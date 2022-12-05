«Утренний бухгалтер». Уведомления на уплату налогов будут приходить на Госуслуги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.

«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

По новому законопроекту кабмина уведомления на уплату имущественных налогов будут отправляться в личные кабинеты на Госуслугах.

Стратегическое мышление, финансовая грамотность и стрессоустойчивость. Это предприниматели поучаствовали в опросе и назвали главные качества, без которых в бизнесе никуда.

Основатель всея Клерка Борис Мальцев в своем блоге продолжает повесть о нашем крутом офисе. Наши читатели знают, что там...опять ремонт. Но когда закончим, будет в сто раз круче и красивее!

Обзор к утреннему кофе: две истории с делами о путевых листах, где налоговики проиграли и выиграли в судах. Почитайте, что взять на заметку.

Полезные лайфхаки о том, как работать с самозанятыми без риска признания отношений трудовыми: сохраняйте себе.

Бухгалтеру-бюджетнику: собрали топ изменений в бюджетной сфере, которые надо освоить в 2023 году.

Чем грозит 115-фз бухгалтеру и бухгалтерской фирме? «Антиотмывочное» законодательство постоянно меняется, и уследить за всеми нововведениями непросто. Что учесть бухгалтерской фирме и бухгалтеру – индивидуальному предпринимателю в работе с клиентами? Например: Назначить специальное должностное лицо

Разработать правила внутреннего контроля

Проводить идентификацию клиентов до приема на обслуживание и многое другое. Подробно все разбираем в статье.

Новости

1. ❗ Систему ОКВЭД реформируют

2. Депутатов могут освободить от ежегодных налоговых деклараций

3. Самозанятым могут запретить оказание услуг юрлицам

4. Компания с обособками сдает уведомление по ЕНП по месту учета «головы»

5. Старый работодатель не считает сотрудника для формы № П-4 при его временном переводе к новому работодателю

6. 🍲 Бесплатное питание для работников-вахтовиков облагается НДС, НДФЛ и страховыми взносами

7. ФНС обновила информацию о долгах и штрафах организаций

8. С 1 января в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества открывается регистрация

9. ИНН теперь можно получить на Госуслугах

10. Работа в отпуске по уходу за ребенком входит в стаж для отпуска

11. Владельцам бизнеса стало проще получить синюю галочку верификации ВКонтакте

12. Сбер уменьшил комиссию за эквайринг для новых клиентов

13. Крупные банки Киргизии больше не работают с картами «Мир»

14. С 2023 года в новых регионах бизнес сможет применять НПД, ПСН, УСН с низкими ставками

15. Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости

16. Еще одну выплату освободят от НДФЛ

17. Госпаблики могут подтвердить подлинность страницы в соцсетях

18. Рекламные услуги с помощью собственного ПО входят в доходы IT-компании для налоговых льгот

19. В правительство направили проект стратегии развития финрынка до 2030 года

20. 📑 Главные новости 2 декабря одной строкой

21. Клиенты Сбера могут получить доступ к российской альтернативе SWIFT

22. Через Модульбанк можно делать переводы в турецких лирах

23. Вышла статистика, как контрагенты оплачивают счета, выставленные самозанятыми

24. ЦБ: малый бизнес чаще меняет условия погашения кредита

25. Эксперимент по tax free пройдет до конца 2023 года

26. Пошли пени за неуплаченные имущественные налоги

27. Логистику в Европу и Китай построят через Узбекистан

28. Стало известно, как теперь уничтожать персональные данные сотрудников

29. Банки отправили на кредитные каникулы больше 100 тыс. военнослужащих

30. Стало известно, из-за каких ошибок увеличиваются сроки выпуска деклараций на товары

31. По совету налоговиков бизнес пересдает декларации по УСН, где был убыток

32. ГИС ЕИС будет недоступна

33. Льготную ипотеку могут отменить

34. Казначейство внесло новые ошибки в классификатор нарушений и рисков в учреждениях

35. Налоговый кодекс перепишут

36. В общепите переизбыток рабочей силы. Соискатели хотят быть официантами

37. Достойная пенсия должна быть больше 46 тыс. рублей

38. В ДНР с 1 января можно обменять сбережения в гривнах на рубли

39. Спрос на золото в слитках вырос в 10 раз

40. ФНС обнародовала налоговые долги компаний за 2021 год

41. Бизнесмены назвали главные качества предпринимателя

42. Банки будут по видеозвонкам открывать новым клиентам счета

43. ФОМ: материальным положением довольны 23% населения

44. Уволили, сократили: как получать пособие по безработице в ЦЗ

45. «Дочкам» иностранных компаний запретили платить налоги

46. Окладную часть в зарплате бюджетников хотят закрепить на уровне не ниже 70%

47. Записаться на IT-курсы со скидкой от Госуслуг можно до 5 декабря

48. ❗ Бухгалтерский бизнес будет сам себе проводить СОУТ по проверочному листу

49. В разделе 3 РСВ категория сотрудников из ЛНР и ДНР идет без аббревиатуры «ВЖ» или «ВП»

50. Уведомления на уплату налогов будут приходить в личные кабинеты на Госуслугах

51. IT-компания не учитывает субсидию для расчета 70% доли доходов

52. ❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

53. Стало известно, кому будут давать допотпуск за особый характер работы

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События

Эффективная деловая коммуникация

Дата проведения: 12 декабря, понедельник

Франшиза: схема дробления или модель бизнеса?

