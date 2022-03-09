«Утренний бухгалтер». Карты Visa и MasterСard не работают за рубежом. Ввели новое пособие на детей

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Платежные системы Visa и MasterCard перестали работать для россиян за рубежом. Внутри страны все остается по-прежнему, некоторые банки продлевают бессрочно выпущенные карты этих систем.

Владимир Путин объявил о введении в стране новых детских пособий. Их будут платить на детей от 8 до 16 лет.

Власти готовят новые меры поддержки бизнеса. Среди них мораторий на проверки и льготные кредиты.

Большие перестановки в аудиторских компаниях, из России уходит McDonalds: санкции продолжаются.

Уже сегодня пройдет бесплатный вебинар о том, как бухгалтеру в нынешние времена успокоиться самому и успокоить руководителя: экстренные меры по выживанию. Записаться можно тут.

Компания «БИФИТ Касса» приглашает предпринимателей и бухгалтеров на бесплатный вебинар «БИФИТ ЭДО»: разбираем, как перейти на электронный документооборот!

На вебинаре расскажем, что необходимо для работы в системе «БИФИТ ЭДО», о взаимодействии с документами: пошагово объясним виды, формирование и отправление, а также приём и подпись документов.

​​​​​Дата и время: 10 марта 12.00

Что обсудим:

  • как зарегистрироваться в системе;
  • продемонстрируем создание контрагента в личном кабинете;
  • покажем процесс отправки и приёма приглашения в систему;
  • разберем роуминг и работу в нём;
  • ответим на частозадаваемые вопросы наших пользователей.

О сервисе «БИФИТ ЭДО» читайте здесь.

Не забудьте поставить напоминание о начале вебинара по ссылке на YouTube-канале!

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