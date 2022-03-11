«Утренний бухгалтер». Банки будут проверять, откуда у вас валюта

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Выдачу валюты физлицам по 115-фз банки будут контролировать тщательнее. Потому что их, в свою очередь, будет проверять Центробанк.

С картами Mastercard и Visa за границей все, но в России они продолжат работать. Некоторые банки продлили их бессрочно.

Регионы массово снимают ковидные ограничения: список, где это уже сделали, можно посмотреть тут.

Для транспортного налога отменили коэффициенты 1,1 и 2.

Мишустин подписал постановление об отмене плановых проверок бизнеса до конца 2022 года.

Все о том, как налоговики будут искать налоговую выгоду в 2022 году — на бесплатном вебинаре!

Простыми словами и на понятных примерах эксперт расскажет:

  • как происходит квалификация необоснованной налоговой выгоды и какие инструменты противодействия «колке» схем со стороны налоговой не работают;
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Документы

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ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/1833@ от 02.03.2022

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