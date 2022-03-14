«Утренний бухгалтер». За валютные нарушения могут перестать штрафовать. Но не за все

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Штрафы за валютные нарушения могут отменить. Об ослаблении валютного контроля уже рассказали налоговики: правда, речь идет не о всех нарушениях.

Одна из нашумевших новостей: ожидаемая блокировка сервисов Meta. Но во-первых, на What's App это распространяться не будет, а во-вторых, в Совфеде заявили, что за обход блокировок через VPN штрафов не будет.

В McDonald's не исключили возможность вновь открыться до конца мая.

Немного бухгалтерского: за ИП без работников не надо сдавать нулевую 6-НДФЛ.

Новости и новые стандарты учета в 2022 году: бесплатный вебинар! Не дайте тревожности, страху и эмоциям испортить свою работу! Гораздо лучше сосредоточиться и освоить прямо сейчас сложные вопросы новых ФСБУ. На вебинаре обсудим: ФСБУ 25: как сделать переход в «1С:Бухгалтерия»;

изменения правил учета в 2022 году. Поговорим, как сформировать баланс и не «погубить» фирму. Начало 16 марта в 15:00 мск. Записаться

Новости

События

Дата проведения: 18 марта, пятница

Охрану труда уже с марта 2022 начнут проверять по-новому: подготовьтесь

Дата проведения: 17 марта, четверг

За что сажают главбухов?

Дата проведения: 17 марта, четверг

Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 17 марта, четверг

Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков

Дата проведения: 16 марта, среда

Конфликтные увольнения в условиях кризиса: как сделать по закону и по-человечески

Дата проведения: 16 марта, среда

Подготовка эффективных управленческих отчетов

Дата проведения: 16 марта, среда

Курсы для тех, кто идет на собеседование в крупную организацию

Дата проведения: 16 марта, среда

Новинка! Подтвердить квалификацию международным экзаменом: управленческий учет, МСФО, финансовый менеджмент, налоги, право и аудит МСА

Дата проведения: 16 марта, среда

Статьи

Помимо традиционных методов взыскания долгов с юрлиц, энергетики все чаще прибегают к таким непопулярным методам, как привлечение руководителей предприятий-должников к субсидиарной ответственности или инициирование проверок со стороны органов власти, прокуратуры и МВД. Как оказалось, должник охотнее идет на переговоры, если его личное имущество оказывается под арестом либо он становится фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК.

— Революция в налоговых проверках: к кому придут в 2022 году и что будут искать

Еще с начала года со всех углов закричали: проверок будет меньше! Но статистика говорит, что это не новость, а тенденция, которая была и в предыдущие годы. Тогда чего станет больше? Давайте разбираться.

— «Утренний бухгалтер». Банки будут проверять, откуда у вас валюта

Потому что банки, в свою очередь, будет проверять Центробанк.

— Как работать с контрагентами из недружественных стран

Правительство утвердило перечень недружественных стран. Список составлен по указу президента. С кредиторами тех стран, что вошли в этот перечень, — российский бизнес сможет расплачиваться по валютным обязательствам в рублях.

— Что еще могут отключить банкам из-за санкций?

На протяжении последних десяти лет все большее число российских банков с гордостью заявляли, что они на самом деле IT-компании. Выясняем оборотные стороны этого подхода в условиях санкций.

— Власти хотят изменить НК в части НДС: туристическая индустрия и безвозмездное пользование помещения

Расскажем о новом правительственном законопроекте. А точнее — про планируемые нововведения в НДС.

— Законно ли штрафовать работников?

Любые штрафы и финансовые санкции незаконны, так как не предусмотрены трудовым кодексом Российской Федерации. Что делать, если вас оштрафовали на работе, рассказали эксперты общероссийского Профсоюза работников торговли и услуг.

— На что обратить внимание при переходе на полную удалёнку

В настоящее время достаточно часто происходят различные события, меняющие уклад жизни, например, эпидемия COVID-19, которые могут побудить вас перейти на режим работы, которым мы назовём для удобства «полная удалёнка». Данный режим предполагает возможность работать из любой точки планеты или хотя бы такой точки, которую различные исторические события, затрагивают в минимальной степени. В этой статье мы разберём ?набор минимальных действий, который потребуется для того, чтобы на него перейти.

— Как налоговики определяют контролируемые сделки

Контролируемыми называют сделки, заключенные взаимозависимыми и приравненными к ним лицами, если соблюдаются ценовые и иные дополнительные критерии. Подобные контракты или договоры особо контролируются налоговиками. Расскажем, какие сделки налоговики точно отнесут к контролируемым.

