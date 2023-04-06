«Утренний бухгалтер». ФНС составит рейтинг налоговых инспекций и будет ставить им оценки за ЕНС

Налоговая служба будет оценивать качество исполнения ее поручений по внедрению ЕНС территориальными инспекциями.

Из контрольных соотношений по сравнению РСВ и персонифицированных сведений исключили проверку по третьему месяцу квартала: вышло новое письмо ФНС.

Что делать, если умер директор-единственный учредитель? Как выплачивать зарплату, увольнять и принимать персонал? Разъясняют эксперты.

Власти хотят расширить список льготников, которые вправе оформить паспорт без госпошлин: новый законопроект.

За фальшивые декларации могут посадить на семь лет: Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

Бизнес из новых регионов может отчитаться по НДС за 1 квартал 2023 года на бумаге: поясняет ФНС.

Блогеры хотят стать полноценными СМИ: законопроект оценит Минцифры.

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6 Когда ИП не должен сдавать уведомление на аванс по УСН за 1 квартал

7 Для ремонта авто по ОСАГО разрешат использовать запчасти б/у

8 🌼 Ставку НДС на цветы снижать не будут

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10 Из ИФНС пошли уведомления о несдаче декларации по налогу на имущество, которую не надо сдавать

11 🧙♀️Сколько герои «Гарри Поттера» получали бы в России? Дамблдор — 200 тысяч рублей

12 Опубликован список дорогих автомобилей для повышенного транспортного налога за 2023 год

13 Крупный амурский завод задолжал металлургам 31 млн рублей зарплаты. Вмешались Роструд и прокуратура

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15 Cisco уничтожила свое оборудование в РФ на 1,9 млрд рублей

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17 Медиативные соглашения могут использовать для отмывания денег. Эксперт рассказал, что об этом надо знать

18 Магазины Zara будут работать под новым брендом

19 Малый и средний бизнес подал заявки на получение льготного лизинга. Общая сумма 1,7 млрд рублей

20 Вейпы могут запретить уже 11 апреля. Пока только для несовершеннолетних

21 Банк ВТБ отчитался о рекордном убытке в 613 млрд рублей

22 Депутаты предложили сделать выходные с 1 по 9 мая

23 73% бухгалтеров спотыкаются на этом вопросе ПБУ 18/02

24 Объем долгосрочных вкладов достиг десятилетнего минимума

25 Покупателя криптовалюты ограбили на 700 тысяч рублей

26 В Думу снова внесли проект об увеличении соцвычета по НДФЛ по мотивам выступления Путина

27 Пострадавшим от чрезвычайных ситуаций дадут ипотечные каникулы

28 Умер директор-единственный учредитель. До оформления наследства право собственности у доверительного управляющего?

29 Организаторам финансовой пирамиды в Краснодаре вынесли приговор

30 Роструд расширил программы бесплатного обучения

31 На организатора нелегальной майнинг-фермы в Чувашии завели уголовное дело

32 ⚡ РСВ не будут сравнивать с персонифицированными сведениями за последний месяц квартала

33 Просроченные лекарства предлагают сдавать в аптеки

34 Большинство ИП уплатили фиксированные взносы платежкой-02

35 Прокуратура: криптобиржи должны передавать данные правоохранителям

36 Акции ВТБ упали на 4,3% после публикации отчетности компании

37 Генпрокуратура получит больше данных про ГОЗ, чтобы следить за его исполнением

38 Бизнес из новых регионов может сдавать декларацию по НДС как электронно, так и на бумаге

39 Банки без антифрода обяжут возвращать украденные у клиентов деньги

40 «Связной» должен «Вымпелкому» 838 млн рублей. Обжаловать выплату не получилось

41 📊 Налоговикам будут ставить оценки за ЕНС

42 😱Госдума согласилась сажать в тюрьму за фальшивые налоговые декларации. Проблемы липовых уточненок больше не будет?

43 Бизнес выплатит дополнительные взносы в бюджет ближе к осени

44 Паспорта будут выдавать без госпошлин. Но не всем

45 Блогеров хотят регистрировать в качестве СМИ. Готовят законопроект

События

Дата проведения: 11 апреля, вторник

Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)

Дата проведения: 11 апреля, вторник

Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве

Дата проведения: 10 апреля, понедельник

УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 10 апреля, понедельник

Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения

Дата проведения: 7 апреля, пятница

Как получить рассрочку/отсрочку по итогам налоговой проверки - 2023: пошаговая инструкция от налоговых консультантов

Дата проведения: 7 апреля, пятница

Экспедиция франшиз: курс на прибыль

Дата проведения: 7 апреля, пятница

ИП в 2023 году: налоги, ЛК, фиксированные взносы

Дата проведения: 6 апреля, четверг

Учетная политика-2023: как не ошибиться в настройках программы 1С?

