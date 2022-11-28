«Утренний бухгалтер». Для ИП на патенте стали повышать потенциальный доход

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
В регионах начали повышать потенциальный доход для ИП на патенте на будущий год. Например, в Подмосковье цифры увеличились на несколько десятков тысяч.
Помните, в конце октября на многие сайты и сервисы ФНС была хакерская атака? Так вот, налоговики пообещали не начислять пени, если из-за этого сбоя вы опоздали с налогами.
Если вы ИП-работодатель, то с 2023 года вас будут ставить на учет исходя из данных формы ЕФС-1.
О том, что это за форма такая, как ее сдавать и в какие сроки, вот здесь большой классный обзор.
А вообще, проверьте себя: по итогам года надо сдать так много всего! Насколько хорошо вы разбираетесь в отчетности?
К кому придут налоговики в 2023 году?
Ответ прост: ко всем. ЕНП, дробление, обеление бизнеса: у налоговиков для вас много сюрпризов.
Но есть универсальный способ защититься! Работать с проверенными контрагентами. Обезопаситься можно всего за пять минут!
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- Кризис соединил микрофинансовые компании
- «Яндекс» начал борьбу с фейковыми скидками
- Оформить право собственности на дом в Подмосковье можно через госуслуги
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- Поездка в «Яндекс Go» обойдется дешевле, если выйти, где предложит приложение
- Работники признаются, что на службе им помогает родительский опыт
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- К российскому аналогу SWIFT присоединятся еще три страны
- Центры занятости ждет революционное обновление
- От пеней за долги по ЖКХ освободят еще больше людей
- В апреле 2023 года стартует эксперимент по доставке импортных товаров через «бондовые» склады
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- За общую квартиру супругов налог начислят тому из них, на кого она оформлена. ФНС не будет вникать в тонкости семейного права
- Патенты мобилизованных ИП автоматически продлят до 31 декабря
- Казначейство назвало нарушения, которые бюджетные учреждения допускали в первой половине 2022 года чаще всего
- Стало больше спецплощадок для закрытых электронных закупок
- Льготные кредиты на автомобили будут выдавать и в 2023 году
- Запись в трудовую книжку мобилизованным надо делать со ссылкой на статью 351.7 ТК
- У бухгалтеров начались проблемы с адресом новых сотрудников из новых регионов
- Свершилось! Минфин подтвердил, что IT-компания на УСН может платить пониженные взносы
- Скоро будет новый бланк уведомления по ЕНП
События
Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя
Дата проведения: 5 декабря, понедельник
Важные изменения в налоговом законодательстве – 2023
Дата проведения: 2 декабря, пятница
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Получите Диплом бухгалтера – 2023. Начните бесплатно>>
Дата проведения: 1 декабря, четверг
1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Онлайн-семинар: Публичные выступления и навыки презентации
Дата проведения: 1 декабря, четверг
Все самое главное и важное по новым ФСБУ
Дата проведения: 30 ноября, среда
Новое в воинском учете-2023: какие документы составить в компании
Дата проведения: 30 ноября, среда
Практика применения ст. 54.1 НК РФ: как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды
Дата проведения: 30 ноября, среда
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/105082 от 28.10.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Свершилось! Минфин подтвердил, что IT-компания на УСН может платить пониженные взносы
Минфин РФ: Письмо № ПА-3-24/12955@ от 21.11.2022
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999
Федеральный закон № 112-ФЗ от 05.05.2014
Федеральный закон № 188-ФЗ от 28.06.2014
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