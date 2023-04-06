«Утренний бухгалтер». ФНС составит рейтинг налоговых инспекций и будет ставить им оценки за ЕНС

Налоговая служба будет оценивать качество исполнения ее поручений по внедрению ЕНС территориальными инспекциями.
Из контрольных соотношений по сравнению РСВ и персонифицированных сведений исключили проверку по третьему месяцу квартала: вышло новое письмо ФНС.
Что делать, если умер директор-единственный учредитель? Как выплачивать зарплату, увольнять и принимать персонал? Разъясняют эксперты.
Власти хотят расширить список льготников, которые вправе оформить паспорт без госпошлин: новый законопроект.
За фальшивые декларации могут посадить на семь лет: Госдума одобрила законопроект в первом чтении.
Бизнес из новых регионов может отчитаться по НДС за 1 квартал 2023 года на бумаге: поясняет ФНС.
Блогеры хотят стать полноценными СМИ: законопроект оценит Минцифры.
Узнаете на вебинаре 19 апреля в 11:00 мск.
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СобытияВалютные операции - 2023: как учитывать и что изменилось + работа с НДС при ЕНП
Дата проведения: 11 апреля, вторник
Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)
Дата проведения: 11 апреля, вторник
Отчетность по НДФЛ за 1 квартал с учетом изменений в законодательстве
Дата проведения: 10 апреля, понедельник
УСН: все изменения 2023 года для компаний и ИП на спецрежимах (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 10 апреля, понедельник
Главные темы 2023 года: ЕНП, ЕНС, Социальный фонд России и другие изменения
Дата проведения: 7 апреля, пятница
Как получить рассрочку/отсрочку по итогам налоговой проверки - 2023: пошаговая инструкция от налоговых консультантов
Дата проведения: 7 апреля, пятница
Экспедиция франшиз: курс на прибыль
Дата проведения: 7 апреля, пятница
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Дата проведения: 6 апреля, четверг
Учетная политика-2023: как не ошибиться в настройках программы 1С?
Дата проведения: 6 апреля, четверг
Как организовать работу с электронными подписями в 2023 году
Дата проведения: 6 апреля, четверг
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ДокументыФНС РФ: Письмо № КЧ-4-8/2828@ от 13.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 📊 Налоговикам будут ставить оценки за ЕНС
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/3915@ от 03.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ⚡ РСВ не будут сравнивать с персонифицированными сведениями за последний месяц квартала
Губернатор Херсонской области: Указ № 172-у от 24.11.2022
Федеральный закон № 99-ФЗ от 03.04.2023
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/93516 от 19.11.2021
Минфин РФ: Приказ № 196н от 21.11.2019
Минфин РФ: Приказ № 120н от 01.09.2021
Роструд: Письмо № ПГ/04191-6-1 от 21.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Роструд рассказал, когда сотрудники могут не делать прививку от гриппа
Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/17566 от 02.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🌼 Ставку НДС на цветы снижать не будут
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1863 от 15.03.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Факсимиле не годится для кадровых документов
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