«Утренний бухгалтер». Банки будут проверять, откуда у вас валюта

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Выдачу валюты физлицам по 115-фз банки будут контролировать тщательнее. Потому что их, в свою очередь, будет проверять Центробанк.
С картами Mastercard и Visa за границей все, но в России они продолжат работать. Некоторые банки продлили их бессрочно.
Регионы массово снимают ковидные ограничения: список, где это уже сделали, можно посмотреть тут.
Для транспортного налога отменили коэффициенты 1,1 и 2.
Мишустин подписал постановление об отмене плановых проверок бизнеса до конца 2022 года.
Все о том, как налоговики будут искать налоговую выгоду в 2022 году — на бесплатном вебинаре!
Простыми словами и на понятных примерах эксперт расскажет:
- как происходит квалификация необоснованной налоговой выгоды и какие инструменты противодействия «колке» схем со стороны налоговой не работают;
- когда структурирование бизнеса не будет признано схемой (от бизнес-модели и до использования труда самозанятых);
- и многое другое.
Начало уже сегодня в 11:00 мск.
Новости
- Налоговики смогут заводить уголовку не только по проверкам, но и по предпроверочному анализу?
- Поменяли правила подсчета стажа для больничных
- С 10 марта Visa и Mastercard прекращают обслуживание карт
- Недельная инфляция 2,2%, евро на бирже 151,94 рубля. Инвестдайджест
- Как пополнить Apple ID по номеру телефона
- Торговли в секции фондового рынка на Мосбирже 10 марта не будет
- Из банковской ячейки можно забрать больше 10 тысяч долларов
- Список банков, которые сделали бессрочными свои карты Visa и Mastercard
- Бухгалтеры будут указывать в платежках новые коды
- Магазин приложений Google Play ограничил работу в России
- Иностранным компаниям из недружественных стран пригрозили блокировкой активов
- Бизнесу дали отсрочку на год по отчетам о субсидиях
- Россияне за неделю стали тратить на 20,4% больше
- Многодетных хотят освободить от коммуналки
- Сборы в «Платон» могут обнулить на полгода
- Для бизнеса предлагают ввести новые льготные кредиты и налоговые каникулы
- Пользователям «Госуслуг» рекомендовали перейти на российские браузеры «Яндекс.Браузер» и «Атом»
- Если ваш сотрудник – банкрот, всю его зарплату надо перечислять финансовому управляющему
- ЭЦП предпринимателя нельзя одновременно применять в нескольких торговых точках
- Бухгалтеры готовы к дефолту и хотят охотиться, чтобы прокормиться. И советуют хранить деньги в рублях
- Банки будут проверять перед выдачей, откуда у вас валюта
- Карту МИР принимают в 10 странах, но не во всех банках
- Список регионов, где отменили QR-коды
- Поменяют правила расчета пеней за просрочку с уплатой услуг ЖКХ
- IT-компаниям обнулят налог на прибыль
- Отменили коэффициенты 1,1 и 2 для транспортного налога
- Налоговики не будут блокировать счета бизнеса до 1 июля
- Налог на имущество за 2023 год будут считать по кадастровой стоимости 2022 года
- Налог с экономии на процентах отменили на два года
- Отменили НДФЛ с процентов по вкладам
- Из России запретили вывозить технику и оборудование, всего более 200 наименований
- Собянин пообещал заменить закрывшиеся в Москве McDonald`s максимум за год
- Организациям снизили пени за позднюю уплату налогов
- Участники рынка просят возобновить торги на Мосбирже. Хотя бы облигациями
- В Москве поддержат бизнес льготными кредитами и арендой земли за 1 рубль
- Для туриндустрии обнуляют НДС
- Доллар — 120,37, евро — 132,95 рублей. Курс на 11 марта
- Новые эксперты в «Консультациях» ответят на вопросы о налогах, бухучете и корпоративному праву
- «Ашан» и Globus опровергли слухи об их уходе из России
- Мишустин обьявил, когда в иностранных компаниях введут внешнее управление
- Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят из России
- Компании и ИП смогут снять с валютного счета не более 5$ тыс. и только на зарубежные командировки
- Путин призвал не допустить появления новых обманутых дольщиков
- Работников и учредителей СМИ-иноагентов внесут в специальный реестр
- Плановые проверки бизнеса отменяются до конца 2022 года
- Western Union останавливает работу в России с 24 марта
- Импортные автомобили нельзя будет вывозить из России
- Кредитные каникулы 2022 года не будут портить кредитные истории россиян
- Как турбизнесу доказать право на НДС 0%: таблица
- Торгов акциями 11 марта на фондовом рынке Мосбиржи не будет
- Генпрокуратура проверит, как соблюдают ТК уходящие из России компании
- Экономист предупредила о рисках инвестиций в золото, юани и российские акции
- Если дистанционный работник дома вывихнул плечо, работодатель должен расследовать эту травму
События
Охрану труда уже с марта 2022 начнут проверять по-новому: подготовьтесь
Дата проведения: 17 марта, четверг
Дата проведения: 17 марта, четверг
Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков
Дата проведения: 16 марта, среда
Конфликтные увольнения в условиях кризиса: как сделать по закону и по-человечески
Дата проведения: 16 марта, среда
Подготовка эффективных управленческих отчетов
Дата проведения: 16 марта, среда
Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)
Дата проведения: 15 марта, вторник
АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности
Дата проведения: 15 марта, вторник
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 15 марта, вторник
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 15 марта, вторник
Как составить годовой отчёт за 2021 год
Дата проведения: 15 марта, вторник
Статьи
🔒 Какие особенности есть у увольнения по собственному желанию
Работники имеют право увольняться и работодатель не имеет права их удерживать, дольше установленного законом срока. Расскажем, основные правила увольния по собственному желанию.
