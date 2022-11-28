«Утренний бухгалтер». Для ИП на патенте стали повышать потенциальный доход

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

В регионах начали повышать потенциальный доход для ИП на патенте на будущий год. Например, в Подмосковье цифры увеличились на несколько десятков тысяч.

Помните, в конце октября на многие сайты и сервисы ФНС была хакерская атака? Так вот, налоговики пообещали не начислять пени, если из-за этого сбоя вы опоздали с налогами.

Если вы ИП-работодатель, то с 2023 года вас будут ставить на учет исходя из данных формы ЕФС-1.

О том, что это за форма такая, как ее сдавать и в какие сроки, вот здесь большой классный обзор.

А вообще, проверьте себя: по итогам года надо сдать так много всего! Насколько хорошо вы разбираетесь в отчетности?

К кому придут налоговики в 2023 году? Ответ прост: ко всем. ЕНП, дробление, обеление бизнеса: у налоговиков для вас много сюрпризов. ​​​​​​​Но есть универсальный способ защититься! Работать с проверенными контрагентами. Обезопаситься можно всего за пять минут! Быструю и точную проверку предлагает компания «Контрагент.РФ». Зарегистрируйтесь на платформе, минимизируйте риски доначислений. Попробовать

Новости

События

Онлайн-семинар: Ключевые навыки руководителя

Дата проведения: 5 декабря, понедельник

Важные изменения в налоговом законодательстве – 2023

Дата проведения: 2 декабря, пятница

График отпусков 2023

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Курсы MBA для бухгалтеров – получите Диплом финансового директора

Дата проведения: 1 декабря, четверг

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Дата проведения: 1 декабря, четверг

1С: Бухгалтерия 8«: профессиональная настройка и работа с обновлениями – 2023

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Онлайн-семинар: Публичные выступления и навыки презентации

Дата проведения: 1 декабря, четверг

Все самое главное и важное по новым ФСБУ

Дата проведения: 30 ноября, среда

Новое в воинском учете-2023: какие документы составить в компании

Дата проведения: 30 ноября, среда

Практика применения ст. 54.1 НК РФ: как выявить признаки необоснованной налоговой выгоды

Дата проведения: 30 ноября, среда

Статьи

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Покупатель может установить в ходе приемки товара, что он не соответствует условиям договора, например, поставлен не в том количестве либо не соответствует оговоренному цвету, модели или размеру. В этом случае покупатель имеет право отказаться от продукции и принять ее на ответственное хранение.

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Ситуации, когда стройку начинает одна компания, а заканчивает совсем другая – рядовое явление. Но если неправильно оценить ситуацию, и ошибиться с оформлением документов, строительство может оказаться существенно дороже по собственной вине. Подробности – в статье.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/105082 от 28.10.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Свершилось! Минфин подтвердил, что IT-компания на УСН может платить пониженные взносы

Минфин РФ: Письмо № ПА-3-24/12955@ от 21.11.2022

Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.1999

Федеральный закон № 112-ФЗ от 05.05.2014

Федеральный закон № 188-ФЗ от 28.06.2014

Обсуждаемые темы форума

– Списание недостачи по результатам инвентаризации

– Снятие с учета обособленного подразделения

– Отрицательное вознаграждение маркетплейса

– Предварительный договор на строительтво арендованного имущестава

– Грузоперевозка ИП

– Заполнение платежных поручений

– Безвозмездный вклад учредителя в имущество предприятия денежными средствами

– Самозанятый и регулярные услуги – подмена трудовых отношений?

– Выходное пособие при увольнении

– ИП, декрет

– Затраты за счет субсидии

– Работа с аутсорсинговой бухгалтерией

– Как гражданину Украины, проживающему в Европе, сдать в аренду имущество, находящееся в Луганске?

– Расчёты с физическими лицами со статусом ИП

– УСН и фиксированные взносы

– Бух учет продажи собственных акций

– НДС при слете с патента

– Грузоперевозки ИП

– Вездесущий Главбух (который справочная система)