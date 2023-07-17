«Утренний бухгалтер» № 5432. Электронные копии уставов будут выдавать бесплатно

Новый закон позволит получать электронные копии учредительных документов компаний из реестра бесплатно. Норма может вступить в силу до конца июля.

Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет.

Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам, разъясняет Роструд.

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Самовыгул собак и кошек запретят: Госдума приняла изменения в закон в третьем чтении.

🔥 Нематериальные активы (НМА) с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 19 июля в 11:00

С отчетности за 2024 год в обязательном порядке вводится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Чем отличается новый стандарт от ныне действующего ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»? Стоит ли на него переходить заранее — с отчетности за 2023 год? Об этом узнаете на вебинаре.

Программа:

Создание и приобретение НМА

Модернизация и доработка НМА

Расходы на НИОКР

Расходы на создание сайта

Учет программного обеспечения (ПО)

Упрощенные способы ведения учета НМА

Переход на ФСБУ 14/2022

Влияние ФСБУ 14/2022 на налогообложение (ОСНО, УСН)

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