Дата проведения: 6 апреля, четверг

Как организовать работу с электронными подписями в 2023 году

Дата проведения: 6 апреля, четверг

Статьи

Речь идет о разделе 2, который теперь сдают вместо 4-ФСС.

— Как уволить сотрудника с испытательным сроком

При приеме на работу сотруднику может быть установлен испытательный срок. В этот период времени обе стороны трудового договора присматриваются друг к другу и принимают решение о дальнейшем сотрудничестве. Если одну из сторон что-то не устраивает – договор расторгается. Разберем нюансы увольнения сотрудника на испытательном сроке.

— Налоговое уведомление: как избежать ошибок

Уведомление об уплаченных через ЕНП платежах – это новая отчетная форма, на основании которой налоговая инспекция засчитывает обязательства компании (предпринимателя). Как избежать ошибок при заполнении налогового уведомления, расскажем в статье.

— Как рассчитывать доплату за работу в ночное время

Работа в ночное время оплачивается в повышенном размере. Минимальная доплата за работу в ночное время составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.

— Что такое компрометация карты и чем она опасна

Владелец банковской карты должен соблюдать правила безопасности при ее использовании – прежде всего не допускать попадания персональных данных третьим лицам. В противном случае карта считается скомпрометированной. Объясняем, что это значит и чем может грозить.

— Как провести поступление ТМЦ от самозанятого в 1С

Продолжим тему сотрудничества с физическими лицами, уплачивающими налог на профессиональный доход, т. е. с самозанятыми. О нюансах приобретения товаров от самозанятых и отражении этих операций в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 поговорим в данном материале.

— Самые интересные новости для специалиста по закупкам за март

Обновили списки товаров и правила применения нацрежима, предложили поправки о послаблениях при госзакупках. ВС согласился с выводом судов о том, что закон № 223-ФЗ не разрешает дозапрос сведений и документов у участников до подведения итогов. Об этом и не только читайте в обзоре.

— ФНС изменила порядок регистрации и снятия с учета ККТ

Власти предложили изменить порядок постановки или снятия с учета контрольно-кассовых аппаратов. Для этого ФНС сократила срок отправки регистрационной карточки, освободила пользователей от отправки данных с фискального накопителя, а также подкорректировала метод отправки заявления на регистрацию техники.

🔒 Нулевая отчетность за 1 квартал 2023: перечень и состав отчетных форм

В определенных случаях отчетность организаций и ИП не содержит количественно-суммовых показателей, но не всегда это означает, что отчеты сдавать не нужно. В ряде случаев представить нулевую отчетность все же придется, в противном случае – штрафы.

— Кадровый ЭДО: станет ли он обязательным для бизнеса

Недавно Минтруд выпустил письмо, в котором указал, что расчетные листки в электронном виде могут использовать только те компании, которые перешли на кадровый ЭДО. Что это значит, и что еще подтверждает курс на оцифровку трудовых отношений?

🔒 Проверки ККТ в 2023 году: виды, правила

Мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок продлен – можно выдохнуть? Нет. Нужно быть всегда начеку и соблюдать правила применения ККТ – налоговые инспекторы все также могут прийти. Разбираемся в правилах.

— Детские пособия: что изменилось с 1 апреля 2023 года

В 2023 году существенно изменились различные детские пособия в нашей стране. В одних поменялась сумма выплат, другие были изменены или отменены, а вместо отмененных появились новые.

— Цитата дня: Про валюту

В ЦБ сообщили, что снятие наличной валюты будет ограничено, пока она не начнет поступать в Россию.

— «Ночной бухгалтер». Уплату налогов хотят перенести на 25 число

В Госдуму внесли законопроект, по которому уплата налогов переносится с 28 на 25 число. Виной всему кассовые разрывы в бюджете (да-да, они есть не только у бизнеса). Бухгалтеры считают, что такие риски можно было просчитать еще на этапе эксперимента и не менять правила на ходу.

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Документы

Подробнее о документе мы писали в новости 📊 Налоговикам будут ставить оценки за ЕНС

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3915@ от 03.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ⚡ РСВ не будут сравнивать с персонифицированными сведениями за последний месяц квартала

Губернатор Херсонской области: Указ № 172-у от 24.11.2022

Федеральный закон № 99-ФЗ от 03.04.2023

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93516 от 19.11.2021

Минфин РФ: Приказ № 196н от 21.11.2019

Минфин РФ: Приказ № 120н от 01.09.2021

Роструд: Письмо № ПГ/04191-6-1 от 21.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Роструд рассказал, когда сотрудники могут не делать прививку от гриппа

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/17566 от 02.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости 🌼 Ставку НДС на цветы снижать не будут

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1863 от 15.03.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Факсимиле не годится для кадровых документов

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