— «Утренний бухгалтер». Власти могут объявить отсрочку по налогам
Такое право у кабмина есть по новым поправкам в НК.
🔒 Антикризис. Можно ли открыть зарплатный проект в санкционном банке?
Ряд российских банков с начала марта 2022 года попал под санкции западных государств. Как ограничительные меры повлияют на расчеты с клиентами, безопасно ли открывать зарплатные проекты в этих банках, можно ли снять деньги в банкомате и рассчитываться картой в магазинах — даем подробный разбор.
— Основные вопросы по валютным операциям в марте 2022: переводы и оплата услуг
Рассказываем, какие советы о валюте дают сейчас эксперты.
— Как платить и снимать наличные за границей, если Visa и Mastercard не работают
Сюрприз с отключением Visa и Mastercard застал многих россиян за рубежом. Экспресс-инструкцию мы уже публиковали на «Клерке», ловите ее более актуальную версию.
— Как проверить контрагента: собираем доказательства должной осмотрительности
ФНС все чаще требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. Если не предоставить нужных документов и сведений, то сделки могут признать фиктивными и снимут расходы по ним. Придется уточнять отчетность, доплачивать налоги или долго и дорого спорить с налоговиками в суде, доказывая, что они не правы. Рассказываем, какие сведения и где получить, чтобы не подвергать рискам компанию.
— Сколько будут платить беременным и семьям с детьми в 2022 году
Рассказываем об основных мерах господдержки будущих родителей и семей с детьми.
— Списываем дебиторку правильно: инструкция для бухгалтера
В деловой практике принято отдавать долги своим контрагентам. Но встречаются и исключения из общего правила. Организация должна отслеживать такие сомнительные долги и своевременно списывать их с учета, если взыскать их уже невозможно. Расскажем, как списывать безнадежные долги в бухгалтерском и налоговом учете. А также вы сможете скачать образцы документов для списания дебиторки.
— Как составить уведомление об уступке права требования
Уведомление об уступке права требования — это документ, информирующий должника о состоявшемся переходе полномочий кредитора к другому лицу. Рассказываем, как правильно его оформить и что в него включить.
— Топ вопросов о последних изменениях по валюте
Рассказываем, как повлияют новые временные правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории России.
— Ограничения по валюте: с какими последствиями можем столкнуться?
Расскажем про возможные последствия из-за введения новых ограничений по валюте.
— Как составить пояснения к бухгалтерской отчетности 2021: правила и пример
Большая часть коммерческих организаций должна составлять Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год. Кто может это не делать? Какую информацию надо включать в пояснения к бухбалансу и отчету о финансовых результатах? Как ее раскрывать? Где увидеть примеры заполнения пояснений к бухотчетности за 2021 год? Ответы на эти вопросы в данной статье.
— Цитата дня. Про крипту как защиту
Для многих россиян, особенно тех, кто сейчас за границей, криптовалюта — настоящее спасение. Да и в целом, это довольно ценный актив в условиях санкционной войны, считают эксперты.
— Бухгалтеров ищут даже в кризис, но больше на удаленку. Обзор вакансий с Бухджоба
Менять работу в такое тревожное время? Не так страшен черт, как его малюют. В сегодняшней подборке с Бухджоба — несколько классных вакансий из разных городов.
— Является ли UnionPay альтернативой Visa и MasterCard?
Расскажем, действительно ли китайская платёжная система UnionPay решает проблемы взаиморасчётов за границей.
— «Ночной бухгалтер». Платить картами становится все сложнее. Новые коды платежек для бухгалтеров
Коротко об итогах дня: цифровых ограничений все больше, как и вопросов по оплате картами. Вводят много налоговых льгот. А у бухгалтеров появятся новые коды платежек.
— Где можно расплачиваться картой МИР?
Центральный банк России составил памятку о том, в каких странах можно расплачиваться картой «Мир».
— Новые виды административной ответственности
Президент РФ подписал закон об изменениях в КоАП РФ, который ввел новые виды ответственности.
— Энергетики добиваются оплаты от должников уголовной ответственностью
Помимо традиционных методов взыскания долгов с юрлиц, энергетики все чаще прибегают к таким непопулярным методам, как привлечение руководителей предприятий-должников к субсидиарной ответственности или инициирование проверок со стороны органов власти, прокуратуры и МВД. Как оказалось, должник охотнее идет на переговоры, если его личное имущество оказывается под арестом либо он становится фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК.
— Революция в налоговых проверках: к кому придут в 2022 году и что будут искать
Еще с начала года со всех углов закричали: проверок будет меньше! Но статистика говорит, что это не новость, а тенденция, которая была и в предыдущие годы. Тогда чего станет больше? Давайте разбираться.
— Как работать с контрагентами из недружественных стран
Правительство утвердило перечень недружественных стран. Список составлен по указу президента. С кредиторами тех стран, что вошли в этот перечень, — российский бизнес сможет расплачиваться по валютным обязательствам в рублях.
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- Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: НДС и агентский договор на УСН, покупка авто у физлица — нужен ли чек, ошибка в исполнительном листе, пособие малоимущим для ИП (Клерк.Премиум)
- Порядок выставления счетов-фактур по строительно-монтажным работам (Юзвак Максим)
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Документы
Роструд: Письмо № ПГ/03162-6-1 от 21.02.2022
ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/1833@ от 02.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости ЭЦП предпринимателя нельзя одновременно применять в нескольких торговых точках
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