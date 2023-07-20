«Утренний бухгалтер» № 5436. Платежек-02 в 2024 году не будет

В 2023 году вместо уведомлений можно использовать платежки со статусом 02 и КБК конкретного налога. С 2024 года придется полностью перейти на уведомления.

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Хозяйственный инвентарь: швабры, ведра, мусорные корзины — малоценные ОС. Вопрос разъясняет эксперт консультаций.

В России разрешат оформлять краткосрочные полисы ОСАГО — от одного дня до трех месяцев.

Декларацию по налогу на имущество надо будет сдавать на месяц раньше.

Власти хотят запретить платный возврат товаров при дистанционной торговле.

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