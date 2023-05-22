«Утренний бухгалтер». ИП узнали, какой код ставить в уведомлении по НДФЛ. Спойлер: легче не стало

Весь апрель ИП на общем режиме, арбитражные управляющие и нотариусы получали отказы в ответ на уведомления с авансом НДФЛ за 1 квартал и засыпали ФНС запросами. Налоговики ответили, но ситуацию это не прояснило.

Мошенники придумали новую схему в обход всех защитных мер. Сохраняйте бдительность, чтобы на вас не повесили кредит.

Крупные банки повышают комиссию за снятие денег через банкоматы.

Многодетные семьи в регионах смогут не платить налог за автомобиль мощностью до 150 л.с.

В 2024 году власти серьезно проиндексируют МРОТ и будут вести реестр нуждающихся.

Малому бизнесу Тюмени продлили льготу: он сможет применять пониженную ставку по УСН до 2028 года.

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8 Акции банка Тинькофф упали после сообщений о санкциях

9 В Тбилиси вылетел первый за четыре года прямой рейс из Москвы

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24 🔥 Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

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29 В Иране появится платежная система «Мир»

30 С материалами уголовных дел хотят знакомить обвиняемых онлайн

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НОВШЕСТВА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА - 2023

Дата проведения: 26 мая, пятница

Учет аренды у арендаторав соответствии с ФСБУ 25/2018

Дата проведения: 26 мая, пятница

Ошибки в бухгалтерском и налоговом учете: когда и как исправлять после сдачи отчетности

Дата проведения: 25 мая, четверг

Источники налоговых рисков участников ВЭД. Основы налоговой безопасности

Дата проведения: 25 мая, четверг

1С:LIMS: автоматизация производственной лаборатории от А до Я

Дата проведения: 25 мая, четверг

Бесплатный вебинар "Лайфхаки бухгалтера для легкой работы в 1С"

Дата проведения: 25 мая, четверг

Права и обязанности должностного лица при проверке. Стратегия поведения

Дата проведения: 25 мая, четверг

Особенности исчисления и уплаты налогов IT-компаниями

Дата проведения: 25 мая, четверг

Налоговая проверка: к кому придут в 2023 году

Дата проведения: 24 мая, среда

Электронные перевозочные документы и ЭДО: как все устроено

Дата проведения: 24 мая, среда

Статьи

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При смене адреса компании править устав нужно не всегда. Самое главное вовремя внести изменения в ЕГРЮЛ. Для этого понадобится направить ряд документов в ФНС. В статье рассказываем, как действовать в разных случаях, и показываем, как составить необходимые приказы и уведомления.

— Нулевое сальдо ЕНС: что это значит

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— Как скорректировать сведения о стаже за 2022 год

С 1 января 2023 года сведения о страховом стаже подаем в составе единой формы ЕФС-1. Это подраздел 1.2. Форма ЕФС-1 заменила не только СЗВ-СТАЖ, но и СЗВ-КОРР, СЗВ-ТД и 4-ФСС. Но все же старые формы нужно применять, если требуется корректировка за прошлые периоды.

— Как говорить так, чтобы вас слушали. Теория и практика для непринужденного общения

Коммуникация бывает разная: устная; письменная; невербальная, например визуальная и контекстуальная — то есть общение на уровне контекста, подтекста и общего для собеседников опыта.

— Какие доплаты снимаются с пенсионера в случае его перехода на пенсию супруга

Закон позволяет пережившему супругу перейти со своей пенсии (по старости или по инвалидности) на пенсию по случаю потери кормильца, если его покойный супруг получал пенсию в большем размере (ст. 10 закона «О страховых пенсиях» №400-ФЗ).

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— Обзор юридических компаний 2023: достижения, услуги, успешные кейсы, консультации, соцсети

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Разберем топ-8 бухгалтерских онлайн-курсов с нуля и для продвинутых. Узнаете, где лучше учиться на бухгалтера.

— Как пересчитать НДФЛ, начислить выплаты при сокращении штата, исправить уведомление по ЕНП – в новых разборах

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🔒 Сдали подтверждение ОВЭД с опозданием. Какой назначат тариф взносов и можно ли его оспорить

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Документы

Минтруд РФ: Письмо № 26-4/10/В-3076 от 21.04.2020

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-1772 от 14.03.2023

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-344 от 10.02.2023

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2179 от 24.03.2023

Минтруд РФ: Письмо №14-2/ООГ-528 от 25.01.2023

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-7021 от 10.11.2022

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3348 от 27.12.2022

Минтруд РФ: Письмо № 15-2/ООГ-3216 от 15.12.2022

Минтруд РФ: Письмо № 28-6/ООГ-1214 от 07.09.2022

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-104 от 13.01.2023

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