Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер». Для ИП на патенте стали повышать потенциальный доход

А значит, вырастет и сумма налога.

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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В регионах начали повышать потенциальный доход для ИП на патенте на будущий год. Например, в Подмосковье цифры увеличились на несколько десятков тысяч.

Помните, в конце октября на многие сайты и сервисы ФНС была хакерская атака? Так вот, налоговики пообещали не начислять пени, если из-за этого сбоя вы опоздали с налогами.

Если вы ИП-работодатель, то с 2023 года вас будут ставить на учет исходя из данных формы ЕФС-1.

О том, что это за форма такая, как ее сдавать и в какие сроки, вот здесь большой классный обзор.

А вообще, проверьте себя: по итогам года надо сдать так много всего! Насколько хорошо вы разбираетесь в отчетности?

К кому придут налоговики в 2023 году?

Ответ прост: ко всем. ЕНП, дробление, обеление бизнеса: у налоговиков для вас много сюрпризов.

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Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999

Федеральный закон № 112-ФЗ от 05.05.2014

Федеральный закон № 188-ФЗ от 28.06.2014

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