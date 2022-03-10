«Утренний бухгалтер». Власти могут объявить отсрочку по налогам

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Новые поправки в НК дали кабмину право объявлять отсрочку по уплате налогов. Речь про федеральный закон от 09.03.2022 № 52-ФЗ.

Хорошие новости: в «Почта Банке» можно оформить виртуальные карты платежной системы UnionPay.

Компания Coca Cola не будет останавливать производство в России.

Ювелирному бизнесу запретили применять спецрежимы: речь про УСН и ПСН.

Ставку НДС обнулят на 5 лет. Правда, только для туристических инвестиционных проектов.

Бухгалтеры жалуются, что личный кабинет на сайте ФНС барахлит. А у вас как?

Все главные бухгалтерские изменения 2022 года в одном вебинаре! Идет уже март, но многие бухгалтеры по-прежнему путаются в новых ФСБУ и других изменениях бухучета. Неудивительно, ведь чтобы все понять с первого раза, нужно быть поистине вундеркиндом в бухгалтерии. Поэтому мы позвали профессионалов, чтобы разобрать по косточкам: ФСБУ «Основные средства»;

ФСБУ «Документооборот»;

ФСБУ «Аренда»;

6-НДФЛ за 2021 год — налог на прибыль: что поменялось в 2022 году. Отдельно остановимся на роли ЭДО в организации работы бухгалтерии и посмотрим на примерах, как это сейчас действует. Дата и время: 14 марта, 11:00 мск Записаться

Новости

События

Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков

Дата проведения: 16 марта, среда

Подготовка эффективных управленческих отчетов

Дата проведения: 16 марта, среда

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 15 марта, вторник

АССА ДипИФР — Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 15 марта, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 15 марта, вторник

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 15 марта, вторник

Все последние изменения по ВЭД: что нужно сделать сейчас и срочно

Дата проведения: 15 марта, вторник

АССА ДипИФР — Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 15 марта, вторник

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022

Дата проведения: 14 марта, понедельник

Как налоговики узнают, что документы в бухгалтерии липовые?

Дата проведения: 11 марта, пятница

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Карты Visa и MasterСard не работают за рубежом. Ввели новое пособие на детей

Новости, которые вы могли пропустить.

— Новые правила по валюте, вкладам и счетам с 9 марта по 9 сентября. Понятные разъяснения

С 9 марта по 9 сентября 2022 года ЦБ установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

— Ждать ли дефицита пластиковых карт?

Несмотря на сохраняющуюся работоспособность карт Visa и Mastercard внутри страны, многие по совету банков выпускают себе пластиковый «Мир» — так спокойнее. Смогут ли банки выпустить достаточно?

— Ночной труд работников: как оформить и оплатить

Работодатель привлекает сотрудников к работе в ночное время, чтобы достичь определенных целей. Таковыми могут быть более высокие экономические результаты, обеспечение непрерывности производственного процесса или круглосуточный контроль над работой оборудования. Но учитывая особенности человеческого организма, социальные, этические и другие аспекты жизни, в РФ законодательно установлены ограничения, лишь при учете которых можно использовать ночную работу.

— Как правильно провести СОУТ в 2022 году

В любой организации условия, в которых работают люди, должны соответствовать определенным критериям, установленным законом. Работникам это необходимо, чтобы выполнять свою работу в безопасных условиях, а работодателям — чтобы понимать, чего ещё не хватает для обеспечения персоналу этих условий. О тонкостях проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) рассказала руководитель отдела охраны труда Unicon Outsourcing Мария Гусарова.

— Новые антикризисные меры: кредитные каникулы, мораторий на проверки и отсрочки по налогам

Путин подписал закон, который должен поддержать людей и бизнесменов, пострадавших от введения антироссийских санкций. Федеральный закон № 46-ФЗ опубликован в Международный женский день и уже вступил в силу. В этой статье мы расскажем про комплекс мер для поддержки предпринимательства.

— Цитата дня. Про «пока не растут»

На волне всеобщего хаоса люди пытаются разобраться, вырастет ли цена на аренду жилья. Эксперт рассказала, что сейчас происходит с ценниками — в частности, в Москве.

— Снятие наличной валюты: ответы ЦБ

ЦБ установил новый порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан.

— «Ночной бухгалтер». Пошли новые ограничения по валюте. Бухгалтеры хотят уходить из профессии

Центробанк, по сути, запретил физлицам покупать валюту. Теперь ее можно только обменять на рубли.

— Как работать с самозанятыми в 2022 году, не привлекая внимание налоговиков

Подмена трудовых отношений гражданско-правовыми для недобросовестных налогоплательщиков — распространенный способ уклонения от уплаты налогов. Особенно это характерно для «человекоемких» отраслей: такси, фитнес, консалтинг, маркетинг и так далее. Отсюда и столь пристальное внимание налоговой к тем, кто работает с самозанятыми. Расскажем, как избежать проблем с налоговиками.

Блоги компаний

Документы

ФНС РФ: Письмо № ЗН-3-22/653@ от 02.02.2018

Минфин РФ: Письмо № 03-11-10/36931 от 28.07.2014

Обсуждаемые темы форума

— Денежные средства на казначейском счете — доход?

— Экономические стратегии во время кризиса

— Заявление на УСН

— УСН правомерность применения

— Списание задолженности по прекращении исполнительного производства

— НДФЛ по договору ГПХ с местом работы за рубежом. Декларация 3-НДФЛ за 2021 год

— Уменьшение количества акций. Как отразить в отчете?

— Подсудность по КоАП РФ

— Фсбу 6/2020

— Налог на имущество

— Налогообложение гражданина РФ, работающего дистанционного за границей и утратившего статус резидента

— 11 краткая

— ОСВ по всем счетам, а 75 нет. Почему?

— НДС и Налог на прибыль

— Фиксирование курса у.е. для части договора

— IT- компании

— Модернизация ОС

— Списание прямых производственных затрат

— Обособленное подразделение и сдача СЗВ-ТД

— Ежегодный оплачиваемый отпуск беременной