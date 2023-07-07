«Утренний бухгалтер» № 5427. Пенсионные накопления разморозят?

Отменить мораторий на перечисление страховых взносов в накопительную часть пенсии, чтобы эффективно трансформировать экономику, предложил Глава набсовета Мосбиржи.
Дела об уклонении от уплаты налогов блогеров могут объединить в одно производство: уклонистами рулила Атаманша.
В ТК введут новую статью. В ней пропишут правила работы в жару.
Призывники, которые не явились по повестке, не смогут водить автомобиль, его регистрировать и сдавать экзамены на права.
НДС с аванса нельзя заявить на вычет, если реализация потом будет без НДС — ситуацию обсуждают на форуме.
Минфин разъясняет: повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ.
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Разборы законов
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— Оформляем совмещение должностей: шпаргалка для кадровика + образцы документов
Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Разберем, как правильно его оформить.
— Как отразить в 6-НДФЛ выплаты иностранцам на патенте. Мини-курс
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Новости
2 Повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ
3 НДС с аванса нельзя взять на вычет, если реализация потом будет без НДС
4 Организация перевозки груза из США в Киргизию облагается НДС 20%
5 Нельзя уволить человека за то, что он скрыл свою инвалидность
6 ⚡️Евро поднялся выше 100 рублей
7 У сотрудников склада Ozon обнаружили менингит. Покупатели не заразятся через посылку
8 В банках сократились остатки на счетах в драгметаллах
9 Импортеры алкоголя на 10% поднимут цены из-за курса рубля
10 СДЭК увеличит количество отделений в странах СНГ. Их станет на 20% больше
11 👆 Заявление о зачете резервирует взносы, а для какой цели – неважно
12 🤔Даниил Егоров: благодаря введению ЕНС выросли поступления в бюджет при снижении числа платежей
13 📌Как формировать чек ККТ на оплату за доступ к сервису по подписке
14 Аксаков считает, что объективная стоимость доллара – 70 рублей
15 Эльвира Набиуллина: плавающий курс рубля – это благо для экономики
16 Предприятия новых регионов и РЖД могут войти в программу субсидирования трудовой мобильности
17 Альфа-банк оштрафовали на 250 тысяч рублей за рекламные звонки
18 За два года ФНС выпустила 5 миллионов КЭП
19 🤔Вопрос про элементы амортизации в 1С, на который ответят не все бухгалтеры
20 В пятерку лидеров рейтинга Сообщества профессиональных бухгалтеров вошли бухгалтеры из Красноярска, Геленджика, Екатеринбурга, Москвы и Назарово
21 В бюджете нашли невыясненные поступления на 17 млрд рублей
22 С помощью «Электронного инспектора» Роструда бизнес сэкономил больше 22 млрд рублей
23 ➕➖ Налоговики списали взносы 1% не с резерва, а с сальдо ЕНС. Теперь на ЕНС одновременно и переплата, и долг
24 Уклонисты от призыва не смогут получить водительские права
25 🌞😓 В ТК РФ хотят ввести нормы о работе в жару
26 📅 На «Клерке» обновили инструмент с производственными календарями
27 Дела Блиновской, Чекалиной и других блогеров могут объединить
28 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать
29 Пенсионные накопления предложили разморозить
30 ❗❗❗ Готовится новый ФСБУ «Долговые затраты»
31 Спрос на облигации Whoosh в 1,8 раза превысил предложение
Мероприятия
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Новое в учете основных средств и транспорта в 2023 г.: ФСБУ «ОС», «Аренда», лизинг, ремонт, путевые листы (онлайн и в зале)
Дата проведения: 11 июля, вторник
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— Заявления Егорова рассердили бухгалтеров: он сказал, что у бизнеса стало меньше платежек, а у бюджета больше денег. 🎪«Ночной бухгалтер» № 1472
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Документы
Арбитражный суд Центрального округа: Постановление № Ф10-1544/2022 от 24.05.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49228 от 29.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/8702 от 17.02.2016
Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет
ФНС: Письмо № СД-4-3/18228@ от 27.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42048 от 20.06.2018
Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет
Минтруд РФ: Приказ № 777н от 29.10.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4208 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить человека за то, что он скрыл свою инвалидность
Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/37236 от 24.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Организация перевозки груза из США в Киргизию облагается НДС 20%
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/29254 от 03.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ
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