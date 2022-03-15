«Утренний бухгалтер». Начинают отменять антиковидные меры

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В Москве отменили масочный режим. А для бизнеса снимают антиковидные меры. И похоже, тенденция сейчас пойдет по всей стране.

Маркировку новых категорий товаров пока отложили. В Минпромторге, впрочем, напомнили, что там, где маркировка уже есть, отменять ее не будут.

Бухгалтеры жалуются на столичный ФСС: там придираются к форме 22 из-за мелочей.

Всем, кто отправляет детей на отдых: с детской путевки можно будет вернуть до 20 тысяч рублей.

Рассказываем все, что вы хотели знать про новые ФСБУ!

Новые ФСБУ для бухгалтеров - как страшный сон: только более-менее разберешься в одном вопросе, как оказывается, что уже надо было внедрить в учетную политику другой.

И это еще не считая того, что из-за ошибок с ФСБУ можно налететь на штрафы и даже на субсидиарную ответственность.

Поэтому рассказываем, как разобраться с новыми стандартами без потерь.

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