«Утренний бухгалтер». Уведомления на уплату налогов будут приходить на Госуслуги

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие выходные.
«Утренний бухгалтер» – это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики – за авторским сарказмом нашего главреда – к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
По новому законопроекту кабмина уведомления на уплату имущественных налогов будут отправляться в личные кабинеты на Госуслугах.
Стратегическое мышление, финансовая грамотность и стрессоустойчивость. Это предприниматели поучаствовали в опросе и назвали главные качества, без которых в бизнесе никуда.
Основатель всея Клерка Борис Мальцев в своем блоге продолжает повесть о нашем крутом офисе. Наши читатели знают, что там...опять ремонт. Но когда закончим, будет в сто раз круче и красивее!
Обзор к утреннему кофе: две истории с делами о путевых листах, где налоговики проиграли и выиграли в судах. Почитайте, что взять на заметку.
Полезные лайфхаки о том, как работать с самозанятыми без риска признания отношений трудовыми: сохраняйте себе.
Бухгалтеру-бюджетнику: собрали топ изменений в бюджетной сфере, которые надо освоить в 2023 году.
Чем грозит 115-фз бухгалтеру и бухгалтерской фирме?
«Антиотмывочное» законодательство постоянно меняется, и уследить за всеми нововведениями непросто. Что учесть бухгалтерской фирме и бухгалтеру – индивидуальному предпринимателю в работе с клиентами?
Например:
- Назначить специальное должностное лицо
- Разработать правила внутреннего контроля
- Проводить идентификацию клиентов до приема на обслуживание
и многое другое. Подробно все разбираем в статье.
Новости
1. ❗ Систему ОКВЭД реформируют
2. Депутатов могут освободить от ежегодных налоговых деклараций
3. Самозанятым могут запретить оказание услуг юрлицам
4. Компания с обособками сдает уведомление по ЕНП по месту учета «головы»
5. Старый работодатель не считает сотрудника для формы № П-4 при его временном переводе к новому работодателю
6. 🍲 Бесплатное питание для работников-вахтовиков облагается НДС, НДФЛ и страховыми взносами
7. ФНС обновила информацию о долгах и штрафах организаций
8. С 1 января в ГИС Торги по продаже государственного и муниципального имущества открывается регистрация
9. ИНН теперь можно получить на Госуслугах
10. Работа в отпуске по уходу за ребенком входит в стаж для отпуска
11. Владельцам бизнеса стало проще получить синюю галочку верификации ВКонтакте
12. Сбер уменьшил комиссию за эквайринг для новых клиентов
13. Крупные банки Киргизии больше не работают с картами «Мир»
14. С 2023 года в новых регионах бизнес сможет применять НПД, ПСН, УСН с низкими ставками
15. Бизнес может воспользоваться новым сервисом Росимущества для аренды недвижимости
16. Еще одну выплату освободят от НДФЛ
17. Госпаблики могут подтвердить подлинность страницы в соцсетях
18. Рекламные услуги с помощью собственного ПО входят в доходы IT-компании для налоговых льгот
19. В правительство направили проект стратегии развития финрынка до 2030 года
20. 📑 Главные новости 2 декабря одной строкой
21. Клиенты Сбера могут получить доступ к российской альтернативе SWIFT
22. Через Модульбанк можно делать переводы в турецких лирах
23. Вышла статистика, как контрагенты оплачивают счета, выставленные самозанятыми
24. ЦБ: малый бизнес чаще меняет условия погашения кредита
25. Эксперимент по tax free пройдет до конца 2023 года
26. Пошли пени за неуплаченные имущественные налоги
27. Логистику в Европу и Китай построят через Узбекистан
28. Стало известно, как теперь уничтожать персональные данные сотрудников
29. Банки отправили на кредитные каникулы больше 100 тыс. военнослужащих
30. Стало известно, из-за каких ошибок увеличиваются сроки выпуска деклараций на товары
31. По совету налоговиков бизнес пересдает декларации по УСН, где был убыток
33. Льготную ипотеку могут отменить
34. Казначейство внесло новые ошибки в классификатор нарушений и рисков в учреждениях
35. Налоговый кодекс перепишут
36. В общепите переизбыток рабочей силы. Соискатели хотят быть официантами
37. Достойная пенсия должна быть больше 46 тыс. рублей
38. В ДНР с 1 января можно обменять сбережения в гривнах на рубли
39. Спрос на золото в слитках вырос в 10 раз
40. ФНС обнародовала налоговые долги компаний за 2021 год
41. Бизнесмены назвали главные качества предпринимателя
42. Банки будут по видеозвонкам открывать новым клиентам счета
43. ФОМ: материальным положением довольны 23% населения
44. Уволили, сократили: как получать пособие по безработице в ЦЗ
45. «Дочкам» иностранных компаний запретили платить налоги
46. Окладную часть в зарплате бюджетников хотят закрепить на уровне не ниже 70%
47. Записаться на IT-курсы со скидкой от Госуслуг можно до 5 декабря
48. ❗ Бухгалтерский бизнес будет сам себе проводить СОУТ по проверочному листу
49. В разделе 3 РСВ категория сотрудников из ЛНР и ДНР идет без аббревиатуры «ВЖ» или «ВП»
50. Уведомления на уплату налогов будут приходить в личные кабинеты на Госуслугах
51. IT-компания не учитывает субсидию для расчета 70% доли доходов
52. ❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому
53. Стало известно, кому будут давать допотпуск за особый характер работы
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События
Эффективная деловая коммуникация
Дата проведения: 12 декабря, понедельник
Франшиза: схема дробления или модель бизнеса?
