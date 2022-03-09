«Утренний бухгалтер». Карты Visa и MasterСard не работают за рубежом. Ввели новое пособие на детей

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Платежные системы Visa и MasterCard перестали работать для россиян за рубежом. Внутри страны все остается по-прежнему, некоторые банки продлевают бессрочно выпущенные карты этих систем.
Владимир Путин объявил о введении в стране новых детских пособий. Их будут платить на детей от 8 до 16 лет.
Власти готовят новые меры поддержки бизнеса. Среди них мораторий на проверки и льготные кредиты.
Большие перестановки в аудиторских компаниях, из России уходит McDonalds: санкции продолжаются.
Уже сегодня пройдет бесплатный вебинар о том, как бухгалтеру в нынешние времена успокоиться самому и успокоить руководителя: экстренные меры по выживанию. Записаться можно тут.
Компания «БИФИТ Касса» приглашает предпринимателей и бухгалтеров на бесплатный вебинар «БИФИТ ЭДО»: разбираем, как перейти на электронный документооборот!
На вебинаре расскажем, что необходимо для работы в системе «БИФИТ ЭДО», о взаимодействии с документами: пошагово объясним виды, формирование и отправление, а также приём и подпись документов.
Дата и время: 10 марта 12.00
Что обсудим:
- как зарегистрироваться в системе;
- продемонстрируем создание контрагента в личном кабинете;
- покажем процесс отправки и приёма приглашения в систему;
- разберем роуминг и работу в нём;
- ответим на частозадаваемые вопросы наших пользователей.
О сервисе «БИФИТ ЭДО» читайте здесь.
Не забудьте поставить напоминание о начале вебинара по ссылке на YouTube-канале!
Новости
- Бухгалтеры советуют, в каких банках не под санкциями можно сейчас открыть валютный счет
- Fitch понизило рейтинги 32 российских банков
- Озвучили модели авто для повышенного налога в 2022 году
- Торговые сети ограничили продажу продуктов в одни руки. В «Ашане» нельзя купить за раз больше трех пачек соли
- В ОТП Банке повысили максимальный процент по вкладам до 23%
- Компания Samsung временно приостановила поставки в Россию
- С 1 января по 1 июля 2022 года бизнесу будут компенсировать комиссии в системе быстрых платежей
- Евро на Forex за 132,28 рубля, Samsung приостановил поставки. Инвестдайджест
- Пиратское ПО легализуют?
- Порог необлагаемой матпомощи для НДФЛ хотят увеличить с 4 до 10 тыс. рублей
- Exante и Interactive Brokers ввели ограничения для инвесторов из России
- PayPal приостановил работу в России
- Безработных поддержат общественными работами
- eBay с 3 марта приостановил доставку заказов в Россию
- Платформа Coursera приостановила деятельность в России
- Пять ФСБУ, которые должен знать каждый бухгалтер: курс повышения квалификации, стартует 15 марта
- Утилизационный сбор надо будет заплатить позже
- Сегодня можно не продавать валютную выручку
- Для расчетов по ВЭД предлагают использовать рубли, а по СБП поднять лимит до 1 млн для бизнеса
- Минцифры выступило против легализации пиратского ПО
- Список регионов, где отменили QR-коды
- Мебельная отрасль опасается проблем с комплектующими
- Сайт Сбербанка периодически не работает
- Бизнес начинает экономить из-за санкций
- Компании и физлица смогут переводить по СПБ за один раз 1 млн, а не 600 тыс. как раньше
- Общепит не платит НДС при переходе с УСН на ОСНО
- «Пятерочка», «Карусель», «Перекресток» ограничили количество покупок в одни руки
- ВТБ переводит зарплатный проект на МИР
- Доллар 105,81 рубля, евро — 115,62 рубля. Курсы ЦБ на завтра
- «Аэрофлот» приостанавливает полеты за границу
- Леруа Мерлен и OBI ввели минимальную сумму заказа
- Ставку по льготной ипотеке обещают не поднимать до конца марта
- С 9 марта налоговики временно не будут банкротить бизнес
- Переводить деньги родственникам за рубеж можно не более 5 тыс. долларов в месяц
- — За публикацию фейков появилась новая уголовка. Штрафы до 5 миллионов, лишение свободы до 15 лет
- — СБП может иногда некорректно работать из-за DDOS-атак
