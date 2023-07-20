«Утренний бухгалтер» № 5436. Платежек-02 в 2024 году не будет

В 2023 году вместо уведомлений можно использовать платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога. С 2024 года придется полностью перейти на уведомления.
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— Какие налоги войдут в июльское уведомление по ЕНП + коды периодов
Недавно ФНС дала новые разъяснения по заполнению уведомлений. В июльском уведомлении нужно учесть эти новые вводные.
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25 В Трибуне обсуждают на какие машины пересядут депутаты, отказавшись от своих иномарок
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Документы
ФНС РФ: Письмо № АБ-4-20/8348 от 30.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 🔎 В законе пропишут размер букв в кассовых чеках
Правительство РФ: Постановление № 828 от 08.07.1997
Подробнее о документе мы писали в новости Наследнице отказали в выдаче свидетельства из-за неправильного паспорта
Верховный Суд РФ: Определение № 4-КГ23-31-К1 от 13.06.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Наследнице отказали в выдаче свидетельства из-за неправильного паспорта
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/31892 от 10.04.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Когда новая организация должна платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/43813 от 15.05.2023
Подробнее о документе мы писали в новости Потери от пожара включают в расходы для налога на прибыль
Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/61587 от 03.07.2023
Подробнее о документе мы писали в новости 💋 Минфин расхвалил НДС
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— Страховые взносы на оплату обучения ребенка сотрудника
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— Штраф за несданную Первичную декларацию 6-НДФЛ
— Сертификаты врачей стоматологов для применения льготной ставки налога на прибыль
— Заявление о зачете фикс. взносов и сальдо по счету
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