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Вебинар c Ольгой Антошиной «Ошибки бухгалтера при применении новых ФСБУ: разбираем и даём рекомендации по исправлению»
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Революция в уплате налогов. Единый налоговый платеж: инструкция по работе в 2023 году
Дата проведения: 9 декабря, пятница
Учетная политика 2023: что внести из-за ЕНП и ФСБУ
Дата проведения: 8 декабря, четверг
Как бизнесу работать с валютой в условиях санкций?
Дата проведения: 8 декабря, четверг
ВЭД – 2022: новые реалии, новые партнеры, изменения в законодательстве
Дата проведения: 7 декабря, среда
Бухгалтерский аутсорс: рост прибыли и команды
Дата проведения: 7 декабря, среда
Работа с архивными документами в 2023 году. Архив коммерческой организации. Говорим честно о том, о чём другие молчат. Документы на уничтожение в 2023 году. Как быть и что делать?
Дата проведения: 7 декабря, среда
Как анализировать продажи: зачем это бухгалтеру и финансисту
Дата проведения: 7 декабря, среда
Статьи
– Что изменилось в процедуре инвентаризации за 2022 год
ФНС напоминает, что с июля 2022 года компании обязаны обмениваться актом сверки взаиморасчетов только через ТКС. Однако при сотрудничестве с физлицами допускается бумажный вид документа.
– «Утренний бухгалтер». Новое про уведомления по ЕНП: кого оштрафуют
Спойлер: оштрафуют тех, кто выберет сдавать платежки, но хотя бы раз сорвется и отправит уведомление. Вернуться к платежкам будет нельзя.
– Бартер и налоги: нужно ли платить НПД, если самозанятый получил за работу не деньги, а услугу или ценный презент
Сегодня, по данным ФНС, по всей стране зарегистрированы около 5,5 миллионов самозанятых. Причем это не только россияне, но и граждане ряда иностранных государств. Это удобный и простой в плане отчетности режим, но есть нюансы в расчетах с самозанятыми.
– Иностранный работник: как уменьшить НДФЛ на авансовые платежи по патенту
Расскажем о порядке уменьшения НДФЛ на сумму авансовых платежей, уплаченных иностранным сотрудником в период действия патента
– Соглашение о намерениях: что это такое и как его составить
Свое желание сотрудничать будущие партеры могут закрепить в соглашении о намерениях. Как составить такой документ, какую юридическую силу он имеет, повествуем в нашей статье.
– Последние изменения в 1С:БГУ. Что вам надо знать
Расскажем о нововведениях в программе для бюджетного учета.
– Консультационные услуги на территории иностранного государства: надо ли исчислять НДС
Расскажем, подлежат ли обложению НДС консультационные услуги, выполняемые на территории иностранного государства.
🔒 Список дел для бухгалтера в декабре и январе: важные даты и сроки + список, который можно распечатать
Последний месяц уходящего года и первый месяц в начале следующего – сложное для бухгалтера время. Можно многое попросту забыть. Давайте разбираться, что надо взять на заметку.
– Налоговики vs налогоплательщики. Две истории с делами о путевых листах
Для учета затрат на ГСМ важен факт не только их покупки, но и использования. Для этого нужны путевые листы. А их отсутствие приводит к финансовым потерям. При этом сумма последствий зависит от того, как эти листы «потеряли». Подробности – в статье.
– Цифра дня. Сколько заплатят богачи
Занимательные факты. Миллионерам придется совсем скоро платить больше налогов. Ставку хотят повысить до 38,7%, но не в России.
– Изменения в бюджетном учете для бухгалтера с 2023 года
Словосочетание «единый налоговый платеж» наводит ужас на тех, кто работает на участке начисления заработной платы. Разберемся, какие еще налоговые и неналоговые изменения в учете ждут нас в следующем году.
– «Ночной бухгалтер». Грядет революция в системе ОКВЭД. Бухгалтерам на аутсорсе придется стать ИП?
Ежегодного подтверждения вида деятельности больше не будет, а Минфин хочет оставить для самозанятых только сотрудничество с физическими лицами.
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Документы
- Минфин РФ: Письмо № 21-01-09/92156 от 22.09.2022
- ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/13618@ от 12.10.2022
- Минтруд РФ: Приказ № 625н от 10.09.2015
- Минтруд РФ: Приказ № 274н от 22.04.2021
- Минфин РФ: Приказ № 103н от 21.02.2019
- ФНС РФ: Письмо №БС-4-21/2451@ от 01.03.2022
- ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/14405@ от 26.10.2022
- ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/5313 от 29.04.2022
- ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/2688@ от 05.03.2022
- ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-21/247@ от 30.03.2022
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