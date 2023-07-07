Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5427. Пенсионные накопления разморозят?

Глава набсовета Мосбиржи считает, что это необходимо.

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Отменить мораторий на перечисление страховых взносов в накопительную часть пенсии, чтобы эффективно трансформировать экономику, предложил Глава набсовета Мосбиржи.

Дела об уклонении от уплаты налогов блогеров могут объединить в одно производство: уклонистами рулила Атаманша.

В ТК введут новую статью. В ней пропишут правила работы в жару.

Призывники, которые не явились по повестке, не смогут водить автомобиль, его регистрировать и сдавать экзамены на права.

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Минфин разъясняет: повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ.

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11 👆 Заявление о зачете резервирует взносы, а для какой цели – неважно

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20 В пятерку лидеров рейтинга Сообщества профессиональных бухгалтеров вошли бухгалтеры из Красноярска, Геленджика, Екатеринбурга, Москвы и Назарово

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22 С помощью «Электронного инспектора» Роструда бизнес сэкономил больше 22 млрд рублей

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27 Дела Блиновской, Чекалиной и других блогеров могут объединить

28 🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ самых крутых, чтобы вам было легче искать

29 Пенсионные накопления предложили разморозить

30 ❗❗❗ Готовится новый ФСБУ «Долговые затраты»

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Заявления Егорова рассердили бухгалтеров: он сказал, что у бизнеса стало меньше платежек, а у бюджета больше денег. 🎪«Ночной бухгалтер» № 1472

Глава ФНС говорит, что платежек теперь делают в 1,7 раз меньше (что-то странная оптимизация какая-то, вроде «курс» был вместо нескольких платежек — одна). А еще в десять раз меньше сложностей с невыясненными платежами стало (заценили?) и вообще, всё теперь распределяется по закону, а не как бизнес хочет. Бухгалтеры уже написали кучу гневных комментариев.

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Документы

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Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49228 от 29.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/8702 от 17.02.2016

Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

ФНС: Письмо № СД-4-3/18228@ от 27.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/42048 от 20.06.2018

Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Минтруд РФ: Приказ № 777н от 29.10.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Три изменения по больничным листам: новые правила для стажа и данных о зарплате

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4208 от 21.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить человека за то, что он скрыл свою инвалидность

Минфин РФ: Письмо № 03-07-13/1/37236 от 24.04.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Организация перевозки груза из США в Киргизию облагается НДС 20%

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Подробнее о документе мы писали в новости Повышенные суточные по командировке в новые регионы не облагаются НДФЛ

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