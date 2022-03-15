«Утренний бухгалтер». Начинают отменять антиковидные меры

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Москве отменили масочный режим. А для бизнеса снимают антиковидные меры. И похоже, тенденция сейчас пойдет по всей стране.

Маркировку новых категорий товаров пока отложили. В Минпромторге, впрочем, напомнили, что там, где маркировка уже есть, отменять ее не будут.

Бухгалтеры жалуются на столичный ФСС: там придираются к форме 22 из-за мелочей.

Всем, кто отправляет детей на отдых: с детской путевки можно будет вернуть до 20 тысяч рублей.

Рассказываем все, что вы хотели знать про новые ФСБУ! Новые ФСБУ для бухгалтеров - как страшный сон: только более-менее разберешься в одном вопросе, как оказывается, что уже надо было внедрить в учетную политику другой. И это еще не считая того, что из-за ошибок с ФСБУ можно налететь на штрафы и даже на субсидиарную ответственность. Поэтому рассказываем, как разобраться с новыми стандартами без потерь. Ловите памятку, что сделать прямо сейчас! Посмотреть памятку

Новости

События

Особенности зависшей дебиторки в кризис: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 18 марта, пятница

Налоговый мониторинг: советы от практиков по новой форме взаимодействия с ИФНС

Дата проведения: 18 марта, пятница

Охрану труда уже с марта 2022 начнут проверять по-новому: подготовьтесь

Дата проведения: 17 марта, четверг

За что сажают главбухов?

Дата проведения: 17 марта, четверг

Банкротство в период санкций: как использовать для спасения бизнеса и не попасть под уголовную ответственность

Дата проведения: 17 марта, четверг

Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 17 марта, четверг

Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»

Дата проведения: 17 марта, четверг

Как бухгалтеру зарабатывать в новых реалиях от 100 тысяч в месяц: пошаговый план действий

Дата проведения: 16 марта, среда

Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков

Дата проведения: 16 марта, среда

Конфликтные увольнения в условиях кризиса: как сделать по закону и по-человечески

Дата проведения: 16 марта, среда

Статьи

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Собрали ответы на главные вопросы об оплатах и получении денег за границей для держателей карт.

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Штрафы могут отменить, например, за выплату зарплаты иностранцу наличкой.

— Что делать, если стало известно о скором сокращении

Сейчас, когда многие компании оказались в сложном экономическом положении, исключать риск потери работы нельзя, даже если вы хороший сотрудник. Что предпринять, если вам сообщили о сокращении? Использовать время с максимальной пользой для поиска следующей работы!

— Восемь мифов о товарном знаке: ускоренная регистрация, действует по всему миру, только крупным компаниям

Заблуждения относительно товарных знаков начинаются уже с самого понятия «товарный знак». В сети Интернет встречаются упоминания «брендов», «торговых марок», «логотипов» — синонимы ли это? Одни считают, что да, другие — что это разные объекты, каждый из которых подлежит отдельной регистрации. Расскажем об основных заблуждениях в отношении товарных знаков.

— Учебный отпуск 2022: кому и сколько положено дней, как оформить и оплатить

Сотрудники компаний, совмещающие работу с обучением, имеют право на отпуск для сдачи сессий, написания и защиты дипломных работ. В некоторых случаях за такими работниками сохраняется средний заработок. Кому и сколько дней отпуска нужно предоставлять, как их правильно оформить и оплатить, расскажем далее в нашей статье. А также скачивайте образец приказа о предоставлении учебного отпуска и заявления на отпуск.

— Цитата дня. Про незаметный дефолт

Экономисты и аналитики с разных сторон все чаще говорят про возможный дефолт в России. Впрочем, некоторые эксперты убеждены: все не так однозначно, да и случись дефолт на самом деле, обычные россияне могут его даже не почувствовать на себе.

— «Ночной бухгалтер». Опять поменялись правила переводов за рубеж. Теперь о вашем счете должны знать налоговики

Снова перемены с валютными переводами: теперь на свой счет в иностранном банке отправить валюту можно, но об этом счете должны знать налоговики. Впрочем, это еще не всё.

🔒 Антикризис. Что изменят в НК для поддержки бизнеса

Власти разработали новый пакет мер поддержки бизнеса.

— Вы забыли про ФСБУ! Опасные изменения в бухучете, которые могут привести к штрафам и субсидиарке. Памятка, что сделать срочно

Работа бухгалтером несет большие риски. Ответственность главбуха не меньше, чем у руководителя. Например, за грубое нарушение правил бухучета, кроме штрафа за каждый случай нарушений до 20 тысяч рублей, бухгалтера может ждать дисквалификация на срок до двух лет. ФНС регулярно пытается привлечь главбухов к субсидиарной ответственности. Серьезную опасность таят в себе новые ФСБУ, которые многие организации начали применять с 2022 года. Расскажем о ключевых моментах, которые вам нужно знать.

— Дефолт в России: что это означает и ожидать ли его

Скорее всего, вы помните или просто знаете, что в 1998 году в России был дефолт. Но многие ошибочно путают его с девальвацией, а иногда даже и с деноминацией. Все дело в том, что в нашей стране эти события произошли в одном временном промежутке. Объясним разницу между деноминацией, девальвацией и дефолтом. И ждать ли его в ближайшее время.

— Как проводить годовые собрания заочно в 2022 году

Федеральный закон от 25 февраля 2022 № 25-ФЗ установил, по каким вопросам в 2022 году можно проводить общее собрание в АО и ООО опросным путем, то есть заочно.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/9894 от 14.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком

Роструд: Письмо № ПГ/01665-6-1 от 14.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя наказать сотрудника за оскорбление коллег, если в фирме нет кодекса деловой этики

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11146 от 17.02.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Для освобождения от НДФЛ при продаже семейной квартиры важен возраст детей

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