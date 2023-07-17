Обзоры для бухгалтера

«Утренний бухгалтер» № 5432. Электронные копии уставов будут выдавать бесплатно

Госдума приняла закон в третьем чтении.

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Новый закон позволит получать электронные копии учредительных документов компаний из реестра бесплатно. Норма может вступить в силу до конца июля.

Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет.

Оплата командировок в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области идет по особым правилам, разъясняет Роструд.

В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий продажу алкогольной продукции в супермаркетах.

Налоговая инспекция затребовала от ИП на НПД декларацию 3-НДФЛ за 2022 год. Историей делятся на форуме.

Самовыгул собак и кошек запретят: Госдума приняла изменения в закон в третьем чтении.

🔥 Нематериальные активы (НМА) с 2024 года

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 19 июля в 11:00

С отчетности за 2024 год в обязательном порядке вводится ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Чем отличается новый стандарт от ныне действующего ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»? Стоит ли на него переходить заранее — с отчетности за 2023 год? Об этом узнаете на вебинаре.

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  • Создание и приобретение НМА

  • Модернизация и доработка НМА

  • Расходы на НИОКР

  • Расходы на создание сайта

  • Учет программного обеспечения (ПО)

  • Упрощенные способы ведения учета НМА

  • Переход на ФСБУ 14/2022

  • Влияние ФСБУ 14/2022 на налогообложение (ОСНО, УСН)

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Разборы законов

Фиксированные взносы и сальдо ЕНС: как это отражается в личном кабинете ИП

Не так давно для ИП открыли раздел ЕНС в личных кабинетах, и бизнесмены наконец-то увидели, что там происходит с их фиксированными взносами. Разберемся в этом.

Код УИН в платежном поручении 2023. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое код УИН и когда его нужно отражать в платежном поручении.

Кому положены бесплатные лекарства в 2023 году, и как их получить

Бесплатная медицина включает в себя не только лечение в учреждениях здравоохранения, но и обеспечение лекарственными препаратами., но не все об этом знают, хотя перечни лиц и болезней, которые дают право получить необходимые лекарства, широки.

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Мероприятия

Инструкция для арендатора по ФСБУ 25/2018 простым языком

Дата проведения: 17 июля, понедельник

Все бухгалтерские изменения второго полугодия 2023: ЕНС, НДФЛ, сальдо, новые КБК

Дата проведения: 17 июля, понедельник

Как работать с электронными перевозочными документами (ЭПД): практическое руководство по ЭДО на транспорте

Дата проведения: 18 июля, вторник

Как проверить декларацию НДС по контрольным соотношениям

Дата проведения: 18 июля, вторник

Презентация квалификации CPA для трудоустройства на высокооплачиваемую работу.

Дата проведения: 19 июля, среда

Карьерный и личностный рост финансового и генерального директора. Как личностное развитие влияет на эффективность бизнеса компании

Дата проведения: 19 июля, среда

Бухгалтер ИП: от учета и налогов, до документооборота и личного кабинета

Дата проведения: 19 июля, среда

Нематериальные активы (НМА) с 2024 года

Дата проведения: 19 июля, среда

Как работать с самозанятыми безопасно и выгодно?

Дата проведения: 19 июля, среда

Как перейти с иностранных решений (SAP, ORACLE) на платформу 1С

Дата проведения: 19 июля, среда

Статьи

«Утренний бухгалтер» № 5431. Налоговики отказывают в приеме ПСФЛ

Проблемой деляться подписчики в Telegram.

Персонифицированные сведения о физлицах за июнь 2023 года: как заполнить и сдать

До 25 июля работодателям нужно сдать в налоговую персонифицированные сведения о физических лицах за июнь 2023 года.

Поставка состоялась, но в товаре выявлен брак: можно ли списать поставщику неустойку по постановлению № 783

В поставленном товаре заказчик обнаружил производственный дефект. Осуществить замену продукции поставщик не смог, признав при этом невозможность ремонта.

Как лишить наследства по закону

Лиц, имеющих право на получение имущества умершего, можно лишить наследства по закону при наличии определенных обстоятельств. Кто такие недостойные наследники и при каких условиях они утрачивают право на получение имущества после смерти наследодателя, рассказывается в нашей статье.