— Финансовая модель или бюджет: в чем разница и когда применять каждый инструмент

В этой статье поговорим о финансовом планировании. Для этих целей есть два инструмента: финансовая модель и бюджет. Давайте разберемся, в чем разница и когда применять каждый из них. Планирование бывает краткосрочным (до 1 года) и долгосрочным (свыше 1 года). В промежутке есть еще среднесрочное планирование, но сегодня его затрагивать не будем.

— Цитата дня. Про отмену НДС

Бизнес и общественники предлагают разные варианты, как России стоит ответить на санкции. Есть среди них и отмена налогов.

— «Ночной бухгалтер». Налоговую уголовку могут начать заводить раньше

Новые поправки в УПК еще не успели обрадовать бухгалтеров и юристов, а в них уже, похоже, закрался подвох. И он в том, что многие забыли про предпроверочный анализ. Не станут ли заводить уголовку раньше?

🔒 Антикризис. Как снимать, менять и хранить валюту по новым правилам

Разберем несколько ситуаций, когда могут возникнуть вопросы в работе с валютой по новому порядку. Подробные разъяснения опубликовал Банк России.

— Как руководителю не нарушить ТК при сокращении работников

Процедура сокращения штата конкретно и подробно прописана в трудовом законодательстве России. Однако не всегда даже столь регламентированный процесс проходит гладко. Преимущественно — по вине работодателя. Иногда это банальные ошибки при потоковом увольнении, а иногда — и злой умысел.

— Мировая экономика и возможный дефицит продуктов: о чем предупреждают эксперты

Международный валютный фонд (МВФ) собирается пересмотреть свой прогноз по глобальному экономическому росту, учтя в нем экономические последствия геополитической ситуации и ситуации на Украине. Об этом CNBC News сообщила глава МВФ Кристалина Георгиева.

🔒 Антикризис. Купить золото теперь можно без НДС

Отменили НДС на драгметаллы. Теперь покупка золота для инвестиционных целей стала более выгодной, чем раньше.

— Как сохранить архивы данных из Instagram и Facebook: инструкция

Даже если у вас никогда не было аккаунтов в какой-то из этих социальных сетей, вы все равно наверняка слышали, что решение о блокировке Instagram и Facebook уже принято.

— «Не сможем конкурировать с крупными производителями»: ювелирам отменили налоговые льготы из-за отмены НДС на золото

Небольшие ювелирные мастерские готовятся повышать цены на свои товары и говорят об уничтожении отрасли.

— Как взять кредитные каникулы в 2022 году

8 марта 2022 года был принят закон об экономической поддержке бизнеса и населения, которым предусмотрены кредитные каникулы для россиян до 30 сентября 2022 года. Разбираемся, кто может воспользоваться кредитными каникулами и что для этого нужно.

— Как пользоваться картами тем, кто сейчас находится за границей

СберБанка ответил на главные вопросы об оплатах и получении денег за границей для держателей карт.

— Что делать, если стало известно о скором сокращении

Сейчас, когда многие компании оказались в сложном экономическом положении, исключать риск потери работы нельзя, даже если вы хороший сотрудник. Что предпринять, если вам сообщили о сокращении? Использовать время с максимальной пользой для поиска следующей работы!

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/5149 от 09.02.2015

Роструд: Письмо № ПГ/03162-6-1 от 21.02.2022

Обсуждаемые темы форума

— Локальные нормативные акты

— Благотворительная помощь

— Экономические стратегии во время кризиса

— Вопрос по гос.оборонзаказу

— Ущерб из-за финансово-экономических санкций

— Расхождения суммы налога на прибыль в декларации и ОСВ

— НДФЛ при развороте сделки

— НДФЛ при продаже недвижимости в рассрочку

— Налог на прибыль

— Запутался, отчетность по УСН

— ИП на УСН (доходы минус расходы) делает ремонт нежилого помещения

— Кредитные каникулы

— Реорганизация путем присединения

— Посоветуйте книгу про практические особенности функционирования ООО в России

— Исправительные записи в учете НКО

— ЭЦП и оператор по сдаче отчетности

— НДФЛ по договору ГПХ с местом работы за рубежом. Декларация 3-НДФЛ за 2021 год

— Особенности налогообложения резидента РФ , зарегистрированного, как ИП в Грузии

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