«Утренний бухгалтер» № 5432. Электронные копии уставов будут выдавать бесплатно

Новый закон позволит получать электронные копии учредительных документов компаний из реестра бесплатно. Норма может вступить в силу до конца июля.
Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет.
Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам, разъясняет Роструд.
В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в супермаркетах.
Налоговая инспекция затребовала от ИП на НПД декларацию 3-НДФЛ за 2022 год. Историей делятся на форуме.
Самовыгул собак и кошек запретят: Госдума приняла изменения в закон в третьем чтении.
🔥 Нематериальные активы (НМА) с 2024 года
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 19 июля в 11:00
С отчетности за 2024 год в обязательном порядке вводится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Чем отличается новый стандарт от ныне действующего ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»? Стоит ли на него переходить заранее — с отчетности за 2023 год? Об этом узнаете на вебинаре.
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За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое код УИН и когда его нужно отражать в платежном поручении.
— Кому положены бесплатные лекарства в 2023 году, и как их получить
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Дата проведения: 17 июля, понедельник
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Дата проведения: 17 июля, понедельник
Как работать с электронными перевозочными документами (ЭПД): практическое руководство по ЭДО на транспорте
Дата проведения: 18 июля, вторник
Как проверить декларацию НДС по контрольным соотношениям
Дата проведения: 18 июля, вторник
Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу.
Дата проведения: 19 июля, среда
Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора. Как личностное развитие влияет на эффективность бизнеса компании
Дата проведения: 19 июля, среда
Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета
Дата проведения: 19 июля, среда
Нематериальные активы (НМА) с 2024 года
Дата проведения: 19 июля, среда
Как работать с самозанятыми безопасно и выгодно?
Дата проведения: 19 июля, среда
Как перейти с иностранных решений (SAP, ORACLE) на платформу 1С
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Документы
Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-18497-23-ОБ/10-21479-ОБ/1450 от 22.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости В случае переноса отпуска повторно уведомлять сотрудника не надо
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/51011 от 02.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН+ПСН после окончания срока патента начинает применять упрощенку
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49228 от 29.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/52689 от 07.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости ИП не считает самозанятых для лимита численности по ПСН
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/7361 от 02.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Через 10 дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой, инспекторы признают ЕНП. Разъяснения от ФНС
Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4208 от 21.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить человека за то, что он скрыл свою инвалидность
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/54118 от 13.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет
Минздрав РФ: Приказ № 947н от 07.09.2020
Подробнее о документе мы писали в новости Новый порядок медицинских осмотров работников с 1 марта 2024 года
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