Может ли работник потребовать отгул за работу на больничном

Сотрудник во время болезни работал дома по своей инициативе. При этом работодатель регулярно взаимодействовал с ним и принимал от него результаты работы. После выхода на работу сотрудник требует предоставить ему отгулы за время работы на больничном. Правомерно ли его требование?

Новый порядок медицинских осмотров работников с 1 марта 2024 года

Минздрав планирует обновить правила проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров работников, утверждённые приказом Минздрава от 28.01.2021 г. № 29н.

🔒 Код УИН в платежном поручении 2023. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, что такое код УИН и когда его нужно отражать в платежном поручении.

Ведение учета резервного капитала на счете 82: проводки

Резервный капитал — счет, на котором он учитывается, мы детально рассмотрим далее — в обязательном порядке должны создавать все акционерные общества. Рассмотрим отражение операций с резервным капиталом в бухучете.

Как сейчас можно возместить затраты на охрану труда

До появления единого СФР у работодателей была компенсировать затраты на охрану труда через Фонд социального страхования. Проще говоря, если компания покупает средства индивидуальной защиты, проводила спецоценку, медосмотры, профлечение и др., можно было подать заявку в ФСС и получить компенсацию. Как это работает сейчас?

Зачем нужен брокер в банковских гарантиях и как он снимает нагрузку с бухгалтера. Интервью с экспертом

Чаще всего банковские гарантии нужны для обеспечения исполнения госконтрактов. Невозможно получить выгодный заказ, если такой гарантии нет, а извлечь крупную сумму из оборота на обеспечение нет возможности. «Клерк» задал несколько вопросов эксперту, чтобы разобраться, зачем бизнесу брокер по гарантиям и почему выгодно работать с ним, а не напрямую с банком.

Декларация по НДС, ФСБУ 14/2022 НМА, самозанятые иностранцы. Мероприятия для бухгалтера с 17 по 21 июня

Собрали для вас обзор ближайших мероприятий — семинаров и вебинаров, которые не стоит пропускать.

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Домашних любимцев ограничат в прогулках: меняют закон о животных, бухгалтеры сдают уведомления по УСН «на глазок», новая проблема с ЕФС-1. 🐱👤«Ночной бухгалтер» № 1478

Кошкам и собакам придется ходить строго на поводках, оказывается посчитать точно сумму авансов по УСН невозможно — мешает неразбериха со взносами и нерадивые контрагенты, а еще бухгалтеры с нетерпением ждут, когда Соцфонд примет ЕФС-1.

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Документы

Государственная инспекция труда в г. Москве: Письмо № 77/7-18497-23-ОБ/10-21479-ОБ/1450 от 22.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости В случае переноса отпуска повторно уведомлять сотрудника не надо

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/51011 от 02.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ИП на УСН+ПСН после окончания срока патента начинает применять упрощенку

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/49228 от 29.05.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Какие штрафы можно учесть в налоговой базе по прибыли, а какие — нет

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/52689 от 07.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости ИП не считает самозанятых для лимита численности по ПСН

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/7361 от 02.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Через 10 дней сумму, которую перечислили отдельной платежкой, инспекторы признают ЕНП. Разъяснения от ФНС

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-4208 от 21.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Нельзя уволить человека за то, что он скрыл свою инвалидность

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/54118 от 13.06.2023

Подробнее о документе мы писали в новости Первичку по основным средствам надо хранить, пока они амортизируются. И потом еще 5 лет

Минздрав РФ: Приказ № 947н от 07.09.2020

Подробнее о документе мы писали в новости Новый порядок медицинских осмотров работников с 1 марта 2024 года

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Как снизить налоги на основной системе налогообложения. Легальные стратегии

Как снизить налоги на основной системе налогообложения – вопрос, который волнует многих предпринимателей и руководителей компаний, работающих на ОСНО. С учетом постоянных изменений в налоговом законодательстве и сложности его применения, рациональное планирование налоговых платежей становится непременной задачей для успешного ведения бизнеса.

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