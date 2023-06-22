«Утренний бухгалтер» № 5416. Работающим полный день больше не откажут в пособии по уходу ребенком

Споров и судов больше не будет: власти разрешат работать 8 часов в день и получать пособие по уходу за ребенком.
Налоговая инспекция может заблокировать счета, если не представить электронную квитанцию о приеме документов.
На ЕНС идет двойное начисление налога на имущество по кадастровой стоимости: налоговики о проблеме знают, но все равно рассылают требования.
ИП не может применять электронную подпись физлица для бизнеса — ФНС выпустила пояснения.
Счета цифрового рубля тоже будут блокировать за неуплату налогов и несдачу отчетов.
Выплаты в пользу сотрудников, занятых на вредном и опасном производстве, облагаются взносами на ОПС по дополнительному тарифу. Для отпускных исключения не предусмотрено.
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Дата проведения: 23 июня, пятница
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Документы
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-3/320@ от 07.07.2010
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/634@ от 05.07.2021
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-3/854@ от 20.09.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-15-05/52122 от 06.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Дополнительные взносы для сотрудников-вредников надо начислять не только на зарплату, но и на отпускные
Федеральный закон № 177-ФЗ от 23.12.2003
Подробнее о документе мы писали в новости Договор банковского вклада
Минтруд РФ: Информация № от 10.02.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарты для главного бухгалтера в 2023 году
Правительство РФ: Распоряжение № 487-р от 31.03.2014
Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарты для главного бухгалтера в 2023 году
Минэкономразвития России (МЭРТ): Письмо № Д28и-877 от 26.03.2015
Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарты для главного бухгалтера в 2023 году
Минтруд РФ: Постановление № 15а от 12.05.1992
Подробнее о документе мы писали в новости Профстандарты для главного бухгалтера в 2023 году
Федеральный закон № 495-ФЗ от 25.12.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Какая доля в наследстве полагается пережившему супругу, если он достиг предпенсионного возраста
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