поддержит бухгалтеров в кризис
- Ювелирам запретили УСН и ПСН
- Рестораны «Макдональдс» закроются 14 марта
- Для туристических инвестпроектов обнулят НДС на 5 лет
- За месяц новостройки в Москве подорожали на 5%
- Личный кабинет ИП на сайте налоговой иногда не работает, жалуются бухгалтеры
- Для автомобилей дешевле 10 млн рублей отменят повышенный транспортный налог
- Facebook и Twitter пропали из поисковой выдачи «Яндекса»
- Coca-Cola не будет останавливать производство в России
- Правительственная комиссия одобрила национализацию имущества компаний, которые уходят из России
- Могут установить госрегулирование цен на продукты и детские товары
- Пени по налогам отвяжут от ключевой ставки
- Недельная инфляция в России разогналась до 2,2%. Это максимум с 1998 года
- Поменяли правила подсчета стажа для больничных
События
Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков
Дата проведения: 16 марта, среда
Подготовка эффективных управленческих отчетов
Дата проведения: 16 марта, среда
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 15 марта, вторник
АССА ДипИФР — Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 15 марта, вторник
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 15 марта, вторник
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 15 марта, вторник
Все последние изменения по ВЭД: что нужно сделать сейчас и срочно
Дата проведения: 15 марта, вторник
АССА ДипИФР — Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 15 марта, вторник
Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022
Дата проведения: 14 марта, понедельник
Как налоговики узнают, что документы в бухгалтерии липовые?
Дата проведения: 11 марта, пятница
Статьи
— «Утренний бухгалтер». Карты Visa и MasterСard не работают за рубежом. Ввели новое пособие на детей
Новости, которые вы могли пропустить.
— Новые правила по валюте, вкладам и счетам с 9 марта по 9 сентября. Понятные разъяснения
С 9 марта по 9 сентября 2022 года ЦБ установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.
— Ждать ли дефицита пластиковых карт?
Несмотря на сохраняющуюся работоспособность карт Visa и Mastercard внутри страны, многие по совету банков выпускают себе пластиковый «Мир» — так спокойнее. Смогут ли банки выпустить достаточно?
— Ночной труд работников: как оформить и оплатить
Работодатель привлекает сотрудников к работе в ночное время, чтобы достичь определенных целей. Таковыми могут быть более высокие экономические результаты, обеспечение непрерывности производственного процесса или круглосуточный контроль над работой оборудования. Но учитывая особенности человеческого организма, социальные, этические и другие аспекты жизни, в РФ законодательно установлены ограничения, лишь при учете которых можно использовать ночную работу.
— Как правильно провести СОУТ в 2022 году
В любой организации условия, в которых работают люди, должны соответствовать определенным критериям, установленным законом. Работникам это необходимо, чтобы выполнять свою работу в безопасных условиях, а работодателям — чтобы понимать, чего ещё не хватает для обеспечения персоналу этих условий. О тонкостях проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) рассказала руководитель отдела охраны труда Unicon Outsourcing Мария Гусарова.
— Новые антикризисные меры: кредитные каникулы, мораторий на проверки и отсрочки по налогам
Путин подписал закон, который должен поддержать людей и бизнесменов, пострадавших от введения антироссийских санкций. Федеральный закон № 46-ФЗ опубликован в Международный женский день и уже вступил в силу. В этой статье мы расскажем про комплекс мер для поддержки предпринимательства.
— Цитата дня. Про «пока не растут»
На волне всеобщего хаоса люди пытаются разобраться, вырастет ли цена на аренду жилья. Эксперт рассказала, что сейчас происходит с ценниками — в частности, в Москве.
— Снятие наличной валюты: ответы ЦБ
ЦБ установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.
— «Ночной бухгалтер». Пошли новые ограничения по валюте. Бухгалтеры хотят уходить из профессии
Центробанк, по сути, запретил физлицам покупать валюту. Теперь ее можно только обменять на рубли.
— Как работать с самозанятыми в 2022 году, не привлекая внимание налоговиков
Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми для недобросовестных налогоплательщиков — распространенный способ уклонения от уплаты налогов. Особенно это характерно для «человекоемких» отраслей: такси, фитнес, консалтинг, маркетинг и так далее. Отсюда и столь пристальное внимание налоговой к тем, кто работает с самозанятыми. Расскажем, как избежать проблем с налоговиками.
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Документы
ФНС РФ: Письмо № ЗН-3-22/653@ от 02.02.2018
Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/36931 от 28.07.2014
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