«Утренний бухгалтер». Банки будут проверять, откуда у вас валюта

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Выдачу валюты физлицам по 115-фз банки будут контролировать тщательнее. Потому что их, в свою очередь, будет проверять Центробанк.

С картами Mastercard и Visa за границей все, но в России они продолжат работать. Некоторые банки продлили их бессрочно.

Регионы массово снимают ковидные ограничения: список, где это уже сделали, можно посмотреть тут.

Для транспортного налога отменили коэффициенты 1,1 и 2.

Мишустин подписал постановление об отмене плановых проверок бизнеса до конца 2022 года.

Все о том, как налоговики будут искать налоговую выгоду в 2022 году — на бесплатном вебинаре! Простыми словами и на понятных примерах эксперт расскажет: как происходит квалификация необоснованной налоговой выгоды и какие инструменты противодействия «колке» схем со стороны налоговой не работают;

когда структурирование бизнеса не будет признано схемой (от бизнес-модели и до использования труда самозанятых);

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Новости

События

Охрану труда уже с марта 2022 начнут проверять по-новому: подготовьтесь

Дата проведения: 17 марта, четверг

За что сажают главбухов?

Дата проведения: 17 марта, четверг

Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков

Дата проведения: 16 марта, среда

Конфликтные увольнения в условиях кризиса: как сделать по закону и по-человечески

Дата проведения: 16 марта, среда

Подготовка эффективных управленческих отчетов

Дата проведения: 16 марта, среда

Презентация программы «Бизнес-коучинг» (Business Coaching Diploma)

Дата проведения: 15 марта, вторник

АССА ДипИФР – Диплом по международной финансовой отчётности

Дата проведения: 15 марта, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 15 марта, вторник

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 15 марта, вторник

Как составить годовой отчёт за 2021 год

Дата проведения: 15 марта, вторник

Статьи

🔒 Какие особенности есть у увольнения по собственному желанию

Работники имеют право увольняться и работодатель не имеет права их удерживать, дольше установленного законом срока. Расскажем, основные правила увольния по собственному желанию.

— «Утренний бухгалтер». Власти могут объявить отсрочку по налогам

Такое право у кабмина есть по новым поправкам в НК.

🔒 Антикризис. Можно ли открыть зарплатный проект в санкционном банке?

Ряд российских банков с начала марта 2022 года попал под санкции западных государств. Как ограничительные меры повлияют на расчеты с клиентами, безопасно ли открывать зарплатные проекты в этих банках, можно ли снять деньги в банкомате и рассчитываться картой в магазинах — даем подробный разбор.

— Основные вопросы по валютным операциям в марте 2022: переводы и оплата услуг

Рассказываем, какие советы о валюте дают сейчас эксперты.

— Как платить и снимать наличные за границей, если Visa и Mastercard не работают

Сюрприз с отключением Visa и Mastercard застал многих россиян за рубежом. Экспресс-инструкцию мы уже публиковали на «Клерке», ловите ее более актуальную версию.

— Как проверить контрагента: собираем доказательства должной осмотрительности

ФНС все чаще требует от налогоплательщиков доказательств реальности сделок и проявления должной осмотрительности при заключении договоров. Если не предоставить нужных документов и сведений, то сделки могут признать фиктивными и снимут расходы по ним. Придется уточнять отчетность, доплачивать налоги или долго и дорого спорить с налоговиками в суде, доказывая, что они не правы. Рассказываем, какие сведения и где получить, чтобы не подвергать рискам компанию.

— Сколько будут платить беременным и семьям с детьми в 2022 году

Рассказываем об основных мерах господдержки будущих родителей и семей с детьми.

— Списываем дебиторку правильно: инструкция для бухгалтера

В деловой практике принято отдавать долги своим контрагентам. Но встречаются и исключения из общего правила. Организация должна отслеживать такие сомнительные долги и своевременно списывать их с учета, если взыскать их уже невозможно. Расскажем, как списывать безнадежные долги в бухгалтерском и налоговом учете. А также вы сможете скачать образцы документов для списания дебиторки.

— Как составить уведомление об уступке права требования

Уведомление об уступке права требования — это документ, информирующий должника о состоявшемся переходе полномочий кредитора к другому лицу. Рассказываем, как правильно его оформить и что в него включить.

— Топ вопросов о последних изменениях по валюте

Рассказываем, как повлияют новые временные правила ЦБ на операции с наличной валютой на территории России.

— Ограничения по валюте: с какими последствиями можем столкнуться?

Расскажем про возможные последствия из-за введения новых ограничений по валюте.

— Как составить пояснения к бухгалтерской отчетности 2021: правила и пример

Большая часть коммерческих организаций должна составлять Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2021 год. Кто может это не делать? Какую информацию надо включать в пояснения к бухбалансу и отчету о финансовых результатах? Как ее раскрывать? Где увидеть примеры заполнения пояснений к бухотчетности за 2021 год? Ответы на эти вопросы в данной статье.

— Цитата дня. Про крипту как защиту

Для многих россиян, особенно тех, кто сейчас за границей, криптовалюта — настоящее спасение. Да и в целом, это довольно ценный актив в условиях санкционной войны, считают эксперты.

— Бухгалтеров ищут даже в кризис, но больше на удаленку. Обзор вакансий с Бухджоба

Менять работу в такое тревожное время? Не так страшен черт, как его малюют. В сегодняшней подборке с Бухджоба — несколько классных вакансий из разных городов.

— Является ли UnionPay альтернативой Visa и MasterCard?

Расскажем, действительно ли китайская платёжная система UnionPay решает проблемы взаиморасчётов за границей.

— «Ночной бухгалтер». Платить картами становится все сложнее. Новые коды платежек для бухгалтеров

Коротко об итогах дня: цифровых ограничений все больше, как и вопросов по оплате картами. Вводят много налоговых льгот. А у бухгалтеров появятся новые коды платежек.

— Где можно расплачиваться картой МИР?

Центральный банк России составил памятку о том, в каких странах можно расплачиваться картой «Мир».

— Новые виды административной ответственности

Президент РФ подписал закон об изменениях в КоАП РФ, который ввел новые виды ответственности.

— Энергетики добиваются оплаты от должников уголовной ответственностью

Помимо традиционных методов взыскания долгов с юрлиц, энергетики все чаще прибегают к таким непопулярным методам, как привлечение руководителей предприятий-должников к субсидиарной ответственности или инициирование проверок со стороны органов власти, прокуратуры и МВД. Как оказалось, должник охотнее идет на переговоры, если его личное имущество оказывается под арестом либо он становится фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 165 УК.

— Революция в налоговых проверках: к кому придут в 2022 году и что будут искать

Еще с начала года со всех углов закричали: проверок будет меньше! Но статистика говорит, что это не новость, а тенденция, которая была и в предыдущие годы. Тогда чего станет больше? Давайте разбираться.

— Как работать с контрагентами из недружественных стран

Правительство утвердило перечень недружественных стран. Список составлен по указу президента. С кредиторами тех стран, что вошли в этот перечень, — российский бизнес сможет расплачиваться по валютным обязательствам в рублях.

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Документы

Роструд: Письмо № ПГ/03162-6-1 от 21.02.2022

ФНС РФ: Письмо № ПА-3-24/1833@ от 02.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости ЭЦП предпринимателя нельзя одновременно применять в нескольких торговых точках

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