«Утренний бухгалтер». Начинают отменять антиковидные меры

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В Москве отменили масочный режим. А для бизнеса снимают антиковидные меры. И похоже, тенденция сейчас пойдет по всей стране.
Маркировку новых категорий товаров пока отложили. В Минпромторге, впрочем, напомнили, что там, где маркировка уже есть, отменять ее не будут.
Бухгалтеры жалуются на столичный ФСС: там придираются к форме 22 из-за мелочей.
Всем, кто отправляет детей на отдых: с детской путевки можно будет вернуть до 20 тысяч рублей.
Рассказываем все, что вы хотели знать про новые ФСБУ!
Новые ФСБУ для бухгалтеров - как страшный сон: только более-менее разберешься в одном вопросе, как оказывается, что уже надо было внедрить в учетную политику другой.
И это еще не считая того, что из-за ошибок с ФСБУ можно налететь на штрафы и даже на субсидиарную ответственность.
Поэтому рассказываем, как разобраться с новыми стандартами без потерь.
Ловите памятку, что сделать прямо сейчас!
Новости
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- Каждый третий россиянин хочет оформить карту UnionPay
- Иностранные компании вернутся в Россию, когда решат проблемы с логистикой, считают в МЭР
- На медикаменты, фармпрепараты и продовольствие могут ввести нулевые ввозные пошлины
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- Повышаем квалификацию по пяти обязательным для всех ФСБУ. Поток стартует завтра
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- В Москве отменили масочный режим
- С 1 июля 2022 года перейти на АУСН могут только новые ИП и компании
- Firefox не дает установить «Яндекс» поисковиком по умолчанию
- Цены на Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med вырастут на 43%
- Бухгалтеры пожаловались на столичный филиал №19 ФСС, где придрались к форме 22
- Золотые слитки можно будет купить за наличную валюту
- Доллар 115,20 рубля, евро — 127,23 рубля. Официальные курсы валют на завтра
- С детской путевки в летний лагерь можно будет вернуть до 20 тысяч рублей
- YouTube скоро могут заблокировать
- Акт на списание материалов в строительстве может подписать только директор без членов комиссии
- Роскомнадзор заблокировал издание TJ по требованию Генпрокуратуры
- Если сотрудник не работает водителем, не надо с него требовать водительское удостоверение
- Новые эксперты «Клерка» ответят на вопросы по банкротству, налогам, трудовым отношениям и аутсорсингу
- Маркировки новых видов товаров пока не будет
- За призывы не работать с российскими компаниями и банками, попавшими под санкции, могут ввести уголовную ответственность
- Налоговики — за полугодовой мораторий на банкротства. Но взыскания должны продолжаться
- «Красный уголок бухгалтера» в Телеграме. Уже 3000 бухгалтеров
- Госзаказчики РФ могут получить право на использование нелицензионного ПО
- Налоговики проверят правильность заполнения 6-НДФЛ по сотрудникам-иностранцам
- Спецдекларацию для амнистии капитала надо сдавать на бумаге и только лично
- Список регионов, где отменили масочный режим
- В Санкт-Петербурге пока не отменяют маски
- Люди торгуют валютой в соцсетях. Это чревато административкой с большими штрафами
- Торги акциями на Мосбирже пока не открывают, чтобы избежать эмоциональных действий инвесторов
События
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Дата проведения: 18 марта, пятница
Налоговый мониторинг: советы от практиков по новой форме взаимодействия с ИФНС
Дата проведения: 18 марта, пятница
Охрану труда уже с марта 2022 начнут проверять по-новому: подготовьтесь
Дата проведения: 17 марта, четверг
Дата проведения: 17 марта, четверг
Банкротство в период санкций: как использовать для спасения бизнеса и не попасть под уголовную ответственность
Дата проведения: 17 марта, четверг
Дата проведения: 17 марта, четверг
Идет набор! «Специалист по управленческому и финансовому учету»
Дата проведения: 17 марта, четверг
Как бухгалтеру зарабатывать в новых реалиях от 100 тысяч в месяц: пошаговый план действий
Дата проведения: 16 марта, среда
Новые стандарты учета в 2022 году. Советы практиков
Дата проведения: 16 марта, среда
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— Учебный отпуск 2022: кому и сколько положено дней, как оформить и оплатить
Сотрудники компаний, совмещающие работу с обучением, имеют право на отпуск для сдачи сессий, написания и защиты дипломных работ. В некоторых случаях за такими работниками сохраняется средний заработок. Кому и сколько дней отпуска нужно предоставлять, как их правильно оформить и оплатить, расскажем далее в нашей статье. А также скачивайте образец приказа о предоставлении учебного отпуска и заявления на отпуск.
— Цитата дня. Про незаметный дефолт
Экономисты и аналитики с разных сторон все чаще говорят про возможный дефолт в России. Впрочем, некоторые эксперты убеждены: все не так однозначно, да и случись дефолт на самом деле, обычные россияне могут его даже не почувствовать на себе.
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Снова перемены с валютными переводами: теперь на свой счет в иностранном банке отправить валюту можно, но об этом счете должны знать налоговики. Впрочем, это еще не всё.
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Власти разработали новый пакет мер поддержки бизнеса.
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Работа бухгалтером несет большие риски. Ответственность главбуха не меньше, чем у руководителя. Например, за грубое нарушение правил бухучета, кроме штрафа за каждый случай нарушений до 20 тысяч рублей, бухгалтера может ждать дисквалификация на срок до двух лет. ФНС регулярно пытается привлечь главбухов к субсидиарной ответственности. Серьезную опасность таят в себе новые ФСБУ, которые многие организации начали применять с 2022 года. Расскажем о ключевых моментах, которые вам нужно знать.
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- Как отправлять электронные чеки и использовать их для рекламы (Платформа ОФД)
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-09/9894 от 14.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При строительных работах счет-фактуру выставляют после подписания КС-2 заказчиком
Роструд: Письмо № ПГ/01665-6-1 от 14.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя наказать сотрудника за оскорбление коллег, если в фирме нет кодекса деловой этики
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/11146 от 17.02.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Для освобождения от НДФЛ при продаже семейной квартиры важен возраст детей
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