- За работу в выходные положена двойная оплата
- «Точка» поднимает процент по депозитам до 17% и отменяет комиссии до конца марта
- Руководителям и главбухам страховых компаний и НПФ могут снижать зарплаты при банкротстве этих компаний
- Детские пособия будут выдавать до 18 лет ребёнка
- Компания 1С в десять раз повысила цены на своё программное обеспечение
- Adobe прекращает поставки в Россию
- 1C повысила цены на программы с аппаратной защитой USB из-за импортных комплектующих
- Компании смогут рассчитываться с иностранными контрагентами рублями, а не валютой
- Mastercard и VISA приостанавливают деятельность в России. В России карты наших банков должны работать
- Карта «Мир-UnionPay» будет работать в 180 странах
- Для МСП до конца 2022 года будут давать льготные кредиты со ставками 13,5 и 15%
- Тинькофф и Сбер обещают в скором времени выпустить карты Мир-UnionPay
- За границу резидентам нельзя переводить больше $5000 в месяц
- Список банков, где можно оформить карту UnionPay
- Идти и перевыпускать карту «МИР» после того, как закончатся сроки действующих карт Visa и Mastercard, будет не нужно
- В «Ленте» запретили продавать в одни руки в большом количестве туалетную бумагу, подгузники и еще ряд товаров
- Visa прекратит переводы за границу с 10 марта
- В Альфа-банке продлили срок всех карт Visa и Mastercard до 2028 года
- Деньги чиновников со счетов будут изымать, если те не докажут их законность
- Apple Pay и Google Pay не будут работать для карт Visa и Mastercard от российских банков
- Совкомбанк продлил на 6 лет срок действия карт Visa и Mastercard
- Банки продлевают сроки карт Visa и Mastercard. Некоторые даже навсегда
- ВТБ может уйти из Европы. Это пока неточно
- Кто будет выдавать разрешения на сделки с иностранцами
- Список новых мер по поддержке МСП: налоговые каникулы, мораторий на проверки, льготные кредиты
- Цена на газ в Европе больше $3700 за тысячу кубометров
- Евро бьет все рекорды и уже 153 рубля на Forex
- Утвердили список стран, с резидентами которых власти разрешили рассчитываться в рублях
- Российские подразделения PwC и KPMG вышли из состава международных сетей фирм
- Всем нуждающимся будут платить пособие на детей с 8 до 16 лет
- Организации, попавшие под санкции, не будут размещать закупки в ЕИС
- Все карты ВТБ стали бессрочными
- Пособие на детей от 8 до 16 лет составит до 100 % прожиточного минимума
- С завтрашнего дня криптобиржа Binance не будет проводить операции с картами Mastercard и Visa
- Отменят плановые проверки бизнеса, дадут людям и бизнесу кредитные каникулы. Закон принят
- Завтра снова не будет торгов на Мосбирже в секции фондового рынка
- Ввели запрет на импорт и экспорт в некоторые страны
- Рестораны Макдональдс временно закроются
- ЦБ с 9 марта по 9 сентября ограничил выдачу валюты на сумму свыше $10 тыс
События
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 15 марта, вторник
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 15 марта, вторник
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 15 марта, вторник
Все последние изменения по ВЭД: что нужно сделать сейчас и срочно
Дата проведения: 15 марта, вторник
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 15 марта, вторник
Новое в бухгалтерском учете и налогообложении в 2021-2022
Дата проведения: 14 марта, понедельник
Как налоговики узнают, что документы в бухгалтерии липовые?
Дата проведения: 11 марта, пятница
Онлайн-кассы (ККТ) и оперативный контроль в 2022 г. Новый порядок ведения кассовых операций (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 11 марта, пятница
MBA-Intensive. Курс для лидеров бизнеса
Дата проведения: 11 марта, пятница
Как налоговики ищут необоснованную налоговую выгоду в 2022 году?
Дата проведения: 10 марта, четверг
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/9922 от 14.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Общепит не платит НДС при переходе с УСН на ОСНО
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