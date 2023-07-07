«Утренний бухгалтер» № 5427. Пенсионные накопления разморозят?

Статьи

— «Утренний бухгалтер» № 5426. Перевыпустить КЭП можно удаленно, но есть одно но...

Нужен старый токен с КЭП.

🔒 Как отразить в 6-НДФЛ выплаты иностранцам на патенте. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем как отразить в расчете 6-НДФЛ выплаты иностранцам на патенте.

— Что ждет рынок юридических адресов в ближайшем будущем

На рынке юридических адресов сложилась ситуация, которая подталкивает собственников к пересмотру ценовой политики. Эксперты сходятся во мнении, что возможно радикальное изменение ценообразования, потому что на него влияют несколько независимых друг от друга причин. Рассказываем про текущую ситуацию.

— Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Учитывать либо не учитывать штрафные санкции в расходах по налогу на прибыль, напрямую зависит от того, как они появились — это санкции со стороны государственных органов или контрагентов.

— Как правильно рассчитать транспортные расходы: нюансы

Как рассчитать транспортные расходы? Это необходимо знать для корректного отражения материальных затрат, а также издержек обращения, если в учетной политике организации закреплен метод их частичного списания.

— Профстандарт бухгалтера бюджетного учреждения на 2023 год

Профстандарт бухгалтера бюджетного учреждения 2023 года все еще вызывает вопросы и настороженность со стороны бухгалтеров. Постараемся разобраться, так ли страшен профстандарт бухгалтера, уже несколько лет как обязательный для всех бюджетных учреждений, как его представляют.

— Как учитывать курсовые разницы, если договор расторгнут

Минфин в своем письме ответил на вопрос, как учитываются курсовые разницы, если возвращается предоплата при расторжении договора купли-продажи.

— Незаконная предпринимательская деятельность

С первого взгляда это лицо нельзя отнести к преступникам: человек или группа людей выполняют какую-либо работу по своей инициативе, продают товары, оказывают услуги и получают за это вознаграждение. Однако, если такая деятельность проходит вне поля зрения государства, она может быть незаконной.

— Как вернуть деньги за страховку автомобиля

Страховку, как и любой другой продукт, можно вернуть, но для этого должны быть соблюдены некоторые условия. Особенно много вопросов возникает в связи с возвратом страховых полисов на автомобили. Машины покупаются и продаются, иногда разбиваются так, что их невозможно восстановить. Разобрались, можно ли вернуть автостраховку и что для этого нужно сделать.

— Руководители, юристы, главбухи. Топ-5 престижных вакансий недели с высокой зарплатой

Ищете работу с зарплатой 100+ тысяч? Ловите еженедельный обзор вакансий.

— Заявления Егорова рассердили бухгалтеров: он сказал, что у бизнеса стало меньше платежек, а у бюджета больше денег. 🎪«Ночной бухгалтер» № 1472

Глава ФНС говорит, что платежек теперь делают в 1,7 раз меньше (что-то странная оптимизация какая-то, вроде «курс» был вместо нескольких платежек — одна). А еще в десять раз меньше сложностей с невыясненными платежами стало (заценили?) и вообще, всё теперь распределяется по закону, а не как бизнес хочет. Бухгалтеры уже написали кучу гневных комментариев.

🔒 Оформляем совмещение должностей: шпаргалка для кадровика + образцы документов

Совмещение должностей спасает рабочие процессы, когда сотрудники разбегаются по отпускам, помогает компании пережить сложные времена, когда приходится экономить, а рабочих рук не хватает. Разберем, как правильно его оформить.

🔒 Упрощенная ликвидация малого предприятия по заявлению в ФНС

Президент подписал изменения в закон о госрегистрации.