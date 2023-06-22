«Утренний бухгалтер» № 5416. Работающим полный день больше не откажут в пособии по уходу ребенком

Споров и судов больше не будет: власти разрешат работать 8 часов в день и получать пособие по уходу за ребенком.

Налоговая инспекция может заблокировать счета, если не представить электронную квитанцию о приеме документов.

На ЕНС идет двойное начисление налога на имущество по кадастровой стоимости: налоговики о проблеме знают, но все равно рассылают требования.

ИП не может применять электронную подпись физлица для бизнеса — ФНС выпустила пояснения.

Счета цифрового рубля тоже будут блокировать за неуплату налогов и несдачу отчетов.

Выплаты в пользу сотрудников, занятых на вредном и опасном производстве, облагаются взносами на ОПС по дополнительному тарифу. Для отпускных исключения не предусмотрено.

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