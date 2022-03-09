«Утренний бухгалтер». Карты Visa и MasterСard не работают за рубежом. Ввели новое пособие на детей

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Платежные системы Visa и MasterCard перестали работать для россиян за рубежом. Внутри страны все остается по-прежнему, некоторые банки продлевают бессрочно выпущенные карты этих систем.

Владимир Путин объявил о введении в стране новых детских пособий. Их будут платить на детей от 8 до 16 лет.

Власти готовят новые меры поддержки бизнеса. Среди них мораторий на проверки и льготные кредиты.

Большие перестановки в аудиторских компаниях, из России уходит McDonalds: санкции продолжаются.

Уже сегодня пройдет бесплатный вебинар о том, как бухгалтеру в нынешние времена успокоиться самому и успокоить руководителя: экстренные меры по выживанию. Записаться можно тут.

Компания «БИФИТ Касса» приглашает предпринимателей и бухгалтеров на бесплатный вебинар «БИФИТ ЭДО»: разбираем, как перейти на электронный документооборот! На вебинаре расскажем, что необходимо для работы в системе «БИФИТ ЭДО», о взаимодействии с документами: пошагово объясним виды, формирование и отправление, а также приём и подпись документов. ​​​​​Дата и время: 10 марта 12.00 Что обсудим: как зарегистрироваться в системе;

продемонстрируем создание контрагента в личном кабинете;

покажем процесс отправки и приёма приглашения в систему;

разберем роуминг и работу в нём;

ответим на частозадаваемые вопросы наших пользователей. О сервисе «БИФИТ ЭДО» читайте здесь. Не забудьте поставить напоминание о начале вебинара по ссылке на YouTube-канале!

Новости

События

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 15 марта, вторник

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 15 марта, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 15 марта, вторник

Все последние изменения по ВЭД: что нужно сделать сейчас и срочно

Дата проведения: 15 марта, вторник

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 15 марта, вторник

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022

Дата проведения: 14 марта, понедельник

Как налоговики узнают, что документы в бухгалтерии липовые?

Дата проведения: 11 марта, пятница

Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 11 марта, пятница

MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса

Дата проведения: 11 марта, пятница

Как налоговики ищут необоснованную налоговую выгоду в 2022 году?

Дата проведения: 10 марта, четверг

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— Банки спасают клиентов, кто остается в России, с картами внутри страны все будет ОК. Обзор новостей

Недельный антипанический обзор, который поможет немного выдохнуть.

— Особенности валютных операций после введения ограничений для резидентов РФ

После подписания Президентом РФ указа о применении специальных экономических мер у российских резидентов появились новые обязанности. За их неисполнение могут наложить штраф. А еще граждане РФ лишились возможности перечислять денежные средства на свои зарубежные счета и пользоваться электронными кошельками. Так способов вывода средств из России стало значительно меньше.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/9922 от 14.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Общепит не платит НДС при переходе с УСН на ОСНО

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