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Вебинар c Ольгой Антошиной «Ошибки бухгалтера при применении новых ФСБУ: разбираем и даём рекомендации по исправлению»

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Революция в уплате налогов. Единый налоговый платеж: инструкция по работе в 2023 году

Дата проведения: 9 декабря, пятница

Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ

Дата проведения: 8 декабря, четверг

Как бизнесу работать с валютой в условиях санкций?

Дата проведения: 8 декабря, четверг

ВЭД – 2022: новые реалии, новые партнеры, изменения в законодательстве

Дата проведения: 7 декабря, среда

Бухгалтерский аутсорс: рост прибыли и команды

Дата проведения: 7 декабря, среда

Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?

Дата проведения: 7 декабря, среда

Как анализировать продажи: зачем это бухгалтеру и финансисту

Дата проведения: 7 декабря, среда

Статьи

– Что изменилось в процедуре инвентаризации за 2022 год

ФНС напоминает, что с июля 2022 года компании обязаны обмениваться актом сверки взаиморасчетов только через ТКС. Однако при сотрудничестве с физлицами допускается бумажный вид документа.

– «Утренний бухгалтер». Новое про уведомления по ЕНП: кого оштрафуют

Спойлер: оштрафуют тех, кто выберет сдавать платежки, но хотя бы раз сорвется и отправит уведомление. Вернуться к платежкам будет нельзя.

– Бартер и налоги: нужно ли платить НПД, если самозанятый получил за работу не деньги, а услугу или ценный презент

Сегодня, по данным ФНС, по всей стране зарегистрированы около 5,5 миллионов самозанятых. Причем это не только россияне, но и граждане ряда иностранных государств. Это удобный и простой в плане отчетности режим, но есть нюансы в расчетах с самозанятыми.

– Иностранный работник: как уменьшить НДФЛ на авансовые платежи по патенту

Расскажем о порядке уменьшения НДФЛ на сумму авансовых платежей, уплаченных иностранным сотрудником в период действия патента

– Соглашение о намерениях: что это такое и как его составить

Свое желание сотрудничать будущие партеры могут закрепить в соглашении о намерениях. Как составить такой документ, какую юридическую силу он имеет, повествуем в нашей статье.

– Последние изменения в 1С:БГУ. Что вам надо знать

Расскажем о нововведениях в программе для бюджетного учета.

– Консультационные услуги на территории иностранного государства: надо ли исчислять НДС

Расскажем, подлежат ли обложению НДС консультационные услуги, выполняемые на территории иностранного государства.

🔒 Список дел для бухгалтера в декабре и январе: важные даты и сроки + список, который можно распечатать

Последний месяц уходящего года и первый месяц в начале следующего – сложное для бухгалтера время. Можно многое попросту забыть. Давайте разбираться, что надо взять на заметку.

– Налоговики vs налогоплательщики. Две истории с делами о путевых листах

Для учета затрат на ГСМ важен факт не только их покупки, но и использования. Для этого нужны путевые листы. А их отсутствие приводит к финансовым потерям. При этом сумма последствий зависит от того, как эти листы «потеряли». Подробности – в статье.

– Цифра дня. Сколько заплатят богачи

Занимательные факты. Миллионерам придется совсем скоро платить больше налогов. Ставку хотят повысить до 38,7%, но не в России.

– Изменения в бюджетном учете для бухгалтера с 2023 года

Словосочетание «единый налоговый платеж» наводит ужас на тех, кто работает на участке начисления заработной платы. Разберемся, какие еще налоговые и неналоговые изменения в учете ждут нас в следующем году.

– «Ночной бухгалтер». Грядет революция в системе ОКВЭД. Бухгалтерам на аутсорсе придется стать ИП?

Ежегодного подтверждения вида деятельности больше не будет, а Минфин хочет оставить для самозанятых только сотрудничество с физическими лицами.

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Обсуждаемые темы форума

– Добровольная ликвидация ООО на ОСН

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– ИП работает на Севере, а зарегистрировано в городе не относящемся к районам Крайнего Севера

– Протокол ИФНС по итогам заседания рабочей группы

– Штраф ИФНС

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– Покупка нежилого помещения у физ лица

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– Учет спецоснастки

– Централизованная уплата НДФЛ при открытии нового ОП

– Ищу помощника главного бухгалтера на время (декабрь 2022 – март 2023) Москва

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